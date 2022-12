Por el bien del país, ciencia y academia deben anteponerse a gobiernos populistas

Como visionariamente lo señaló el Dr. Modesto Seara Vázquez, -recién fallecido-una universidad es (académicamente) elitista por definición; si no, no es universidad. Una universidad de mediocres, advirtió, es una broma macabra para la sociedad. Ahora que se han creado más de 140-de un total de 200, en base a una estrategia política, sin planeación ni justificación previas; y sin antes haber reformado y actualizado las actuales que operan al arbitrio de autoridades y líderes sindicales, el futuro de la educación superior en México es más preocupante.

Abrir más universidades sin planeación, en vez de beneficiar puede ser contraproducente. No es lo mismo con el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) que fue fundadas por el Dr. Seara Vázquez a partir de las necesidades del estado y de cada región inclusive, pero, sobre todo, en base a una férrea disciplina y rigor académico para obtener los resultados esperados como corresponde a una educación superior formal, pues sin ello, todo se vuelve libertinaje y el país queda a la deriva y las consecuencias son lamentables.

Toluca busca independizarse del Sistema Cutzamala. EL UNIVERSAL. -Claudia González. Continúa: Para cumplir dicho objetivo, el gobierno local tendría que construir tres pozos para complementar esta estrategia y resolver el problema de falta de agua en el centro de la ciudad “de una vez y para siempre”. El proyecto implicaría al menos tres años; el 27 de octubre la administración municipal inició la convocatoria ante los diputados del Congreso mexiquense para dialogar sobre el presupuesto y les presentó el plan. El proyecto intermedio incluye una inversión conjunta con Coca-Cola FEMSA que aportará 30 millones de pesos y el ayuntamiento con 16 millones, además de recursos por parte de General Motors y la cervecería Cuauhtémoc para que reutilicen el agua que ellos mismos tratan y descargan en el canal, de modo que reasignen el recurso hacia las comunidades, pues ya será agua potable.

Martínez Carbajal precisó que como una primera fase para iniciar con estos trabajos autoridades federales y estatales, además de municipales y especialistas integran una mesa de construcción de paz enfocada en el agua, con el espíritu de que el tema no debe ser un factor de ruptura, sino de concordia. “Hablamos de un programa de reconciliación con el agua para dejar de pelear por ella, porque Toluca, a diferencia de Nuevo León, es una ciudad en la que el agua abunda, pero no hemos aprendido a convivir con ella. Esta ciudad debería estar llena de ríos, sin que fuera factor de tensión o de estrés y no es así, porque no tenemos esa cultura, históricamente es un contrasentido, porque los matlazincas eran los reyes del agua y ese es nuestro origen”, indicó.

Aclaró que el proyecto original para sanear el río puede llevar tres o cuatro años, pero el uso del agua purificada en las comunidades aledañas al Tejalpa podría arrancar el próximo año, pues incluso ya se han hecho experimentos y, de lograrlo, los primeros beneficiados serán quienes se ubican en el centro de la capital mexiquense, donde hasta “nos vamos a bañar con agua purificada”.

Estrategias sustentables de limpieza de ríos: El caso de los ríos Verdiguel-Tejalpa y Tejalpa en Toluca. UAM. Continúa: La combinación, en síntesis, de soluciones basadas en la naturaleza y el apoyo de tecnología probada basada en la investigación de la dinámica del agua permite un complejo de tratamiento que en el corto plazo es capaz de limpiar cuerpos de agua urbanos o suburbanos que de cualquier otra manera demanda inversiones millonarias inmanejables y, desafortunadamente, ineficientes. Esta opción requeriría cerca de cinco años para convertir el actual caudal de aguas residuales en un cuerpo de agua donde el hábitat natural atraiga nuevamente aves y sea el hogar de peces mesoamericanos como el pez blanco y otras especies nativas, fuente de un sano ambiente natural y orgullo de los habitantes de una ciudad como Toluca, un río restaurado.

Desde luego que esta estrategia requiere una acción colaborativa de la sociedad que bien puede disminuir su producción de contaminantes con inodoros de bajo consumo de agua y controles hasta topográficos de los escurrimientos que conducen los contaminantes agrícolas y ganaderos al río. Cosechadoras de agua de lluvia que regulen o disminuyan las escorrentías en las áreas pobladas y sistemas de recarga del acuífero que corrijan la velocidad de los escurrimientos en la actualidad y que derivan de los extendidos procesos de deforestación. Esos temas merecen, sin duda, otro espacio que detalle las condiciones y efectos de una intervención que se proponga realmente la limpieza de nuestros cuerpos de agua.

Este ambicioso proyecto de saneamiento de ríos, inicialmente propuesto por la UAM debe ser ejecutado a la brevedad para que no quede como bandera política. Pero, de nada servirá si no se cuenta con el apoyo de la población, que es la directamente beneficiada. Y, si como adelanta el alcalde, donde hasta podrán bañarse con “agua purificada”, ese sí que sería un verdadero “milagro”. Ya lo veremos…Continuará…

A Inocencia Sam Alcalá por sus 102 años de vida. Tan lúcida como siempre; genética china. ¡Felicidades tía Chata!

A la memoria del Dr. Modesto Seara Vázquez. Reconocido internacionalista y Titán de la Academia. Visionario innovador de la División de Estudios Superiores que se convirtió en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Creador, fundador y rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) hasta su muerte. Gran amigo. Descanse en paz. ¡Feliz Año Nuevo a todos!