La debacle por escasez de agua subterránea ha comenzado

Otra de las causas que se le atribuyen al aceleramiento del deterioro ambiental es el desmedido aumento de la población mundial. No hay duda que, a mayor número de habitantes, mayor es también el consumo de satisfactores, principalmente de agua y alimentos; pero ese no es el detonante que está provocando este desequilibrio. Ciertamente, el consumo es creciente, pero eso nada de malo tendría si la población fuese consciente del uso racional de los recursos naturales esenciales y en riesgo, como el agua subterránea, por ejemplo.

Sin embargo, ese crecimiento, hasta ahora “aparentemente descontrolado”, irónicamente, dejará de serlo y se convertirá en algo peor aún: el causante de la desaparición de la familia por falta de hijos debido a la “planificación” a base de modernos anticonceptivos. Al respecto, amable lector, cabe reflexionar sobre este aspecto en el que casi nadie ha reparado. Con la planificación familiar poco a poco la población mundial-hasta ahora todavía creciente, irá disminuyendo, lo que, a largo plazo, irremediablemente, repercutirá en el desarrollo socioeconómico y hasta de convivencia. Al ya no crecer la población hará falta “mano de obra” para todo tipo de trabajo. Desde el momento en que un moderno matrimonio solo procrea uno, o dos hijos cuando mucho, -otros ninguno-es la más fehaciente prueba de que la población mundial, a largo plazo, puede entrar en decadencia por falta de habitantes.

La realidad, amable lector, es que la supervivencia de la humanidad se encuentra en estado crítico y solo es cuestión de tiempo para comenzar a vivir verdaderos desastres de todo tipo, comenzando por la escasez de agua y alimentos saludables, no transgénicos. Con la esperanza de salvar, o al menos remediar la situación, reconozcamos, y aceptemos, que nuestras vidas no dependen de las autoridades y mucho menos de los políticos que nunca aceptan la existencia de problemas, sino de nosotros mismos. La realidad no permite simulaciones. Los recursos naturales, la convivencia, y la misma supervivencia humana están en grave riesgo. A menos que no se quiera ver así, o se crea que esto es pasajero.

Introducción. -A viejos problemas, como la gran proporción de personas sin acceso al agua ni al saneamiento, o el aumento de la tierra de riego y su productividad, se

han sumado otros nuevos, como acuíferos sobreexplotados, exportación de agua a través del intercambio comercial de frutas y hortalizas, urbanización y prácticas agrícolas que afectan las reservas de los acuíferos y la cada vez más pobre calidad de las aguas superficiales.

El destino de Chapala: Cambio climático, economía regional y política de aguas. -Salvador Peniche Camps y Monserrat Sánchez González. -El Lago de Chapala es de gran importancia para México. De la salud del ciclo hidrológico de la cuenca que lo alimenta depende en gran medida la estabilidad económica regional, el equilibrio térmico local y el abasto de agua a los dos centros urbanos más poblados del país: Ciudad de México y Guadalajara.

Desde que se tiene registro moderno de la administración del lago, el sistema Lerma-Chapala-Santiago ha presentado señales recurrentes de deterioro. Sin embargo, dada la amenaza que representa el cambio climático en el siglo XXl, es importante tratar de interpretar los indicios que apuntan hacia un mayor deterioro y aplicar las estrategias de mitigación o adaptación que contempla la política hídrica del país.

El Lago de Chapala es uno de los humedales que se encuentran en la lista del Convenio de Ramsar (relativo a los humedales de importancia internacional) desde 2009. Lo anterior se debe fundamentalmente a que Chapala desempeña un papel de suma importancia en la preservación de la biodiversidad en el occidente del país (Ibarra y Bravo, 2014)

De los 14 acuíferos del estado de Tamaulipas 4 no disponen del vital líquido para otorgar nuevas concesiones, por el contario presentan déficit y continúan extrayendo agua a costa del almacenamiento del acuífero.

