Población y empresas de Monterrey en riesgo de migrar por escasez de agua

Los huracanes destructores, las sequías desastrosas, las intensas olas de calor y las nevadas son fenómenos meteorológicos crecientes y extremos que, además de los cuantiosos daños que provocan cada año, cobran muchas vidas. Y, mientras que, en algunas regiones, el cambio climático genera sequías y temperaturas más elevadas, en otras, las precipitaciones son más intensas. Es innegable que el cambio climático es parte de la evolución, lo único nuevo, como ya sabemos, es el acelerado calentamiento global causado por el irresponsable comportamiento humano en la sobreexplotación de los recursos naturales.

Agua, el futuro ineludible. – Universidad de Guadalajara, El Colegio de México, UCLA, Program on México, Profmex / Word y Juan Pablos Editor. -Coordinadores: Boris Graizbord y Jesús Arroyo Alejandre. Edición 2019.- Contexto Territorial. -Continúa: Disponibilidad de Agua y Expansión Metropolitana. -Reflexiones sobre el caso Monterrey. – Ismael Aguilar Barajas, Aldo I. Ramírez Orozco y Nicholas P. Sisto.

Monterrey es una de las grandes metrópolis de México, por lo que el asunto de su disponibilidad de agua es de interés nacional, y no solo una cuestión regional o local. En términos poblacionales, pero especialmente económico, la metrópoli tiene una alta significancia nacional. Ante la marcada concentración de la población y la actividad económica de Nuevo León en el AMM, la mayor parte de la notable contribución económica de la entidad para México se sustenta en ella.

Datos de 2014 muestran que en Nuevo León hay ramas manufactureras con fuerte presencia nacional-expresada con su participación en los totales del país-industrias metálicas básicas, 21 por ciento; fabricación de productos a base de minerales no metálicos, 12.4 por ciento, fabricación de maquinaria y equipo, 11. 9 por ciento. La entidad es una fuerte receptora de inversión extranjera directa (IED), de hecho, esta relevancia es superada solo por la Ciudad de México. Durante el período 1999-2016 (primer semestre) de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, Nuevo León recibió en promedio 12. 3 por ciento del total del IED del sector manufacturero. Hay subsectores con participaciones mucho más altas que sus contrapartes nacionales. Estos son los casos de la industria metálica básica, con 45 por ciento, de la fabricación de maquinaria y equipo, con 52 por ciento, y de la fabricación de productos a base de minerales no metálicos, con 22 por ciento.

El estado también se constituye como un centro exportador no petrolero de primer orden. De acuerdo con la Secretaría de Economía, (Sistema SIAVI) y con Data Nuevo León, durante el período 2003-2011, de la entidad salieron el 41 por ciento de las exportaciones de productos cerámicos, el 38 por ciento de filamentos sintéticos o artificiales y el 27 por ciento de aluminio y materiales de aluminio. Nuevo León es también un importante receptor de flujos migrantes. Durante el decenio 2000-2010 arribaron a la entidad poco más de 230 mil inmigrantes, según datos del INEGI.

En 2015, el AMM tiene una población aproximada de 4.5 millones de habitantes, distribuida en 13 municipios, de acuerdo con la definición del Consejo Nacional de Población. La metrópoli ha venido registrando acelerados procesos de suburbanización. La expansión en la periferia ha registrado tasas de crecimiento poblacional muy elevadas, lo cual ha implicado grandes retos para la adecuada prestación de los servicios de agua y saneamiento. Por Ejemplo, durante el período 2010-2015, los municipios de El Carmen (38 mil 306 habitantes), García (247 mil 37) y Salinas Victoria (54 mil 192) tuvieron tasas de crecimiento medio anual de 27.6, 14,4 y 13. 2 por ciento respectivamente.

Desde luego que la escasez de agua que ahora padece la otrora “Sultana del Norte”, fue anunciada hace tiempo; no hay ninguna suposición ni alarma amarillista, sino algo que ya estaba previsto por los estudios previos. Lo único novedoso es el tinte político que se le está dando, y con ello, minimizando y eternizando el problema. Cierto, a corto y mediano plazos, Monterrey dispondrá todavía del vital líquido perforando más pozos y acumulando el agua de las lluvias, pero, eso, no será más que, como ya hemos advertido, “un ligero alivio” o un calmante para un padecimiento crónico de esta gran urbe. El remedio tiene que ser definitivo para no prolongar su agonía hasta 2050, porque, para entonces, población y empresas, quizá hayan migrado. Las lluvias son temporales y pueden retrasarse, o de plano escasear, lo mismo que el agua subterránea que está sobreexplotada. De ahí que, de no actuar a tiempo y responsablemente, la población y las empresas de Monterrey vivirán bajo ese permanente riesgo. No debemos olvidar que grandes culturas se vieron obligadas a migrar para subsistir, por un tiempo más....

Y, no es que sea consuelo, pero, al igual que Monterrey; Guanajuato, Guadalajara y el Valle de México, que son los centros de población más crecientes del país, están en la misma situación padeciendo el serio problema de escasez de agua, mismo que, irónicamente, comienza a “ahogarlos” por estar más preocupados por la política que por cómo resolverlo definitivamente.

De los 15 acuíferos del estado de Chiapas, de acuerdo al informe de Actualización de Disponibilidad Media Anual de Agua de la CONAGUA, de diciembre de 2020, todos disponen del vital líquido para otorgar nuevas concesiones. Este informe, desde luego, es de vital importancia, porque contrasta con los del resto del país, que en su mayor parte están sobreexplotados. Continuará…