Por pandemia y otras causas, promedio de vida de los mexicanos bajó de 75 a 71 años

Sobrevivir inmersos entre tanta contaminación es ahora la mayor preocupación sanitaria. El cúmulo de enfermedades derivadas de la contaminación ambiental y de los recursos naturales, principalmente de fuentes de agua como lagos, ríos y hasta el mar, va en aumento. Los niños y mujeres, que son los más vulnerables deben ser protegidos para evitar que sean víctimas de esta amenaza que ya está presente en todo el mundo. Urge prestarle la debida atención a esta problemática que, de hecho, ya está causando estragos en la salud de la población.

No se entiende todavía por qué siempre, se atienden las enfermedades solo hasta que se presentan y nunca antes las causas que las originan; es tiempo de comenzar a considerarlas para evitar males mayores y hasta epidemias que, de hecho, algunas ya lo son y no lo vemos, o no las aceptamos como tales. Es necesario elaborar programas de salud de medicina preventiva para proteger a la población más vulnerable, pero, sobre todo, para incrementar el promedio de vida en base a una mejor calidad sustentada en un desarrollo integral. Según la OCDE, (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) México tiene la esperanza de vida más baja de los países integrantes; y puede seguir bajando…

Gracias a los avances de la ciencia y la moderna tecnología, hoy es posible conocer, o descubrir, todo aquello que por mucho tiempo ignorábamos y que bien pueden servir para nuestro desarrollo o, irónicamente, para nuestra propia desgracia al no saber hacer buen uso de ello. De ahí la importancia de la academia al abocarse a la investigación y divulgación de los resultados de sus investigaciones científicas en pro del bienestar general. Pero, tal como hemos insistido, estos estudios deben ser conocidos desde las aulas de la educación básica para que los escolares se vayan familiarizando con ellos como parte de su desarrollo integral y no como complemento de un programa escolar en determinado grado.

Lamentablemente, este aspecto tan vital en la vida de los niños y jóvenes mexicanos nunca ha sido atendido como debe ser y todo queda en simples cursos de relleno y acreditadas con falsas calificaciones. La escuela no cumple todavía con el propósito por el que fue creada: enseñar para el bienestar del individuo. Todo sigue sujeto a capricho de la política populista que solo conduce al analfabetismo al acrecentarse la ignorancia de todo. Y, debido a esa absurda y retrograda política, que por siempre ha imperado en México, estamos pagando facturas muy altas por vivir todo el tiempo en la total ignorancia de las cosas que nos benefician o perjudican. No saber alimentarse sanamente todavía, por ejemplo, no solo es culpa de la pobreza, sino de la ignorancia y de la enseñanza escolarizada que, de poco, o nada, ha servido para nuestro sano y completo desarrollo. En este aspecto tan vital no ha habido ningún avance, todo sigue igual, si no es que peor con los “alimentos chatarra”.

Disponer ahora de moderna tecnología y de avanzados dispositivos electrónicos como el celular y las redes sociales, por ejemplo, que no es más que un arma de doble filo en manos de los niños, sobre todo, no quiere decir que ya estamos actualizados, no, por el contrario, más bien entrampados, porque, como siempre hemos señalado: “el futuro nos alcanzó viviendo el presente con mentalidad del pasado”. Ciertamente, somos “modernos”, pero ignorantes todavía de cómo saber usarlos adecuada y responsablemente, porque lo único que hemos logrado con la “modernidad” es labrar nuestra propia desgracia. Los modernos aparatos como la computadora y el internet son usados para cometer extorsiones, tratas y hasta crímenes con solo un breve mensaje de texto, audio y video. La humanidad está viviendo la peor etapa de su existencia al estar expuesta, como nunca, al ser blanco fácil de estos “modernos armamentos electrónicos silenciosos, pero letales, que hasta los niños usan y abusan de su enorme poder destructivo”. ¿quién regulará esta nueva amenaza socioeducativa que crece cada vez más?

Ahora que estamos más expuesto a los desastres naturales debido al acelerado cambio climático, pero sobre todo al mal uso de los beneficios de la ciencia y la tecnología, es urgente que las autoridades se aboquen a la búsqueda de soluciones inmediatas y definitivas para reemplazar todo aquello que sigue causando graves daños a la salud. Si la ciencia está demostrando que todo está en riesgo por la grave contaminación ambiental y los recursos naturales, es para que todos estemos atentos para no ser víctimas de estas catástrofes sanitarias. Saber que en casi todo lo que bebemos, comemos y respiramos está presente el microplástico, no es para quedarnos de brazos cruzados, sino de actuar en consecuencia, pero, ¿cuándo?

Datos importantes. -Recordatorio. -En el valle ecuatoriano de Vilcabamba la mayor parte de la población es longeva. El promedio de vida es de 80 a 100 años. La persona que más ha vivido llegó a los 120 años. Se considera que una de las razones principales de la longevidad es por la calidad del agua del río que consumen y que procede de los Andes. En el estado de Oaxaca hay un pueblo que llegó a tener las mismas características por el tipo de agua del manantial y sana alimentación que consumía la población, pero con el tiempo, debido a “la modernidad” y estilo de vida sedentario, todo ha cambiado. Ahora hay nuevas enfermedades derivadas de la mala alimentación que acorta el promedio de vida, pero el agua, afortunadamente, sigue siendo de la misma calidad.

De nuestros lectores. -Guillermo Medero Campos: No hay interés en el tema del reciclaje, solo lo hacen en los materiales como el hierro, en pocos casos el plástico, y de la llamada basura orgánica se debe sacar muchos beneficios, pero no hay compromiso y eso nos está hundiendo en basura; la materia fecal del ganado porcino y avícola se utiliza muy poco para abono y/o fertilizante. No hay compromiso del ser humano y estamos dejando un panorama tétrico a las nuevas generaciones. Continuará…