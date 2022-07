Perforar pozos es una solución inmediata, pero agrava crisis de agua subterránea

Las lluvias no son más que remedios caseros o “aspirinas” que alivian al enfermo cada año.

Sí, amable lector, las lluvias no son más que eso para aliviar momentáneamente los males que comenzaron hace tiempo, pero que a falta de un tratamiento adecuado van avanzando y causando estragos que después serán difíciles de superar. Eso es lo que significa el problema de escasez de agua, sobre todo en el norte del país y en el Valle De México. Todavía no se explica por qué no se le está prestando la debida atención a ese grave problema. Preocupa que, en vez de buscar la solución definitiva, como debe ser, se esté politizando con mirar a futuras elecciones. Y para preservar la escasa agua subterránea, en tanto se recargan los acuíferos, la solución, como ya hemos señalado y reiteramos, es desalinizar el agua del mar para usarla primeramente en la industria y la agricultura, y para la población hasta que se garantice, científicamente, que también es apta para el consumo humano.

Agua, el futuro ineludible. -Universidad de Guadalajara, El Colegio de México, UCLA Programa on México-Prof mex/World-Juan Pablos Editor. Coordinadores: Boris Graizbord y Jesús Arroyo Alejandre. Edición 2019. Continúa: El Destino de Chapala: cambio climático, economía regional y política de aguas. -Los efectos del cambio climático en los lagos. -Salvador Peniche y Monserrat Sánchez González.

Adrian et. al. (2019) afirma que los lagos son buenos parámetros para medir los efectos del cambio climático porque los ecosistemas lacustres son sensibles a los cambios de temperatura, responden a ellos con rapidez y se integra información sobre tales cambios en las zonas de recarga. Las evidencias se expresan en las respuestas físicas, químicas y biológicas que se entremezclan con otros factores, como la eutrofización o la acidificación.

Cuando el ciclo natural del agua en una cuenca (el tránsito del líquido en el espacio biofísico por medio de la evaporación, la sublimación, la precipitación, los escurrimientos y la filtración del agua a los acuíferos y su regreso a los embalses naturales) se complementa con la actividad socioeconómica del ser humano (su utilización en los procesos productivos, la contaminación, así como el proceso de tratamiento y potabilización) podemos hablar de un ciclo hidrosocial. La salud del ciclo hidrosocial constituye el eje por medio del cual podemos explicar el desarrollo socioambiental de una comunidad asentada en una cuenca. Debido a que el cambio climático afecta fundamentalmente el factor hídrico, sus efectos se pueden analizar desde la perspectiva de la alteración del ciclo hidrosocial. El cambio climático interviene en los patrones de evaporación y precipitación y altera las dinámicas de las masas boscosas, los ritmos de filtración y escurrimientos y la química del agua, y de la perspectiva social altera los patrones de producción agrícola e industrial y afecta la salud pública y el bienestar de las comunidades.

Es necesario que toda esta valiosa información, producto de una ardua tarea de investigación sobre el agua y el medio ambiente, avalada por la comunidad científica, sea difundida ampliamente para conocimiento de la sociedad. Es urgente que la población sepa que el problema del agua puede llegar a ser irreversible si no se actúa decididamente antes de que lo peor ocurra. Y, como también ya lo hemos advertido, no debemos esperar a tener que ir a buscarla con cubeta en mano hasta donde encuentre. Lamentablemente, muchos países ya están sufriendo las consecuencias de la escasez de agua, y gran parte de México, sobre todo los estados del norte, no será la excepción. ¿Hasta cuándo se entenderá que el problema del agua en todos los aspectos es real?

De acuerdo al informe de Actualización de Disponibilidad Media Anual de Agua de la CONAGUA, de diciembre de 2020, de los 19 acuíferos del estado de San Luis Potosí, 11 no disponen del vital líquido. El acuífero San Luis Potosí es el más sobreexplotado con un volumen de extracción de 137, 323, 040 m³ anuales (137 millones 323 mil 40), por lo que no existe disponibilidad para otorgar nuevas concesiones, por el contrario, su déficit es de más de 50 millones de m³ y se continúa extrayendo agua a costa del almacenamiento no renovable del acuífero.

De nuestros lectores. -Hortensio E. Alcantar: Es aterrador el panorama que presenta don Diego, pero es la verdad. Los mexicanos no somos conscientes de la gran amenaza a la que nos enfrentamos. Considero que los grandes consorcios que consumen demasiada agua deben de aportar “algo” para dar una respuesta oportuna a ese enorme desafío que se va a presentar. Ya se han enriquecido demasiado con el agua, deben de ser recíprocos con la población. Urge una cultura sobre el consumo del agua. No se debe barrer las banquetas con ese preciado líquido. No solamente ocurre en las zonas residenciales, también en las colonias populares se practica esta costumbre errónea. Yo capturo el agua de lluvia. Construí dos cisternas, una es para almacenar el agua que nos envían las autoridades. La otra es para depositar el agua pluvial. De mismo don Hortensio: Habla un viejo senil. Interesante tu columna Diego. Mucha razón hay en tus palabras, La población debería ser consciente que debe tener menos hijos y cuidar mejor los recursos naturales: el agua, los ríos y los bosques. Continuará…

Amable lector: La preocupante y difícil situación familiar aún persiste, es muy crítica, pero estable. Pero con la esperanza de que todo mejore, reanudamos este seguimiento periodístico, cuyo objetivo es buscar la solución al grave problema del agua en todos sus aspectos. Gracias por su comprensión.