En tres años el mundo deberá detener emisiones de gases de efecto invernadero

Las alarmantes conclusiones de las investigaciones de los expertos del clima de la ONU y las dramáticas advertencias sobre lo que, ineludiblemente ocurrirá si no se actúa racional, y decisivamente cuanto antes, es realmente preocupante. El tiempo se acaba, pero, aun así, amable lector, estamos a tiempo…

Con el debido consentimiento de la Dirección General de EL HERALDO DE MÉXICO, retomamos esta valiosa información publicada el 05-00-22. - Calentamiento global: ¿Se puede evitar el fin del mundo? -Mundo. -5-04-22. -El mundo tiene tres años para frenar sus emisiones de gases de efecto invernadero y debe prepararse para abandonar los combustibles fósiles, alertaron este lunes los expertos del clima de la ONU, que proponen cambios radicales en nuestra manera de vivir.

Tras una larga negociación, los expertos en clima de la ONU publicaron una guía con propuestas firmes para frenar el calentamiento del planeta, un desafío a su juicio decisivo para el futuro de la humanidad. En un contexto de alza de precios de la energía, los expertos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) creen que el abandono del carbón es necesario de aquí a 2050, y que el mundo debe renunciar en un 60 por ciento como mínimo al petróleo, y en un 70 por ciento al gas. Las emisiones del CO2 tienen que ser frenadas de aquí a 2025 para que el futuro de la humanidad sea “viable”.

Para que el calentamiento del planeta no genere cambios irreversibles, esas emisiones deben alcanzar su pico máximo en tres años, y luego caer drásticamente. “Estamos ante una encrucijada”, explicó el jefe del IPCC, Hoesung Lee. “Las decisiones que tomemos ahora pueden garantizar un futuro viable. Tenemos las herramientas y el conocimiento necesarios para limitar el calentamiento”, añadió. Con los actuales compromisos, el objetivo de controlar el aumento de la temperatura media del planeta a +1.5° está “fuera del alcance”, precisa el informe. “Las naciones tienen que demostrar su valentía”, pidió el secretario de Estado Norteamericano, Antony Blinken.

Lo aceptemos o no, amable lector, realmente estamos en una encrucijada y en ella están en juego nuestras vidas. Como seres humanos pensantes debemos imponernos a quienes no alcanzan a comprender la terrible situación en que nos encontramos. Somos más los que razonamos y muy pocos aquellos que, por mantener sus privilegios, o de plano por ignorancia, nos arrastran a todos al exterminio. Nos imponemos ahora, o de dentro poco comenzaremos a vivir el infierno definitivo en la Tierra.

Tengamos presente que el cambio climático provocará catástrofes ambientales-de hecho, ya comenzó- como la contaminación del agua, del aire y los alimentos, lo que traerá consigo, inevitablemente, brotes de más enfermedades y epidemias, como algunas que ya padecemos en México. Pero, lo sorprendente, es que, a pesar de las apocalípticas predicciones científicas, no se le está prestando la debida atención, como que a nadie le interesa ni le importa lo que está a punto de ocurrir. Los medios solo difunden la información científica, pero muy pocos le dan seguimiento y seriedad para fortalecer el carácter periodístico que se requiere para que la opinión pública esté debidamente informada. Pero, aun así, aunque a contrarreloj, estamos a tiempo…

De acuerdo al informe de Actualización de Disponibilidad Media anual de Agua de la CONAGUA de diciembre de 2020, de los 28 acuíferos del estado de Coahuila, 19 no disponen del vital líquido para otorgar nuevas concesiones, por el contrario, presentan déficit y se continúa extrayendo agua a costa del almacenamiento no renovable de los acuíferos. En el acuífero Principal-Región Lagunera, por ejemplo, el volumen de extracción de aguas subterráneas fue de 683, 145, 850 hm³ al año (683 millones 145 mil, 850) que reporta el REPDA al corte de febrero de 2020. La disponibilidad de aguas subterráneas constituye el volumen medio anual disponible al que tendrán derecho de explotar los usuarios adicionales a la extracción ya concesionada. En base a esto, el resultado indica que en dicho acuífero no existe un volumen disponible para otorgar nuevas concesiones, por el contrario, el déficit es de 149, 045, 850 m³ anuales.

Cabe señalar que casi la totalidad del territorio de este acuífero se encuentra vedado y sujeto a las disposiciones de los decretos de veda para la extracción de agua subterránea. Geopolíticamente, este acuífero comprende la superficie total de los municipios de Matamoros, Coah. y Gómez Palacio Dgo.; la mayor parte de San Pedro y Viesca, parcialmente Torreón, Francisco I. Madero y Tlahualilo del estado de Coahuila; porciones menores de los municipios de Lerdo y Mapimí del estado de Durango y Sierra Mojada de Coahuila.

Agua, el oro que cada día escasea más. -EL UNIVERSAL. -MUNDO. -20-03.22. -Continúa: La OMS estima que 55 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por las sequías cada año, que se han convertido en el fenómeno climático más grave para el ganado y los cultivos en casi todas las partes del mundo. La mayoría de países que afrontan grandes riesgos de sequía se ubican en África, uno de los continentes que más sufre las consecuencias del calentamiento global.

Otra de las derivaciones preocupantes de la escasez de agua es el agravamiento de los enfrentamientos por su posesión, fundamentalmente para su uso industrial y agrícola. Con los datos en la mano, los expertos apuntan la posibilidad de que en las próximas décadas países fronterizos más urgidos emprendan guerras por el control de depósitos de agua a cielo abierto a los que poder sacar rendimiento agrícola o energético. Continuará…