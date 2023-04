La mayor parte de gases de efecto invernadero es emitido por pocos países

Desafortunadamente, nada parece mejorar en el acelerado cambio climático, por el contrario, los desastres naturales persisten y cada vez son más catastróficos. Se habla de la necesidad de “adaptarse” a los tiempos imperantes del clima, desde luego que no hay de otra, pero ¿cómo adaptarse o, mejor dicho: vivir-o sobrevivir-acostumbrándose a sortear todo tipo de inclemencias climáticas como fue al principio de nuestra aparición en este rincón del planeta?

Ese lento morir que significa el intencional y perverso retraso de la concreción de los acuerdos de las potencias industriales, en complicidad con los líderes políticos, para dejar de emitir gases de efecto invernadero al medio ambiente, no es más que el último clavo a la cruz de este mundo insensible que no mete ni las manos para defenderse.

Eso es lo más triste y preocupante, amable lector, que la sociedad global no esté haciendo nada para que esos pocos países que contaminan nuestro ambiente dejen de hacerlo cuanto antes, y no hasta que ellos quieran por cuidar de sus intereses. Y siendo así, ya no solo el poder político es cómplice de este autoflagelo mundial, sino todos. Es, o no de creerse, amable lector, pero es la cruel realidad.

Conferencia de Dolores Barrientos A. Representante en México y Punto Focal para Guatemala del PNUMA. Universidad Autónoma de Colima. 10-06-22 Continúa: Los países que más contaminan. -Tres naciones producen más de la mitad de las emisiones de C02 mundial. China, 30 por ciento, Estados Unidos, 13.4, India, 6.8; le siguen Rusia con 4.7, Japón. 3.0, Irán y Alemania 1.85, Indonesia 1.65, Arabia Saudita 1.62. Canadá 1.54, México 1.28, Corea del Sur 1.7 y Sudáfrica 1.3 La aviación emite 1.65 por ciento y las embarcaciones 1.92. La mayoría de las emisiones proviene de unos pocos países. La aportación de los cien países con menos emisiones es de 30 por ciento. Los diez mayores emisores de gases de efecto invernadero aportan más de dos tercios de las emisiones mundiales (68%) Los tres principales emisores de gases de efecto invernadero aportan 16 veces más emisiones que los cien últimos países con un 46 por ciento.

Temas pendientes por resolver del Acuerdo de París: 1 -Incrementar la ambición de las metas de reducción de emisiones de los países. 2 -Impulsar una meta universal de neutralidad de carbono hacia 2050. 3 -Alcanzar un mejor balance en la atención al tema de adaptación. 4 -Concluir el programa de trabajo sobre los mercados globales de carbono. 5 – Cerrar la brecha de financiamiento climático para países en desarrollo. 6 -Asegurar instrumentos de reporte y transparencia.





Foto: Cortesía ONU

Privatizando las ganancias, socializando las pérdidas en el “Río de la Muerte” de México. -Salvador Peniche Camps, Universidad de Guadalajara, Paul Sutton de la

Universidad de Denver, Graciela González y Enrique Enciso de Un Salto Vida. -Continúa: No estamos solo al pedir una rendición de cuentas honesta de los contaminadores. En una carta reciente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), varios senadores estadunidenses señalaron que más de 600 cabilderos de combustibles fósiles y cientos de grandes corporaciones asistieron a la COP 27. Muchas de estas empresas se jactan de políticas ecológicas, al tiempo que socavan la legislación climática.

Los senadores le pidieron a la UNFCCC que endurezca sus políticas para su participación corporativa en la COP y que se exija que se divulgue la influencia política del clima corporativo. Estamos completamente a bordo. Ahora debemos persuadir a las personas en el poder para que trabajen con nosotros. Tenemos un plan práctico para un modelo de gestión intergubernamental ciudadano en todos los niveles de gobierno, basado en la generación de servicios ecosistémicos-como la prolongación natural de las culturas, el aire limpio, la mitigación de climas extremos y el bienestar mental y físico humano-todos creados por la recuperación ambiental. Nos sentamos a la mesa con opciones de política económica que incentivan a la industria y la agricultura hacia métodos amigables con el medio ambiente.

Se ha dicho que una de las compensaciones más bellas de la vida es que nadie puede tratar sinceramente de ayudar a otro sin ayudarse también a sí mismo. Creemos que este principio prevalecerá. Cuando los propios actores locales se den cuenta de los beneficios, estarán otra vez más interesados en restaurar la cuenca del Río Santiago del sufrimiento humano y de la degradación ambiental a un lugar de bienestar y prosperidad para todos. Hasta aquí esta interesante propuesta, ojalá sea valorada por todos para fijar responsabilidades, tal como ya se lleva a cabo en Japón. ¿En México por qué no? Es por el bien de todos. Ojalá…

Juanjose Santibáñez nos comenta: Para medir su impacto hay que tener presente la cifra que anunció Claudia Sheinbaum sobre la cantidad de agua que las empresas ofrecieron dar a la red urbana de la Ciudad de México: 260 litros por segundo (más o menos) Pues si reciclamos las aguas de las lavanderías (40 mil según el INEGI en la ciudad), pues nos ahorraríamos esos mismos, cuando menos, o quizá más litros por segundo sin necesidad de esas intervenciones de las empresas. Pero si se suman, pues tendríamos el doble con una medida ecológica relativamente sencilla.

Escalar lo que mis alumnos están probando para procesar entre 500 y mil litros diarios que usan en promedio las lavanderías es algo relativamente sencillo y de bajo costo. Recordemos que una lavandería que consume mil litros diarios tiene que adquirirlos regularmente a precios muy caros. Y si consume más, pues gasta más. Hay lavanderías que usan una pipa diaria, o sea mil pesos diarios. Eso se ahorraría por año. Las que gastan menos se ahorrarían menos, pero los ahorros siempre serían cercanos a 50, a cien mil pesos al año. Continuará…

diegoalcalaponce@hotmail.com