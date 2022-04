ONU: Gobiernos y líderes empresariales mienten; dicen una cosa, pero hacen otra

No es un título más, amable lector, es la realidad que se empeña en recordarnos que las catástrofes ambientales por el acelerado cambio climático van en aumento y nadie parece entenderlo; mucho menos reconocerlo y aceptarlo. De nada sirve tanta información científica y advertencias si no somos capaces de alcanzar a comprender esta tragedia que amenaza acabar con todo.

EL UNIVERSAL. -Agua, el oro que cada día escasea más. -Mundo. 20-03-22. Continúa: Los conflictos territoriales por el dominio del agua están ahí desde hace décadas, aunque hasta ahora han mantenido un perfil de baja intensidad. Sin embargo, a medida que la disponibilidad del agua se reduce, mayor es el riesgo de que se produzcan choques a gran escala entre los consumidores afectados. Herramientas expresamente creadas para detectar alertas tempranas, establecen la existencia de alrededor de dos mil posibles puntos conflictivos en el planeta por la posesión del agua, con una tasa de precisión de 86 por ciento.

En este inquietante escenario, el ejemplo más claro es el de Egipto, Sudán y Etiopía enzarzados por la explotación de uno de los tramos del Nilo-Azul que los tres países consideran esencial para su desarrollo. Etiopía buscar compensar su déficit de energía con la construcción de una enorme represa que entró en funcionamiento a principios de año y que mermará considerablementeel caudal del Nilo, afectando el suministro de agua que Egipto necesita para mantener sus extensos y fértiles regadíos en la desembocadura del río. En la primavera de 2021 Egipto y Sudán llevaron a cabo ejercicios de guerra conjuntos, que llamaron deliberadamente “Guardianes del Nilo”para enviar una seria advertencia a Etiopía y protestar de manera fehaciente por los planes hidroeléctricos que vulneran derechos históricos y aportan una gran tensión adicional, según los países perjudicados.

EL HERALDO DE MÉXICO. -Calentamiento global: ¿Se puede evitar el fin del mundo? -Mundo. -05-04-22. -Continúa: “Algunos gobiernos y líderes empresariales dicen una cosa, pero hacen otra. Por decirlo llanamente, mienten. Y los resultados serán catastróficos”, advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres en un mensaje video tras la publicación del informe. En los últimos meses el IPCC ha publicado las dos primeras entregas de una trilogía de evoluciones científicas gigantescas.

Miles de páginas describen el efecto invernadero que está calentando el planeta, y lo que eso significará en la vida y en la fauna. Este tercer informe describe qué hacer al respecto. Pero esa respuesta tiene amplias ramificaciones políticas, ya que las soluciones climáticas afectan prácticamente a todos los aspectos de la vida moderna y requieren una inversión desconocida hasta la fecha. Por el momento, la energía de origen solar y eólica solo representó un 10 por ciento del total de la producción eléctrica mundial en 2021, según el Centro de Análisis Ember.

Las propuestas más radicales abogan por reducir drásticamente el transporte aéreo, obligar a los usuarios a abandonar los vehículos con carburantes tradicionales en favor de los eléctricos, refundar la cadena alimenticia reduciendo el consumo de carne, repensar la forma de construir las casas…

Las negociaciones en torno a este nuevo informe del IPCC han sido largas, más de dos semanas, línea por línea. Los países en vías de desarrollo reivindicarán especialmente su derecho a seguir aumentando el nivel de vida de sus poblaciones, que superan la gran mayoría del planeta. El informe reconoce que los hogares que representan el 10 por ciento de la riqueza mundial emiten el 45 por ciento de esos gases de efecto invernadero. Dos tercios de ese 10 por ciento viven en los países ricos.

De acuerdo al informe de Actualización de Disponibilidad Media Anual de Agua de la CONAGUA de diciembre de 2020, de los 29 acuíferos del estado de Durango, 12 no disponen del vital líquido para otorgar nuevas concesiones, por el contrario, presentan déficit y se continúa extrayendo agua a costa del almacenamiento no renovable de los acuíferos. En el acuífero Oriente Aguanaval, por ejemplo, el volumen de extracción es de 54, 538,540 m³ anuales (54 millones, 538 mil 540) según reporte del REPDA de febrero de 2020. En cuanto a la disponibilidad de aguas subterráneas, este acuífero no cuenta con un volumen disponible para otorgar nuevas concesiones, por el contrario, su déficit es de 52, 285, 540 m³. Valga precisar que el acuífero, que se localiza en la porción este del estado, en dicha región el clima es muy seco-semicálido y se registra una precipitación media anual muy escasa y esporádica, apenas de 337 mm.

De nuestros lectores. -José Quintero Flores. -Don Diego: Sin soslayar la importancia que tiene el agua en el tema que nos ocupa, a nuestro entender, el tema de los combustibles fósiles y las grandes emisiones de los millones de vehículos automotores, las industrias que consumen combustóleo, diésel y otros combustibles pesados, impactan mucho en la contaminación ambiental. Trabajamos por varios años con tecnología de punta con plantas para tratar todo tipo de aguas y aprovecharlas de una manera integral. Lo hicimos en la Minera México y contamos con certificaciones de los buenos resultados; también con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. La primera, increíblemente, después de varias insistencias, nos contestó que no contaban con presupuesto, ¿Usted lo cree? El señor Larrea es multimillonario; la segunda, hicimos varias demostraciones en pozos con excelentes resultados, y ¿qué cree?, le dieron el negocio de saneamiento de varios pozos a una empresa, que por instrucciones de la señora Sheinbaum. Continuará…