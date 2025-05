Pretender ocultar o minimizar la ciencia climática, ya sea por ignorancia o codicia, “es un crimen de lesa humanidad”

Considerando el tiempo que aun falta para que los efectos negativos del cambio climático y la problemática del agua, sean más caóticos, cabe recordar, amable lector, que la fuente inagotable que es el mar, sigue a la espera de poder ser aprovechada para no tener que sufrir después las terribles consecuencias del vital líquido por no estar prevenidos.

Pero, considerando el alto costo que esto conlleva para su explotación, es necesario que, desde ahora, se comience a planificar todo lo relacionado a tan grande proyecto desalinizador para no tener que hacerlo después a las carreras. Cabe recordar, que los países que padecían de la escasez de agua para consumo humano, pero que ahora disponen de agua desalinizada suficiente para su uso cotidiano, todo lo hicieron con tiempo suficiente en base a estudios previos. En el caso de México, más que nada, sería como una especie de previsión ante la tan largamente anunciada crisis hídrica que ya se está padeciendo en algunos lugares. Y ante tan alarmante panorama que ya se está presentando con esta problemática, sería inhumano no hacer nada. Aquello de “morir de sed teniendo tanta agua”, es una sentencia que podría cumplirse…

De acuerdo a la ONU, 2024 fue el año más caluroso jamás registrado. -Continúa: -Según el reporte, el calentamiento global está contribuyendo a fenómenos climáticos extremos más frecuentes, que han provocado los niveles más altos de desplazamientos en 16 años, han ayudado a agravar las crisis alimentarias y han causado pérdidas económicas masivas. Solo el año pasado se registraron al menos, 151 eventos climáticos extremos “sin precedentes”. Es un llamado de atención de que estamos aumentando el riesgo para nuestras vidas, economía y para el planeta, dijo Celeste Saulo. Sria. Gral. de la Organización Meteorológica mundial (OMM)

Las advertencias del informe llegan en un momento en que el presidente de Los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una serie de retrocesos en los compromisos climáticos y puso en duda la ciencia climática. Estados Unidos es el segundo mayor contaminador del mundo y el mayor emisor de gases de efecto invernadero en la historia. Esto ha llevado a algunos a plantearse que otras naciones puedan tener también objetivos menos ambiciosos como resultado.

La ciencia es indiscutible. “Los intentos de ocultar la ciencia climática al público no impedirán que sintamos los graves impactos del cambio climático”, dijo Brenda Ekwurzel, de la organización sin fines de lucro Union of de Concerned Scientists, con sede en Estados Unidos. Por su parte, Vanessa Nakate, una activista climática de Uganda, advirtió también que “cuanto más retrasemos los recortes de emisiones, peor será la situación. Eliminar gradualmente los combustibles fósiles no es una opción, sino una respuesta de emergencia a una crisis que se desarrolla ante nuestros ojos”, recalcó.

Valorando estas contundentes informaciones científicas en su justa dimensión, caemos en la cuenta, amable lector, que nuestro destino, como mortales terrestres, está marcado por la fatalidad. Pero, lo que más preocupa, es que el líder de uno de los países más contaminadores, como Los Estado Unidos, llegue al extremo de minimizar, o, mejor dicho, ignorar las evidencias científicas sobre todo lo relacionado al cambio climático por así convenir a sus mezquinos intereses. De ahí que, ante tan descabellado y enfermizo propósito del presidente estadounidense, no queda más que cerrar filas para enfrentarlo, hasta obligarlo a reconocer, y aceptar, esta cruel realidad que ya vivimos y está causando estragos.

Es inconcebible, -acaso imperdonable-que la vida de todos los seres vivos que todavía habitamos este flagelado planeta dependa de un solo individuo beligerante. Ahora si que, aquello de todos contra uno, antes que uno contra todos, aplica aquí a la perfección. Y, porque negar, o dudar de la ciencia climática, cuando los efectos negativos son cada vez más frecuentes y catastróficos, es: ¡Un crimen de lesa humanidad!

El pasado 25 de abril, EL UNIVERSAL fue invitado al evento de La Familia del Agua de la UNESCO, integrada por IMTA, UDLAP, CIAQ-UAQ y el CERSHI, que llevó a cabo el ciclo de conferencias “Diálogos de Saberes: Tejiendo Redes por el Agua”, celebrado en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en la Extensión CDMX, dirigida por el Mtro. Israel Joab Sifri Cortés.

Aprovechando las redes de cooperación regional y global, y en el marco del 50 aniversario del Programa Hidrológico Intergubernamental (PHI) de la UNESCO, se hizo un llamado a fortalecer la colaboración en América Latina y el Caribe. La Familia del Agua de la UNESCO en México seguirá impulsando la discusión alrededor del desarrollo y la ejecución de políticas públicas inclusivas, proyectos innovadores y espacios de diálogos multisectorial en la gestión del agua.

Se acordaron cinco pasos clave para avanzar hacia la seguridad hídrica: 1 -Construir una política hídrica nacional con visión de largo plazo. -México necesita consolidar un plan hídrico integral y territorializado hacia 2030, que articule acciones estructurales y sociales con enfoque de derechos humanos, justicia ambiental, equidad de género y participación ciudadana. El Plan Nacional Hídrico 2025-2030 de la presidenta Claudia Sheinbaum es una oportunidad histórica.

2 -Fortalecer la gobernanza hídrica multiescalar e intersectorial. -La gestión del agua requiere coordinación entre niveles de gobierno, academia, sociedad y comunidades. La Mtra. Nayely Cortez del IMTA expresó: “Una verdadera gobernanza hídrica solo es posible con participación, divulgación y trabajo multidisciplinario. 3 -Invertir en ciencia, tecnología e innovación. -La generación de conocimientos y el desarrollo tecnológico deben traducirse en soluciones prácticas adaptadas a las realidades locales. El monitoreo, la modelación hidrológica y la gestión con base en datos son fundamentales para enfrentar sequías, contaminación y pérdida de glaciares, recordó el Dr. Hugo Delgado, así como atender la fusión de los glaciares es urgente, porque son reservas de agua dulce y cuya pérdida pone en riesgo a millones de personas.

4 -Fomentar la educación, cultura y diplomacia del agua. -El agua es más que un recurso: es salud, cultura y bienestar colectivo. Se requiere impulsar la cultura del agua desde la infancia, fomentar la diplomacia científica internacional y comunicar de manera clara para lograr comunidades informadas, empoderadas y resilientes. 5 -Proteger los ecosistemas como infraestructura natural. -El Dr. David Cabrera de CONAFOR enfatizó: “La salud de los bosques es la salud del agua”. Reconocerlos como infraestructura natural es clave para la sostenibilidad del ciclo hidrológico”.

Un llamado a la acción. La familia del agua de la UNESCO hace un llamado urgente a todos los sectores a unir esfuerzos para garantizar el acceso equitativo y sostenible al agua.

Se contó con la participación de destacados expositores, como el Sr. Andrés Morales (UNESCO-México), Dr. René Lara Díaz (UDLAP) Mtra. Paola Félix Díaz (CONAGUA), Dr. Fernando González Villareal (CERSHI) Dr. Benito Corona Vázquez (UDLAP), Dr. Hugo Delgado Granados (UNAM), Mtra. Nayely Cortés Sánchez (IMTA), Dr. Manuel Cabrera Hermosillo (CONAFOR) y el Dr. Rafael Val Segura, (UNESCO PHI LAC). Continuará…

diegoalcalaponce@hotmail.com