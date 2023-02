Por mal uso de los beneficios de la ciencia sobrevivimos ahogados en desechos industriales

Si los niños y jóvenes de ahora no adquieren conocimientos y conciencia sobre la importancia de cuidar, y hacer buen uso de los recursos naturales y el medio ambiente, en base a una enseñanza escolarizada y familiar bien cimentada, en pocas décadas, como ya hemos señalado, el panorama de supervivencia, será aterrador, catastrófico…No es por asustarlos, sino para que “entren en pánico”, como dijera la activista sueca Greta Thunberg. El cambio climático avanza…

La advertencia no es nueva, lo diferente ahora es el peligroso aumento de la concentración del poder político y económico que se sigue imponiendo a voluntad y capricho de unos cuántos para su propio beneficio. La ciencia no puede seguir más al servicio de esos poderes malahabidos. Por eso, amable lector, le recordamos que no es por la modernidad, sino por ignorancia de todo aquello que por hacer mal uso de los beneficios de la ciencia el poder económico lo ha acaparado todo.

Microplástico en la sangre asociados a la depresión: ¿Qué hacer para evitarlos? UNAM-ACADEMIA- Fernando Guzmán A. Continúa: Recomendaciones. -Los ftalatos y los bisfenoles son disruptores endocrinos. Así se conoce a las moléculas que tienen estructuras similares a algunas hormonas esteroides propias de los humanos, y que al entrar en el organismo se adhieren a receptores de hormonas propias del organismo (receptores para estrógenos, andrógenos y otros) y afectan el funcionamiento de nuestro sistema hormonal e inmunitario.

Por esta razón Morales Morton recomienda: 1-No calentar en el horno de microondas bebidas y comida en recipiente de plástico. 2 – No consumir comida enlatada. Todas las latas tienen un forro de plástico hecho a base de bisfenoles y ftalatos. 3 -No calentar biberones en microondas porque liberan bisfenoles y se mezcla con la leche que consume el bebé. No consumir agua en botellas de plástico que han estado por más de cuatro horas en el calor. 5 -No usar recipientes de plástico para transportar alimentos. 6 -Reciclar, Reducir y reutilizar.

Las tres R y políticas públicas. -El arte de reciclar, reducir y reutilizar ayudaron a disminuir la producción de plástico en el mundo, asegura, Morales Montor. Con el fin de lograr las tres R se deben diseñar políticas públicas para la regulación el uso y la producción del plástico, para regular la concentración permisible de ftalatos y bisfenoles en la atmósfera como se hace con el ozono e implementar programas educativos para una mayor concientización de la sociedad sobre el peligro de usar plásticos. Inversión en investigación. -Quienes trabajan en el metabolismo de las bacterias y en ingeniería genética podrían formar consorcios para crear microorganismos capaces de biodegradar plásticos. Alentar la fabricación y uso de bioplásticos. -Con el hueso del aguacate y la mazorca del maíz se pueden fabricar polímeros que serían biodegradables, concluyó el investigador.

Del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM nos amplían y precisan datos importantes del segundo párrafo de la publicación anterior. -Plastificantes en la sangre. -El Dr. Jorge morales Montor, con el Dr. Omar Amador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio climático de la UNAM, midieron en los sueros de gente normal y pacientes con depresión mayor, proporcionados por el Dr. Lenin Pavón del Instituto Nacional de psiquiatría, con quien trabajamos en el proyecto para encontrar una prueba molecular que permita diagnostica la recaída a la depresión mayor en población abierta, niveles de 6 plastificantes-en el artículo anterior solo citamos 4 (que son moléculas usadas para endurecer o ablandar los plásticos) Asimismo, al primer párrafo agrega algo realmente inquietante. - …A la fecha, se están descubriendo nuevos factores de riesgo para desarrollarla, muchos de ellos relacionados al ambiente y a la contaminación del mismo.

No hay duda que al conocer estos importantes resultados de investigación se tiene la certeza de que no todo está perdido todavía. Saber que a partir de desechos naturales se pueden obtener otros beneficios, es realmente esperanzador, porque solo es cuestión de continuar investigando hasta encontrar los resultados deseados. Así como se encontró la solución al problema de escasez de agua en países como Israel, que ya resentía la falta del vital líquido y la encontraron en la desalinización, puede ocurrir lo mismo con la industrialización del hueso del aguacate y el olote del maíz, y quizá hasta de otros desechos para la fabricación de bioplásticos. Solo es cuestión de seguir investigando hasta encontrar los resultados definitivos.

De ahí la importancia de la ciencia y la academia pero que, por falta de visión y voluntad política de las autoridades no se le ha prestado la debida atención. Pero, justo es reconocer que la academia, sin desmerecer sus logros, muy poco ha hecho para difundir ampliamente los resultados de sus valiosas investigaciones. De ahí el propósito de este seguimiento periodístico para que juntos, demos a conocer a la sociedad todo aquello que sea de gran beneficio para todos. Ojalá lo logremos.

De nuestros lectores. -Del artículo del 3-2-23, Juanjosé Santibáñez comenta: Excelente análisis y advertencia del enorme peligro de contaminación de nuestros pequeños. Habremos de esperar que continúen estos análisis por alarmantes que sean. Existen hipótesis sustentadas en estudios serios sobre la contaminación también de hormonas en el agua que consumimos, de modo que es una fuente de intoxicación que ya está modificando la información genética de nuestros organismos. Esperemos que Diego nos informe más detalladamente de todos esos efectos de la contaminación en niñas, niños y el resto de la población. Del pasado 10-02-23 Juan Rojas: Interesante investigación. Sin duda queda claro por qué es necesario empezar a consumir energías limpias en todo el país. Lo bueno es que ya hay empresas operando en el país como son el caso de Sempra Infraestructura, solo no nos olvidemos de ellas. Continuará…