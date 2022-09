Por escasez de agua ya no se producirán cerveza ni refrescos en el norte del país

Lo dicho por el presidente López Obrador, que debido a la escasez de agua ya no se producirá cerveza ni refrescos en el norte, aunque no es determinante, es, sin embargo, la confirmación de que las empresas cerveceras y refresqueras serán las primeras en migrar; pero, ¿hacia dónde, y cuándo? Porque, si el problema es el agua, y considerando que por cada litro de cerveza se utilizan 2.6 litros de agua (refresco 1.38), y que el 90 por ciento del producto está compuesto por el vital líquido, pues… Entonces, esto quiere decir que este tipo de empresas ponen en riesgo la disponibilidad del agua en cualquier lugar que se encuentren, así sea en el sur, o en sureste del país.

Agua, el futuro ineludible. -Universidad de Guadalajara, El Colegio de México, UCLA Program on México, Profmex / World y Juan Pablos Editor. Coordinadores: Boris Graizbord y Jesús Arroyo Alejandre. Edición 2019. -Contexto Territorial. -Continúa: Contexto Geohidrológico, climático y regional. -El contexto geohidrológico-climático es un condicionamiento fundamental en el futuro de Monterrey y su relación con el agua. Su inclusión es absolutamente indispensable en las estrategias actuales y futuras de abastecimiento de agua. Este aprendizaje es de relevancia no solo para la ciudad, sino también para otras ciudades del país. El AMM se ubica en la cuenca del río San Juan, dentro de la Región Hidrológica 24-Bravo-Conchos. El río Santa Catarina, seco la mayor parte del año, es su principal corriente y atraviesa toda la zona urbana de poniente a oriente, hasta confluir con el río San Juan, el cual alimenta la presa El Cuchillo, la principal fuente de agua superficial del área metropolitana.

De este almacenamiento, el río San Juan sigue su recorrido hasta la presa Marte R. Gómez en Tamaulipas, para desembocar finalmente en el Río Bravo en la frontera con Estados Unidos. Se trata de una región semidesértica con muy limitada disponibilidad natural de agua debido a las precipitaciones escasas e irregulares tanto en tiempo como en espacio. Una buena gestión del agua en el AMM debe considerar el entorno regional. Al ubicarse dentro de la cuenca del Río Bravo, el funcionamiento hidrológico del área metropolitana debe considerar, de facto, la dimensión binacional con Estados Unidos. No es gratuito que la sede del Organismo de Cuenca del Río Bravo se encuentre en Monterrey, ciudad que, de hecho, es la más grande de la Cuenca tanto en población como en peso económico. Por otra parte, la metrópoli comparte las aguas de la presa El Cuchillo con el vecino estado de Tamaulipas (y su Distrito de Riego 026) la cual es administrada por el gobierno federal a través de CONAGUA.

Esto significa, en los hechos, que Monterrey no tiene el control sobre su principal fuente de suministro superficial. En tiempos de buenas lluvias no hay problema con este arreglo compartido, pero en cada sequía severa la ciudad está en dificultades, pues tiene que cumplir con los compromisos pactados y enviar parte del agua almacenada en la presa El Cuchillo a la presa Marte R. Gómez localizada en el estado vecino. Parte del riesgo en el suministro del agua a Monterrey tiene que ver con esta situación de dependencia, Debe subrayarse, sin embargo, que, gracias a El Cuchillo, inaugurado en 1994, la metrópoli se ha beneficiado de volúmenes que antes no estaban disponibles. Desde la perspectiva de la cuenca, este almacenamiento ha significado más agua para sus usuarios, independientemente de los límites estatales.

En la reciente presentación del Plan Integral de Abastecimiento de Agua potable al Valle de México, la Dra. Claudia Sheinbaum dijo que el objetivo es hacer más eficientes los sistemas que tenemos actualmente, reciclar el agua de lluvia y las aguas del Valle de México, y al mismo tiempo recuperar los servicios ambientales de la cuenca. Lo que presentamos hoy, señaló, no es algo que vamos a empezar a hacer de hoy hacia adelante, sino que es algo que ya tiene un avance, diría yo del 40 por ciento de lo que se presenta; son obras que hemos estado realizando.

Las fuentes de abastecimiento son: Presa Madín, Laguna de Zumpango, Presa del Bosque, hasta Colorines y Chalco Xico, que son las cuatro fuentes de abastecimiento que garantizan el agua para la zona y reciclan agua de lluvia y permiten traer más agua a la zona metropolitana, pero en realidad queremos en algún momento parar los pozos del oriente de la ciudad para que permita disminuir la explotación del acuífero. Por su parte, Víctor Bourguett, director del Organismo de Cuencas Aguas del Valle de México, recordó que 2022 es el quinto año más seco desde 1996, a la vez que indicó que el actual problema de agua en esta zona se debe en gran parte a que existe una menor recarga de los mantos acuíferos, aunados al envejecimiento de los sistemas hídricos.

Amable lector: Ese descriptivo y determinante “contexto geohidrológico-climático”, como condicionamiento fundamental en la vida de Monterrey, así como lo dicho por el presidente López Obrador, lo expuesto por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y lo señalado por el director del Organismo dependiente de la CONAGUA, son determinantes para reconocer que el problema del agua en el país, sobre todo en el norte y el Valle de México, es realmente desesperante, por lo que urge sentar las bases para encontrar las soluciones definitivas y no ajustarlo a los calendarios y tiempos políticos que solo beneficia a unos cuantos.

Pero, sin lugar a dudas, ante este latente problema de escasez de agua en el norte, quienes tienen la decisión en sus manos en estos momentos cruciales, son los empresarios. Deben estar conscientes, reconocer, y aceptar, que ya no se trata de perforar más pozos ni estar esperanzados de las lluvias. Se van al sur, o al sureste, o de plano alistar ya los preparativos para comenzar a desalinizar el agua del mar. Continuará…