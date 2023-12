Imposible limitar calentamiento global a 1.5°C sin eliminación progresiva de combustibles fósiles

Se crea o no, amable lector, las oportunidades de evitar esa inminente catástrofe climática que pende sobre el planeta se están agotando. Parecerá “cosa de risa o de tontos”, estar repitiendo, una y otra vez, que a pesar de que el cambio climático ya está afectando nuestras vidas incluso con miles de muertos, ni aun así hemos sido capaces de eliminar los combustibles fósiles como principal causante de esta calamidad. Pero, más que de la voluntad del poder político y económico para eliminarlo, como tanto hemos señalado, todo depende de la sociedad en su conjunto. De ahí que la difusión continua de las investigaciones científicas y los efectos catastróficos del cambio climático sea de vital importancia para todos.

ONU. -PNUMA. -8-11-23 -El informe sobre la Brecha de Producción 2023: ¿Frenar con el acelerador? Los principales productores de combustibles fósiles planifican más extracciones a pesar de sus promesas climáticas concluye que los gobiernos planifican producir alrededor de 110 por ciento más de combustibles fósiles de aquí a 2030. El estudio presenta perfiles detallados de los 20 países con mayor producción de combustibles fósiles: Alemania, Arabia Saudí, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Estados unidos, Federación Rusa, Indonesia, Kazajstán, Kuwait, México, Nigeria, Noruega, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Sudáfrica. Estos perfiles muestran que la mayoría de estos gobiernos siguen prestando un importante apoyo político y financiero a la producción de esos combustibles.

“No podemos hacer frente a la catástrofe climática sin solucionar de raíz su principal causa: la dependencia de los combustibles fósiles. La COP 28 debe transmitir un mensaje inequívoco de que a la era de los combustibles fósiles ya se le acabó su chispa, de que su eliminación es inevitable. Se requieren compromisos creíbles para acelerar las energías renovables, eliminar progresivamente los combustibles fósiles e intensificar la eficiencia energética, al tiempo que se garantiza una transición justa y equitativa, declaró Antonio Guterres.

Ciertamente, tal como lo señala el Secretario General y lo recalcamos, nada se podrá hacer si antes no se elimina el principal causante de esta catástrofe climática. De hecho, la COP 28 puede ser el penúltimo intento para tratar de superarla, porque la COP 29 podría ser la “última copa” de tranquilidad que el mundo se bebería si antes no se eliminan los combustibles fósiles.

Investigadores suizos llevan años alertando que los Alpes perderán la nieve que los cubre hacia 2100, por el cambio climático.

ONU. -COP 28. -DUBÁI. -13-12-23. – Continúa: -La Conferencia concluyó con un llamado a “alejarse” de los combustibles fósiles. -La ciencia es clara. -En su declaración, Gutérres afirmó que limitar el calentamiento global a 1.5°C, uno de los objetivos clave establecidos en el histórico Acuerdo de París de 2015, “será imposible sin la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles”, como lo reconoce la coalición de países cada vez más amplia y diversa. Los mediadores de la COP 28 lograron compromisos para triplicar la capacidad de las energías renovables y duplicar la eficiencia energética para 2030, y avanzaron en cuanto a la adaptación y el financiamiento, incluida la puesta en marcha del Fondo de Pérdidas y Daños. Sin embargo, el Secretario General consideró que los compromisos financieros son muy limitados y hace falta mucho más para hacer llegar la justicia climática a quienes se encuentran en primera línea de la crisis.

“Muchos países vulnerables se están ahogando en sus deudas, y corren el riesgo de ahogarse también con la subida del nivel del mar”. Es hora de un aumento al financiamiento para la adaptación, las pérdidas y daños, y la reforma de la arquitectura financiera internacional. Guterres sostuvo que el mundo no puede permitirse “retrasos, indecisiones ni medias tintas, e insistió en que el multilaterismo sigue siendo la mejor esperanza de la humanidad”.Es esencial unirse en torno a soluciones climáticas reales, prácticas y significativas que estén a la altura de la crisis climática, enfatizó.

Tal como lo predice la ciencia y lo advierte la ONU, que de no limitar a 1.5°C el calentamiento global, dentro de poco la Tierra será un verdadero infierno si se superan los dos grados, o más. Tengamos presente, amble lector, que a ese mortal coctel del cambio climático como sequías, inundaciones, calor extremo, huracanes, etc. se le podría agregar-dentro de unas décadas- un ingrediente más como consecuencia de esa irresponsabilidad de la propia humanidad, y que sería, incluso, definitivo al no poder ya producir más alimentos: ¡Hambruna global! De ahí que no queda más que el acuerdo mundial para enfrentar este apocalíptico riesgo que, de hecho, ya estamos corriendo, pues algunos países, además de resentir el aumento de los mares, ya se están “ahogando en deudas económicas.

Por extracción de acuíferos subterráneos la CDMX se hunde 40 cms. por año. EL UNIVERSAL. – CIENCIA Y SALUD. -10-05-21 -Continúa: - “No hay esperanza de recuperación significativa de la capacidad de elevación y almacenamiento en el suelo de la ciudad”, advirtió Chaussard. En cambio, no solo pone en riesgo la infraestructura, sino que también amenaza a la seguridad del agua, no hay esperanza de recuperar la gran mayoría de la elevación perdida y la capacidad de almacenamiento del acuitardo- región que restringe el flujo de agua de un acuífero a otro-, detallaron. A los demógrafos también les preocupan las consecuencias de esta inmersión, pues está produciéndose, en mayor medida, en regiones aun no lastradas-con peso agregado-por la urbanización. Esto ha afectado a más de un millón de hogares y familias con nivel socioeconómico sensible. Continuará…

