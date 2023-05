En México los beneficios del petróleo son para unos cuántos, y los males, para muchos

Desde su formación, hasta nuestros días, la Tierra no ha dejado de evolucionar y sus cambios son incesantes; nunca dejará de hacerlos, porque esa es su naturaleza. Tengamos presente, amable lector, que nuestro planeta, o, mejor dicho, nuestra única casa, es tan maravilloso que de él surgieron los tres únicos tipos de seres vivos que hasta ahora se conocen en nuestro cercano entorno de todo el universo; pues, hasta ahora, no hay evidencias de que en otros planetas exista algo semejante. Pero, no olvidemos, que la extinción de muchas especies va en aumento.

Posiblemente, en otros planetas, o más allá del universo infinito inclusive, existan seres con vida propia y con otras características, pero todo indica que, hasta ahora, somos los únicos en este espacio inacabable. Sin embargo, desde el momento en que la Tierra forma parte del universo, es imposible negar que la vida pueda existir también en otras latitudes, así sea a miles de años luz de distancia. Por lo pronto, no contamos con vecino alguno y no queda más que seguir luchando por subsistir a pesar de los catastróficos embates climáticos. Cuidemos de nuestra casa, porque si la destruimos, difícilmente tendremos otra igual. Parecerá ficción, romanticismo o de plano fuera de lugar, pero, de que el planeta, está resintiendo los cambios bruscos por el acelerado calentamiento global debido al cambio climático, es real y creciente. A menos que no lo entendamos. Los desastres naturales están a la orden del día. Nuestro planeta aun resiste, pero, todo tiene un límite.

Conferencia de Dolores Barrientos, Representante en México y Punto focal para Guatemala del PNUMA. -Universidad Autónoma de Colima. -10-06-22. Continúa: Cumbre de líderes climáticos organizada por el presidente Biden. -22 y 23-21. -Compromisos: -Estados Unidos tendrá como objetivo reducir sus emisiones de GEI entre un 50 por ciento y un 52 para 2030, según los niveles de 2005. Además, reiteró su compromiso de establecer una red eléctrica cien por ciento renovable para 2035. China. -Instó a los países a “comprometerse con la armonía entre el hombre y la naturaleza” y se comprometió a lograr neutralidad de carbono para 2060. Canadá también aumentó su objetivo, a una reducción del 40 al 45 por ciento en las emisiones para 2030, según los niveles del 2005. Japón bajará sus emisiones en un 46 por ciento para 2030, según los niveles de 2013, un aumento de su compromiso anterior. Corea se comprometió a no financiar más proyectos de carbón en el extranjero. Además, Estados Unidos e India lanzaron el “India-US Clean Energy Agenda 2030 Partnership”, en donde trabajarán en dos fuentes: 1 -Asociación Estratégica de Energía Limpia y 2 -El Diálogo de Movilización Financiera y Acción por el Clima.

Movimiento Global la Coalición “Net Zero Emissions”. -126 países. Incluyendo la EU y China han anunciado compromisos para alcanzar la neutralidad de emisión de carbono para 2050/2060 (Costa Rica y Chile en ALC) Todas las inversiones en carbón, petróleo y gas que se hagan hoy se convertirán en activos varados en menos de 40 años. El modelo económico actual se ha basado en la degradación de los recursos naturales: 1 -Ha provocado a creciente inequidad social. 2 -Mantiene patrones de producción y consumo ineficientes que atentan contra los límites del planeta.

Reporte GEO6: Factores del cambio ambiental: -La presión demográfica y el desarrollo económico son los principales impulsores del cambio ambiental: 1 -La población mundial en 2018 fue de siete mil 500 millones de personas y en 2050 será de diez mil millones, y de casi once mil para el año 2100. 2 -Para 2050 el 66 por ciento de la población vivirá en zonas urbanas. El 90 por ciento del crecimiento urbano ocurrirá en África y Asia. Sin embargo, América Latina y el Caribe hoy ya alcanza el 80 por ciento. ¡Somos la región más urbanizada del planeta! 3 -Actualmente el 30 por ciento de la población urbana no tiene acceso a servicios básicos ni protección social. 4 -Los efectos de la degradación ambiental y del cambio climático afecta más a los niños y mujeres de países en vías de desarrollo.

En días pasados tuvimos la oportunidad de visitar Minatitlán y Coatzacoalcos, Ver., importantes ciudades industriales que, desde el inicio de la explotación del petróleo en México, han sido-y siguen siendo-polo de desarrollo socioeconómico de toda esa zona petrolera. Sin embargo, aun contando con esa gran industria de desarrollo socioeconómico, es muy poco lo que esos municipios, sus comunidades y aun los aledaños, como Nanchital, Cosoleacaque y otros han obtenido para contar con un progreso sostenible. En cuanto a infraestructura y servicios básicos, por ejemplo, deja mucho qué desear; baches y bolsas de basura se ven por doquier.

Pero lo más preocupante es la cuestión sanitaria, que debido a los residuos del complicado proceso de refinación de petrolíferos y diversos químicos que se producen en la zona, la salud de la población, sobre todo de mujeres y niños, está en constante riesgo y es ya preocupante. Y aunque se diga que no es para alarmarse tanto, porque este proceso petroquímico es “normal”, ya que ha sido así desde siempre, se olvida-o se ignora-sin embargo, que los gases nocivos expulsados al ambiente desde hace muchos años, se han ido acumulando en la atmósfera y ya comienza a cobrar facturas muy altas por este “descuido”. Y uno de esos problemas que se minimiza lo constituye la quema de los gases o químicos sobrantes del proceso de refinación y otros, por medio de imponentes antorchas encendidas permanentemente en perjuicio de la salud de la población.

Ante la gravedad del caso, corresponde a las autoridades municipales, y a la población principalmente, exigir a las instancias correspondientes que atiendan este creciente problema en esa importante zona petrolera. No es justo que el beneficio de la explotación del petróleo siga siendo solo para unos cuántos y los males para muchos más. Continuará… diegoalcalaponce@hotmail.com

En México los beneficios del petróleo son para unos cuántos, y los males, para muchos, Foto: Especial