Emisión de químicos y microplásticos al ambiente es un “crimen de lesa humanidad”

Valorando la importancia del estudio del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM-pionero mundial-sobre la alarmante asociación entre los compuestos plastificantes y el creciente cáncer de mama, urge que las autoridades sanitarias intervengan cuanto antes. Pero, mientras todo siga girando en torno a los poderes político y económico, la atención a la salud de las mujeres y los niños nunca tendrá prioridad en los “macabros planes” del supuesto desarrollo de esos grupos.

Componentes de microplásticos asociados al cáncer de mama. – Continúa: -Muestras de tumores y sueros como parte del proyecto de investigación que detectó cierta asociación de ftalatos y bisfenoles con cáncer de mama. Para este fin se obtuvieron y analizaron muestras de biopsias de humanos frescos y de sueros de pacientes del Hospital 20 de Noviembre y de unidades médicas de Toluca. Para corroborar si había una asociación con los altos niveles de contaminación, se compararon los sueros de pacientes de la Cd. de México y de Toluca, donde hay un corredor de Toyota con fábricas de plásticos que emiten ftalatos al ambiente. También se correlacionaron con las muestras de las biopsias de tumor.

El doctor Omar Amador, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICA y CC), ya había demostrado que las atmósferas de la Cd de México y de Toluca contenían butil-bencil-ftalato y din-butil-ftalato, así como otros compuestos de microplásticos. Los resultados: todos los ftalatos se detectaron en el 100 por ciento de las mujeres. Dos de ellos (de butil-bencil-ftalato y di-butil-ftalato) fueron significativamente más altos en pacientes con distintos subtipos de cáncer de mama en la Cd. de México.

Investigadores han asociado compuestos plásticos con el creciente cáncer de mama

Se observaron aumentos diferenciales, principalmente en la concentración sérica de ftalatos en mujeres con cáncer de mama, en comparación con otras sin la enfermedad, oriundas de la Cd. de México y de Toluca. Además, al realizar un análisis de las concentraciones de ftalatos por tipo molecular de cáncer de mama, se encontraron dietil-ftalato y butil-bencil-ftalato principalmente en los tipos de cáncer mayormente agresivos y poco diferenciados. Los sujetos control tenían 400 y los pacientes con cáncer de mama tres veces más: 1,200 ng/ml de suero. Tres órdenes de magnitud de butil-bencil-ftalato y di-butil ftalato indica que ambos están claramente asociados a tumores más agresivos de cáncer de mama.

Este importante estudio sobre los dañinos compuestos plastificantes que, según el Dr. Morales Morton y equipo de investigadores, se llevó a cabo durante más de dos años y concluyó el año pasado con los resultados ya conocidos, son realmente preocupantes. Por el bien de todos, principalmente de las mujeres y los niños, urge implantar acciones inmediatas para contrarrestar, al máximo, los altos niveles de contaminación, tanto por los plásticos como por el medio ambiente.

Dirección General del TecNM. Agenda Estratégica. –“Agua Limpia y Saneamiento. Continúa: -Eje Estratégico Núm. 3 “Métodos de Tratamiento de Agua Potable. Coordinador: Campus Boca del Río. Las aguas superficiales susceptibles de ser destinadas al consumo humano quedan clasificadas, según el grado de tratamiento que deben incluir para su potabilización, en los tres grupos siguientes: Tipo A1 -Tratamiento físico simple y desinfección. Tipo A2 -Tratamiento físico normal, químico y desinfección. Tipo A3 – Tratamiento físico y químico intensivo, afino y desinfección. Estudios recientes reportan que la presencia de contaminantes emergentes a la entrada y salida de plantas de tratamiento de aguas residuales no es posible su completa eliminación debido a que se desconoce su toxicidad al no estar sujetos a evaluación ambiental antes de ser puestos en el mercado. Y a pesar de ser seguros para el consumo humano no queda totalmente definido su impacto sobre el medio ambiente.

El 80 por ciento de los cuerpos de agua del país presenta algún tipo de contaminación por descargas industriales. Solo uno de cada cien litros de agua de lluvia es captado para su uso. Debido a la pobre calidad del agua en la mayoría de las cuencas, México es el país núm. 1 en el mundo en consumo de agua embotellada. Justificación: -La reutilización de aguas residuales para recuperar agua, nutrientes o energía se está convirtiendo en una estrategia importante.

El Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio climático ha demostrado que en el ambiente de la Ciudad de México hay microplásticos

En México existen diferentes estándares (NMX) que indican los procedimientos que se deben seguir para determinar los principales parámetros fisicoquímicas y biológicas del agua. No obstante, solo los laboratorios que se encuentran acreditados bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración), cumplen con sus especificaciones. La mayoría de los laboratorios acreditados son privados y solo uno está acreditado por el TecNM para el análisis del agua. Por lo tanto, existen oportunidades para todos los laboratorios del TecNM que quieran acreditarse para brindar servicios confiables de análisis, lo que será importante para asegurar la calidad que se obtenga de los métodos de tratamiento en las regiones hídricas y de impacto de los campus del TecNM. Objetivo: Conformar una red de especialistas académicos de investigación del TecNM en el manejo y tratamiento con métodos prácticos y de innovación del agua potable de acuerdo a la región hídrica.

Y, justamente, para evitar que los recursos naturales tan vitales como el aire y el agua se sigan contaminando, nada mejor que la ciencia y la academia, en base a estudios y proyectos, tal como lo están haciendo la UNAM, la UAM, el TecNM y otras instituciones, se estén abocando a la búsqueda de esas urgentes soluciones. Ojalá todas pudieran participar en este gran esfuerzo para cuidar de nuestra salud que está en grave riesgo por el uso, y abuso del plástico, el agua en todos los aspectos y el aire contaminado, principalmente en el Valle de México. Continuará…

