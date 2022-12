Israel, autor de la desalinización, es pionero y líder mundial en reciclaje de agua

En tanto la vida nacional siga dependiendo de políticas populistas y gobiernos paternalistas, México jamás será ese país que deseamos. Es tiempo ya de instalar un nuevo gobierno con un visionario estadista para administrar eficientemente nuestros bienes y riquezas naturales; alguien que conozca los grandes problemas nacionales y sepa cómo resolverlos, como el del agua, por ejemplo. Y mientras Israel comparte su tecnología de desalinización y tratamiento de aguas residuales con más de 100 países, aquí se le da soluciones políticas y mediáticas, pero no definitivas. Los acuíferos se agotan y la escasez en el norte del país persiste.

Estas son las respuestas a las preguntas11 y 12 al cuestionario respondido por la Embajada de Israel en México.11 - ¿La tecnología para desalinizar el agua del mar es totalmente israelí, o es en convenio con otro país?

--Israel está clasificado como el líder mundial número uno en lo que respecta al reciclaje de agua. En 2019, Israel trataba y reciclaba el 80 % de su agua, mientras que el segundo país en reciclaje de agua solo reciclaba el 18 %. Israel ha sido un país pionero en la innovación de tecnología de agua, siendo el autor de la desalinización y tratamiento de aguas residuales. Actualmente invierte altamente en las incubadoras de innovación que puede mejorar las prácticas en las crisis hídricas. Sin embargo, debido a que la crisis del agua se ve reflejada en todo el mundo, diversos países ya están implementando la desalinización del agua, como Arabia Saudita, Chile, Australia y Estados Unidos entre otros. Empero, es un hecho que Israel cuenta con las empresas más grandes de desalinización de agua.

12 - ¿Cuántas plantas desalinizadoras existen en Israel y desde cuándo?

--Existen 5 plantas desalinizadoras, la primera es Shafdan, en 1969. La planta de Sorek se encuentra ubicada en la tierra arenosa a unas 9 millas al sur de Tel Aviv. Se dice que es la más grande de su tipo en el mundo, que produce 40 billones de galones de agua potable al año, suficiente para alrededor de una sexta parte de aproximadamente ocho millones de ciudadanos israelíes.

Toluca busca independizarse del Sistema Cutzamala. -EL UNIVERSAL – Claudia González. -Para el ayuntamiento avanzar en esta nueva estrategia de la recuperación de los cuerpos de agua es imprescindible; la meta es que, a largo plazo, los ríos sean parte de la ciudad como ocurre en Orizaba. La autosuficiencia de Toluca para abastecerse de agua potable sin depender del sistema Cutzamala es quizás el proyecto más ambicioso de la presente administración, reconoció Martínez Carbajal, pues se trata de convertir a Toluca en el primer municipio que cuente con recurso hídrico asegurado ante la experiencia en otras latitudes de México, donde tener agua potable se ha convertido en una disputa ante la escasez.

La capital mexiquense es una de las ciudades privilegiadas al ubicarse junto al Nevado de Toluca, considerado por algunos especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) como el “rey del agua”. El volcán es una de las fuentes del santuario del agua que da origen al río Lerma, al Balsas; abastece las presas y lagunas desde el Lerma hasta llegar a Valle de Bravo, lo que significa que el Sistema Cutzamala depende del volcán en buena medida.

Gracias al líquido que escurre desde el coloso, por Toluca atraviesan siete ríos que se convirtieron en drenajes, como es el caso del río Verdiguel, pero de acuerdo con las autoridades municipales, podría recuperarse con una inversión que no supera los 5 millones de pesos. En el caso del Tejalpa, que no fue entubado son 50 kms. de longitud que, de limpiarse, permitirá a la gente volver a disfrutar de un cuerpo de agua limpia a cielo abierto. “Replantearnos un proyecto nuevo que la convierta en un vaso regulador de agua purificada, eso tiene impactos extraordinarios. Dejaríamos de usar el agua del Sistema Cutzamala, que irriga a la zona centro del municipio y que hoy puede resolver el problema”, apuntó el alcalde.

Estrategias sustentables de limpieza de ríos. UAM. Continúa: -El modelo de intervención directa sobre el cuerpo de agua del Verdiguel-Tejalpa, requiere, sin embargo, apoyos de complejos tecnológicos de punta debido a la extrema urgencia de limpieza del río. Para tal propósito los investigadores de la UAM propusieron el uso de una máquina de cavitación que finalizara el trabajo de la planta de tratamiento arrojando prácticamente agua potabilizada como disolvente de la contaminación acumulada en el río. La cavitación consiste en una combinación de incremento de la presión de un flujo de agua dentro de un sistema de tubería de conducción que lleva al líquido a un proceso de ebullición mucho menor de los 100°C que al modificar la presión, hace estallar las microburbujas de la corriente de agua a los microorganismos, lo que resulta de un proceso de desinfección del agua.

Los contaminantes pesados se nuclean y sedimentan facilitando su filtración y los aceites se emulsionan facilitando también ese proceso, de suerte que el resultado a la salida del sistema arroja agua prácticamente potable. Lo que se atrapa en los filtros es materia inerte no contaminante. Este procedimiento permite un tratamiento instantáneo de las aguas residuales tras el proceso anaerobio y completo de manera altamente eficiente el tratamiento de estas aguas. Su costo, especialmente el del consumo de energía, puede ser fácilmente abatible con paneles solares.

No cabe duda que proyectos como éste, propuesto primeramente por la UAM, deben difundirse y apoyarse para que no queden como campaña política y una burla a las necesidades de la población; pero, sobre todo, para que los ríos no sigan como drenajes. Este puede ser, si así se quiere, el inicio de grandes soluciones a largo plazo y hasta definitivas; claro, si hay autoridad y voluntad para aplicar la ley, y ahora que las empresas privadas están dispuestas a participar. Continuará…

