En México, la ciencia y la academia son incompatibles con la política

La universidad es (académicamente) elitista por definición; si no, no es universidad. Una universidad de mediocres es una broma macabra para la sociedad. (Dr. Modesto Seara Vázquez, creador, fundador y rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, SUNEO) Sí, amable lector, nada más cierto que esa acertada y concluyente definición de universidad vertida por el Dr. Seara Vázquez, reconocido internacionalista y visionario innovador de la División de Estudios Superiores, con lo que la escuela se convirtió en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Valga precisar, que este novedoso sistema universitario, único en México y en el mundo, cuenta actualmente con 10 universidades y 18 campus distribuidos estratégicamente en las ocho regiones del estado de Oaxaca. Valga también señalar, que casi todos los maestros son investigadores de tiempo completo y laboran en dos turnos; y lo más importante, es que aquí, no hay líderes estudiantiles ni porros y mucho menos sindicato de ninguna clase. Los resultados son de alto rendimiento académico constantes, al grado de ser reconocidos, tanto nacional como internacionalmente. El rigor académico, la disciplina, la constancia y la sana administración son fundamentales para lograr los objetivos propuestos. En todo el sistema hay orden y rendición de cuentas ante las autoridades correspondientes.

Es por eso que, con la esperanza de que este ejemplo sirva de motivación, valoramos mucho lo que las universidades como la UNAM, la de Guanajuato, la de Guadalajara, El Valle de México, el SUNEO y otras instituciones, están haciendo al cumplir con su objetivo de procurar el bienestar de la sociedad abordando el estudio del problema del agua y sus consecuencias.

Lamentablemente, en México, el concepto de universidad todavía parece entenderse solo como una escuela de nivel superior para cursar una carrera profesional y concluirla como sea, sin ningún objetivo. De ahí la importancia del esfuerzo de estas de universidades, pero que, como ya hemos señalado, de nada sirve tantos trabajos de investigación científica y académica, si no es considerada por ninguna autoridad en la materia. De ahí también, la urgente necesidad de que todas las universidades, públicas y privadas, le presten atención a esta problemática. ¿Para qué crear más universidades si no cumplen con su cometido?

Esta es la ocasión para que los tres niveles de gobierno y las instituciones de nivel superior, sumen esfuerzos para abocarse a la solución definitiva del problema del agua sin tinte político alguno. Es tiempo ya de hacer a un lado la política para dar paso a la ciencia y la academia como garantes del progreso nacional. Pero, de nada servirá el esfuerzo, si los resultados de dichos estudios no son dados a conocer, oportunamente, en base a un seguimiento periodístico continuo por todos los medios posibles, y cuantas veces sea necesaria, para que la población esté debidamente informada y no desconozca, por completo, este problema que está repercutiendo en su propia vida.

Agua, el futuro ineludible. -Universidad de Guadalajara, El Colegio de México, UCLA, Program on México, Profmex / Word y Juan Pablos Editor. Coordinadores: Boris Graizbord y Jesús Arroyo Alejandre. Edición 2019. Continúa: Contexto Territorial. -Disponibilidad de Agua y Expansión Metropolitana de Agua. -Reflexiones sobre el caso Monterrey. -Ismael Aguilar Barajas, Aldo I. Ramírez Orozco y Nicholas P. Sisto. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, i. P. D. (SADM) es una institución pública descentralizada del Gobierno del Estado de Nuevo León, y referente nacional y latinoamericano por sus buenas prestaciones de los servicios de agua. Sin embargo, hay que reconocer que el manejo de los servicios de agua en el AMM también presenta áreas de oportunidad, especialmente en términos del agua no contabilizada (ANC) y del manejo de riesgos-asignatura pendiente para todo el sector agua del país. Es de subrayar que las experiencias derivadas del caso de Monterrey no apuntan a una fácil y rápida replica, pero sí permiten formular algunos principios generales.

Al final, se sostiene que la ciudad tendrá que repensar con la mayor seriedad la expansión poblacional y económica esperada frente a la disponibilidad de agua; especialmente frente a los escenarios de cambio climático, que señalan que en el futuro habrá una menor oferta natural de agua.

Parece previsible que aun con las mejores estrategias orientadas a la demanda, y con la obligada optimización de la oferta, en el largo plazo se requerirán nuevas fuentes que garanticen la expansión esperada del área metropolitana. En este sentido, el caso del polémico Proyecto Monterrey VI proporciona muy valiosas lecciones, precisamente en torno a la responsabilidad con la que se debe discutir y abordar el tema de las fuentes de agua. Quizá más que nunca, esta incertidumbre climática obligará a estudiar con mucho cuidado el diseño y la instrumentación de políticas muy integradoras, en las que la oferta y la demanda son dos caras de una misma moneda y en las que los análisis, resultados y opciones de política pública se comunican profesionalmente.

De los 35 acuíferos del estado de Guerrero, según el informe de Actualización de Disponibilidad Media Anual de Agua de CONAGUA de diciembre de 2020, solo uno no dispone de agua para otorgar nuevas concesiones. En cuanto al de Bahía de Acapulco, el resultado indica que existe un volumen de más de 262 mil m³ disponibles, pero es necesario revisar los registros del REPDA porque el volumen de extracción real es superior a la cifra reportada.

De nuestros lectores. -Luis Jaime Ramírez Esparza: Estudios plantean que el agua desaparecerá en Aguascalientes en una década.

Continuará…