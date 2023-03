ONU: Retos ambientales ya son emergencias planetarias y esta década es crucia

Dilatar los acuerdos sobre cambio climático es prolongar la agonía del planeta y cancelar la esperanza de una mejor calidad de vida de las futuras generaciones de todos los seres vivos, la del humano incluida. Ese crimen de lesa humanidad, que significa la descomunal emisión de gases de efecto invernadero y a pocos interesa, lamentablemente, más que por ignorancia, es por falta de sensibilidad y sentido común al no alcanzar a comprender la magnitud de la tragedia.

Conferencia de Dolores Barrientos, Representante en México y Punto Focal para Guatemala del PNUMA. -Universidad Autónoma de Colima el 10-06 22. Continúa: Haciendo las Paces con la Naturaleza: -Los retos ambientales representan ya emergencias planetarias, están causando costos económicos y millones de muertes prematuras cada año. Impiden un progreso del desarrollo sostenible. -El bienestar de los jóvenes y las generaciones futuras depende de un urgente quiebre de las actuales tendencias en la degradación ambiental. -Esta década es crucial, se necesitan reducir las emisiones del GEI en 45 por ciento para el 2030 (niveles del 2010) y alcanzar emisiones cero carbono para el 2050 para limitar el incremento de la temperatura global en 1.5 grados centígrados para finales de este siglo. –En los últimos 50 años la economía global ha crecido cinco veces, se ha triplicado la extracción de recursos naturales y la población se ha duplicado (ahora en 7.8 billones), 1.3 billones en pobreza y 700 millones con hambre.

-El modelo económico en el que vivimos es poco equitativo e intensivo en recursos naturales que ha provocado el declive ambiental a través del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. 3/4 partes de la tierra y 2/3 de los océanos son impactados por la actividad humana. Además, un millón de especies, de los ocho millones conocidas, están en peligro de extinción. -25 por ciento de las enfermedades corresponden a riesgos ambientales. -La contaminación causa 9 millones de muertes prematuras al año.

Si, ya la ONU, en base a investigaciones científicas, está advirtiendo de las terribles consecuencias del acelerado cambio climático, y que esta década es crucial para nuestra vida, es para que reaccionemos y actuemos de manera decisiva y responsable, pensando en nuestros hijos, nietos y las generaciones futuras.

Privatizando las ganancias, socializando las pérdidas en el “Río de la muerte” de México. –Salvador Peniche Camps, Universidad Autónoma de Guadalajara. -Paul Sutton, Universidad de Denver. -Graciela González y enrique Enciso de Un Salto de vida. Continúa: Durante 15 años, el fracaso de la política ambiental gubernamental ha paralizado cualquier limpieza del río. La corrupción y el predominio de los intereses privados sobre el bien común han generado una sobreexplotación que ha

resultado en la impía contaminación. Atraídos por la mano de obra barata y las regulaciones laxas, los niveles actuales de contaminación en el río se relacionan con la llegada de industrias estadunidenses.

Un artículo de New York Times en 2019 describió el área como un “Chernóbil en cámara lenta”. Frente a esto, un equipo de ciudadanos locales, activistas comunitarios y académicos de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, está desarrollando una estrategia racional y efectiva para el manejo sostenible de la tierra en esta área, incluida la limpieza del río. Nuestro compromiso es establecer un “arancel colectivo de compensación por impacto de víctimas industriales”. Arancel Cívico (AC) que responsabilice a los contaminadores.

El AC está diseñado para eliminar las batallas legales siempre presentes que insisten en especificar qué entidades corporativas, agrícolas o municipales son responsables de qué contaminantes, en qué circunstancias, en lo que solo ha resultado en el despilfarro de dinero, tiempo y vidas mientras el río Santiago se vuelve cada vez más contaminado, más allá de cualquier medida aceptable. Para trascender este embotellamiento legal perpetuo, el AC impondría un impuesto a todas industrias a lo largo del río. A medida que el río se vuelve más limpio, el impuesto baja; si el río empeora, el impuesto sube. La ventaja fundamental aquí es que cada contaminador se ve incentivado para animar a los demás a cambiar el comportamiento para reducir el impuesto, lo que da como resultado los cambios esperados en la calidad ambiental del agua del río.

De nuestros lectores. -Carmen Guardado: Muy independiente del contenido de su artículo, el cual es de suma importancia tomar en cuenta, le escribo por lo siguiente: no soy una erudita ni experta en ortografía, pero realmente el uso de las palabras en ocasiones está mal empleado y creo que en su caso así es, me refiero a la palabra EXCUSA, la cual utiliza como ESCUSA en dos ocasiones en su artículo. Todavía dudando que haya sido mal escrito, me aboqué a consultar: Una EXCUSA puede ser un pretexto o una disculpa, mientras que una ESCUSA se refiere a una cesta de mimbre o a los privilegios de que goza una persona, o al derecho que un dueño de tierra concede para que se apaciente en ella, entre otras cosas.

Disculpe molestarlo con mi correo por una palabra que considero mal escrita, pero es importante revisar bien la ortografía antes de hacer público un texto; máxime que la ortografía es algo que ya se viene perdiendo en nuestros días, desafortunadamente ya casi a nadie le importa…y bueno no hay que fiarse nada más de la autocorrección de Word. Reciba un cordial saludo y lo felicito por su interesante artículo, ojalá que todos tomáramos conciencia de la importancia de cuidar nuestro ambiente, nuestra gente, nuestro mundo, que como usted bien lo dice: es nuestra casa. -Al respecto, nuestro error fue no consultar antes a PNUMA si ESCUSA era la palabra indicada y la transcribimos tal como está escrita. La

Representación rectifica que el término correcto es EXCUSA, por lo que ofrecemos disculpas. Gracias. Continuará…

