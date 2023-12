ONU advierte que, les guste o no, eliminación de combustibles fósiles es inevitable

Amable lector: Al igual que la ONU, no queda más que seguir insistiendo-y lo seguiremos haciendo, porque de eso se trata en este seguimiento periodístico-sobre la urgente necesidad de que la población mundial reconozca, y acepte, que el cambio climático avanza y las consecuencias están a la orden del día. Quizá los “los pocos miles” de muertos por los desastres ocurridos no sean de preocupación y/o que habría de esperar hasta que sumen millones, para ver si entonces…

Informe sobre la Adaptación al Cambio Climático 2023. – Continúa: - La próxima COP 28 deberá crear un dinamismo sin precedente en cuanto a la adaptación y las pérdidas y daños. 1-El fondo de pérdidas y daños y los debates en curso para establecer un nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiación para el clima son pasos importantes en la dirección correcta. 2 -Junto con el Primer Informe de Balance Mundial la consecución de progresos significativos hacia el logro de estos objetivos en la COP 28 puede servir para orientar el objetivo mundial relativo a la adaptación y, por tanto, proporcionar un marco más robusto para satisfacer las necesidades de financiación de la adaptación, sin perder de viste el objetivo de aumentar la mitigación. 3 -Las autoridades y personas encargadas de formular políticas, los bancos multilaterales, los inversionistas y el sector privado deben lograr que la COP 28 marque el momento en que el mundo se comprometa plenamente a blindar de las inclemencias climáticas a los países de ingreso bajo y a los grupos desfavorecidos, como las mujeres y los pueblos indígenas.

Y al parecer, amable lector, ese propósito puede llegar a ser realidad si así lo determinan quienes tienen en sus manos el poder de decisión que les corresponde. Este es el texto íntegro de la clausura de la COP 28. -ONU -DUBÁI. 13-12-23. -La última edición de la Conferencia anual de la ONU sobre cambio climático se celebró en Dubái, la mayor ciudad de los Emiratos Árabes, a partir del 30 de noviembre pasado. Los países reunidos aprobaron este miércoles una hoja de ruta para la “transición hacia el abandono de los combustibles fósiles”, algo inédito en una Conferencia de la ONU sobre el clima, pero el acuerdo se quedó “corto” en lo que respecta a la exigida retirada progresiva del petróleo, el carbón y el gas. Tras la adopción del documento final, el Secretario General Antonio Guterres, dijo que la mención del principal contribuyente mundial al cambio climático llega después de muchos años en los que el debate sobre esta cuestión estuvo bloqueado.

Guterres subrayó que la era de los combustibles fósiles debe terminar con justicia y equidad. Y aquellos que se opusieron, a una referencia clara a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en el texto de la COP 28, quiero decirles que su eliminación es inevitable, les guste o no. Esperemos que no llegue demasiado tarde, puntualizó. Cabe precisar que la discusión de ese punto enfrentó a activistas y a países vulnerables al cambio climático con naciones petroleras.

Ojalá que ahora con los resultados de la COP 28 se logre, por fin, tal como se asienta en el informe de Adaptación al Cambio Climático 2023, ese añorado acuerdo mundial largamente esperado para mitigar, en lo posible, las consecuencias de este desajuste, porque, de no ser así, el tiempo se agota y ya nada podrá hacerse.

Luego de la conclusión de esa Conferencia, en la que hubo incluso fricciones, pero sobre todo por la advertencia de la ONU en la que recalca que, les guste o no, sobre todo a los países petroleros, la eliminación de los combustibles fósiles es inevitable, nos atrevemos a pensar que ahora sí va en serio el propósito de enfrentar responsablemente el cambio climático. Otis en Acapulco, es anticipo de lo que puede volver a suceder si no se toman las medidas pertinentes. Los miles de millones de pesos que se invertirán en la reconstrucción no serán suficientes y el riesgo es latente. Ojalá que ahora sí se logre ese imposible. La próxima COP será definitiva, y la eliminación de combustibles fósiles, también.

Por extracción de acuíferos subterráneos la CDMX se hunde 40 cms. Por año. EL UNIVERSAL.- CIENCIA Y SALUD. -10-05-21. -Continúa: Desde inicios del siglo XX las aguas residuales-usadas, domésticas o urbanas y pluviales-naturales-se extraen de esta cuenca, a través de un gran sistema de canales y túneles. Este recurso hídrico equivale al 30 por ciento de nuestras aguas y el 70 por ciento restante proviene del agua de pozos. Desde su construcción los científicos notaron que la ciudad estaba hundiéndose a una velocidad de ocho cms. Por año. Para 1958, dichos indicios habían aumentado a 29 cms. anualmente. Para revertir el hundimiento, las autoridades mexicanas tomaron la decisión de limitar la cantidad de agua que se podía extraer de los pozos. Estos esfuerzos disminuyeron la tasa de hundimiento a 9 cms. por año. Sin embargo, en los últimos 20 años la evidencia científica ha revelado una tasa constante de 40 cms. anualmente.

Los investigadores señalan que estas cifras sugieren que, dentro de 150 años, la CDMX alcanzará un hundimiento total, pues las láminas de arcilla podrían comprimirse en 30 por ciento. También manifestaron que hay poco que podamos hacer para detenerlo, pues la arcilla superior de la ciudad ya está compactada en un 17 por ciento. “(son) casi totalmente irreversibles.

Agregado de última hora. -EL UNIVERSAL. -MUNDO. -18-12-23 -Shareni Pastrana. -Captan erupción volcánica en Grindavik, Islandia. -De acuerdo con The New York Times, el Departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Islandia, ya habían dado alerta sobre la posibilidad de este fenómeno. La Oficina Meteorológica anunció que la erupción comenzó al norte de Grindavik tras un enjambre de terremotos. Islandia ha estado en alerta tras registrarse en noviembre miles de pequeños temblores en la península sudoccidental de la isla. Amable lector: este comentario es solo para recordar-no para alarmar- que la CDMX está asentada casi al pie de grandes volcanes, y uno de ellos ha estado en actividad recurrente. En lo que va del año se han registrado 78 microsismos en la CDMX, y todos casi por el mismo rumbo.

