La ONU y las universidades en el combate frontal al cambio climático

Eso es justamente lo que se requiere con urgencia, amable lector, que la máxima institución que agrupa a todas las naciones, en común acuerdo con las universidades, adviertan al mundo sobre la grave problemática que ya se está presentando y aumentando por el inevitable cambio climático y, en consecuencia, por el acelerado calentamiento global que está provocando desastres naturales catastróficos.

Siendo la ONU la máxima representatividad mundial con más carácter institucional y más credibilidad en sus diversas instancias, en cuanto a prevención e investigaciones científicas, y las universidades como garantes de la academia, es pertinente y oportuno, que los estudios realizados por ambas partes sobre el cambio climático, los den a conocer de manera conjunta y adviertan al mundo sobre los inminentes desastres naturales y riesgos a que estamos expuestos. De hecho, aunque ambas cuentan con mucha información relevante, es menester que ésta sea dada a conocer, a detalle, por todos los medios posibles, y desde luego, teniendo como foro las propias universidades.

Es la única forma de que la opinión pública conozca, y acepte, que el cambio climático es real, creciente y preocupante, y que sus consecuencias serán más catastróficas si antes no se toman las precauciones debidas. “Ya no hay para dónde hacerse”. No queda más que enfrentarlo con acciones contundentes para mitigar, hasta donde se pueda, esta apocalíptica realidad climática. Ante el desinterés de los gobiernos y de los grandes industriales para actuar con celeridad, corresponde a la sociedad, en su conjunto, tomar las medidas decisivas de inmediato, o de lo contrario, en unas pocas décadas, como tanto hemos advertido y reiteramos, serán nuestros nietos, bisnietos y los que sigan, quienes sufrirán las más terribles consecuencias del cambio climático.

Valga recordar, amable lector que, en los años 50, 60 y 70s se obtuvieron los primeros datos que demostraban que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera estaban aumentando. Asimismo, los estudios sobre los núcleos de hielo y los sedimentos lacustres revelaron que en otros tiempos el sistema climático había sufrido cambios abruptos. Sin embargo, a pesar de esos primeros descubrimientos, tuvieron que pasar muchos años para que el mundo entendiera lo que está pasando con el cambio climático. En 1988 se creó el grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) por iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) En 1990 este grupo presentó la primera evaluación en la que se registraban las investigaciones de 400 científicos. En dicho informe se afirmaba que el calentamiento atmosférico de la tierra era verídico y se le pedía al mundo considerarlo muy seriamente para tratar de evitarlo en lo posible. ¿Qué se ha hecho?

Conferencia de Dolores Barrientos Alemán, representante en México y Punto Focal para Guatemala del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) dictada el 10 de junio de 2022 en la Universidad Autónoma de Colima. -La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: A 50 años de una Agenda Ambiental global. –“Jornadas de Gestión Ambiental”. ¿Cómo llegamos después de 50 años de una Agenda Ambiental Global? Antonio Guterres, Secretario General de la Naciones Unidas. -Estocolmo Suecia 2-06-22. -Continúa: El mundo se acerca cada vez más al umbral de los 1.5 grados Celsius, que se considera el nivel máximo previo a vivir las peores consecuencias del cambio climático. De acuerdo con un pronóstico presentado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) el 10-05-22, hay 50 por ciento de probabilidades de superarlos en los próximos cinco años, así como de alcanzar dicha marca, alguna vez, antes de 2026.

Inger Andersen, Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente (PNUMA), advirtió el 8-02-21, que: “A pesar de una breve caída en la emisión de gases de efecto invernadero debido a la pandemia, si no se toman acciones urgentes, el planeta se encamina hacia un aumento de temperatura superior a 3 grados centígrados para fin de siglo”.

En el 6° Informe del Panel interinstitucional del Cambio Climático (IPCC) del 9-08-21 se asienta: 1 -La influencia humana en el calentamiento del sistema climático es indiscutible; la actividad humana es responsable del 1.1 grados C del calentamiento que hemos tenido a partir de la Revolución Industrial. 2 – Los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos, más intensos y afectan a todas las regiones del planeta incluyendo los océanos. 3 -Los impactos climáticos (olas de calor, lluvias intensas, sequías, incendios y huracanes) se han vuelto más frecuentes y severos. 4 – Se necesita una reducción acelerada y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr a la meta climática en el Acuerdo de París de no llegar a un incremento de la temperatura global de 1.5 grados centígrados.

5 -Muchos cambios en el sistema del clima serán más intensos y en una relación directa al incremento del calentamiento global. Incluye incremento en frecuencia e intensidad de olas de calor, calentamiento de los océanos, lluvias torrenciales, sequías, ciclones tropicales más intensos; reducción del ártico, hielo y permafrost. 6 – Impactos fuertes en el ciclo del agua a nivel global, su variabilidad, monzones, severidad de períodos/eventos secos y húmedos. 7 -Muchos cambios derivados de las emisiones del GEI (pasadas y presentes) son irreversibles por siglos o milenios, especialmente cambios en los océanos, capas de hielo y el nivel del mar. Continuará…

