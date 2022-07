Nos estamos quedando sin agua, aire, tierra labrable y alimentos sanos

¡El calentamiento global está a punto de hervir!

Sí, amable lector, no son escenarios imaginarios, sino la cruel realidad de algo que empezó hace mucho, pero que preocupa cada vez más. Si no lo queremos ver así, tengamos presente, y aceptemos que, -seguimos insistiendo-quienes sufrirán las terribles consecuencias de esa calamidad por falta de satisfactores básicos, no seremos nosotros, y ni los hijos las resentirán tanto, sino los nietos, bisnietos y toda la descendencia. ¡Será espantoso! Algo así, como también hemos comentado, la producción de un largometraje filmado con todo su dramático realismo en escenarios naturales y protagonista reales. ¡De película!

NATIONAL GEOGRAPHIC. -Nuestra buena tierra. El futuro está en la tierra que yace a nuestros pies. ¿Podemos salvarla? Charles C. Mann. -Continúa: Hay temas cuya aridez ahuyenta a cualquiera. La degradación de los suelos es uno de ellos. Sin embargo, lo que está en juego, y las oportunidades que representa, son de inmensa importancia, dice Rattan Lal, especialista prominente de la Universidad Estatal de Ohio. Los investigadores y agricultores del mundo han encontrado que incluso los suelos devastados pueden regenerarse. La ventaja, según Lal, es que esto nos brinda la oportunidad no solo de combatir el hambre, sino también de afrontar problemas como la escasez de agua e incluso el calentamiento global.

De hecho, algunos investigadores creen que el calentamiento global se podría reducir en forma significativa si se utilizaran las vastas fuentes de carbono para regenerar los suelos empobrecidos del planeta. La estabilidad política, la calidad ambiental, el hambre y la pobreza tienen las mismas raíces-afirma Lal. A la larga, la solución de cada uno de estos problemas es restaurar el recurso más básico de todos: “el suelo”.

Los granjeros sonríen cuando ven las máquinas cruzar los campos de maíz. A la larga, sin embargo, tal vez esta tecnología esté destruyendo su medio de vida. Los suelos del Medio Oeste de Estados Unidos, de las mejores tierras de cultivo en el mundo, están compuestos por terrones sueltos, heterogéneos y con muchas bolsas de aire que lo hacen poroso. Las máquinas grandes y pesadas como las cosechadoras compactan el suelo mojado y lo convierten en una masa indiferenciada, o más bien en un bloque impenetrable. Las raíces no pueden así penetrar el suelo, y el agua, al no poder drenar, corre por la superficie causando erosión. Y como la compactación también ocurre a grandes profundidades del suelo, puede tomar décadas revertir sus efectos.

Las empresas que fabrican equipos para granjas, conscientes del problema, colocaron grandes neumáticos en sus vehículos para distribuir un poco el impacto.

Y los granjeros están utilizando la navegación vía satélite para limitar el uso de los vehículos a ciertas rutas y dejar el resto del suelo intacto. A pesar de todo, este tipo de compactación sigue siendo un asunto serio, al menos en las naciones donde los granjeros pueden comprar cosechadoras de 400 mil dólares.

Más de ocho mil millones de personas dependen del alimento que se cultiva en once por ciento de la superficie del planeta. Y aún menos terreno-solo tres por ciento de la superficie de la tierra-tiene suelo inherentemente fértil. La degradación puede transformar las zonas productivas en parajes estériles con una rapidez trágica.

“EL UNIVERSAL. -MUNDO 05-08-21 GDA/ El Tiempo/Colombia. -La urbanización y el cambio climático están exacerbando juntos la escasez de agua, donde la demanda supera la disponibilidad para las ciudades del mundo. Continúa: En India, que es uno de los países donde hay mayor población que enfrenta este desafío, “la escasez de agua es mucho mayor que en otros países”. La población vulnerable pasará de 222 millones de personas a, entre 376 y 644 millones en 2050, lo que representa que el 26.7 por ciento de la población urbana mundial enfrente escasez de agua.

¿Se puede resolver la escasez de agua? -Según este estudio, existen algunas opciones para algunas ciudades, por ejemplo, Los Ángeles puede adoptar la desalinización, la explotación de aguas subterráneas, la transferencia de aguas entre cuencas y/o el comercio de agua virtual. “Sin embargo, 16 grandes ciudades, incluidas dos megaciudades, (es decir Delhi y Lahore) en India y Pakistán, están restringidas por niveles geográficos y de desarrollo económico, lo que dificulta la adopción de cualquiera de las posibles soluciones para la escasez de agua”, dice el estudio. Ahora, la solución más efectiva es el comercio doméstico de agua virtual que podría aliviar la escasez de agua en 208 (71.20 por ciento) ciudades grandes, incluidas 14 (73.7 por ciento) megaciudades.

Esos son, amable lector, los posibles-o ya existentes-escenarios, que ya se están presentando por el mal uso de los recursos naturales que se creían inacabables o degradables, pero los hechos nos llevan a la realidad del daño causado a nuestros recursos. Imposible reconocer que las grandes máquinas agrícolas dañan gravemente el suelo al compactarlo, pero además de eso, los fertilizantes e insecticidas dañinos, son ahora los que se encargan de hacerlo producir artificialmente. ¡Ya ningún alimento es natural como antaño! Todo es transgénico y altamente dañino para la salud. Difícil de reconocer y aceptar, pero es la terca realidad. Si eso es progresar, pues…

De acuerdo al informe de Actualización de Disponibilidad Media Anual de Agua de la CONAGUA, de diciembre de 2020, de los 11 acuíferos del estado de colima 4 no disponen del vital líquido, por lo que no existe disponibilidad para otorgar nuevas concesiones, por el contrario, se continúa extrayendo agua a costa del almacenamiento no renovable del acuífero.

Continuará…