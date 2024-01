Eliminación de combustibles fósiles será hasta que la industria automotriz encuentre sustituto

Aunque los autos eléctricos, al parecer, “llevan la delantera “en esta competitiva y polémica carrera para contar con la energía adecuada, acaso perfecta y definitiva- para el transporte vehicular, no está dicha todavía la última palabra, pues hay varios elementos energéticos que pueden también figurar en esta competencia para eliminar para siempre los combustibles fósiles. Desde luego que ganará el que logre convencer plenamente con sus resultados garantizados.

Nada mejor que sea la misma industria automotriz la que se esté preocupando por encontrar ese combustible que dé continuidad a la movilidad mundial sin tener que contaminar, ni poner en riesgo la integridad del planeta. Y qué bueno que así sea para evitar que el poder político y económico continúe imponiéndose y explotando a su arbitrio la comercialización de los combustibles fósiles sin control alguno, sobre todo el de aquellos países que basan todavía su economía en la industria del petróleo y sus derivados principalmente.

Sin embargo, dada la arraigada influencia de la industria petrolera en la economía mundial, es menester considerar el inminente impacto negativo que esta tan necesaria transición energética tendrá en el boyante negocio de los países petroleros. Y lo creamos o no, amable lector, este será, sin duda, otro grave problema que, inevitablemente, repercutirá en gran parte de la economía mundial. De ahí que no quede más que reconocer, y aceptar también, que estamos ya ante un gran problema socioeconómico y político más de grandes proporciones.

A pesar de todo, nadie puede negar que ante la gravedad de la crisis ambiental que padecemos, primero está la salud de todos. Ahora que ya la industria automotriz está buscando sustitutos energéticos para la movilidad mundial, y con ello mantener a sus empresas, es tiempo también de que los países petroleros comiencen a buscar alternativas para superar la inminente debacle de su economía. Todo es posible cuando hay voluntad.

EL UNIVERSAL. – AUTOPISTAS. -Lisette Mondragón. 17-06-23. -LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS AUTOS DE HIDRÓGENO. -Muchas de las innovaciones automotrices están escalando, pues la carrera por querer convertirse en el automóvil que cambiará la industria ha comenzado y los coches de hidrógeno se han colocado como una alternativa sustentable. Han sido ya varías compañías grandes que han empezado a incursionar sobre este ámbito, pues los automóviles de hidrógeno se han posicionado como una opción viable para un mundo un poco más sustentable, pero, ¿qué tan cierto puede ser esto?

Los autos de hidrógeno, ¿el futuro automotriz? Cada vez son más las empresas que están buscando crear alternativas sustentables en vehículos que puedan emitir menos contaminantes, pero todavía falta mucho camino que recorrer. Alternativas como coches eléctricos que ya poseen años en el mercado, se han convertido en una opción viable, pero nadie esperaba que los automóviles de hidrógeno lograran acaparar la atención de cientos de personas, pues de los grandes aciertos que poseen este tipo de autos es la fuente para recargarse. Los autos de hidrógeno buscan ser la energía renovable que pueda contrarrestar en el planeta los gases contaminantes, como los que generan la quema de combustibles, pero su poca accesibilidad lo hacen aún improbable de ser el vehículo perfecto.

Ventajas de los autos de hidrógeno. – El sector automotriz busca convertir el hidrógeno a la energía que cambie esta industria, incluyéndola dentro de sus automóviles. La recarga de estos nuevos automóviles de hidrógeno es de alta eficiencia, pues las cargas de estos vehículos son más rápidas que los coches convencionales. Y al igual que ellos, su capacidad de carga también es determinada por el tipo de tanque que posee. El hidrógeno se está convirtiendo en la energía sustentable del planeta, pues gracias a su composición al momento de ser usado como combustible, no emite gases de efecto invernadero.

Los precios del combustible son relativamente más económicos en comparación al principal competidor, la gasolina. Por ejemplo, en Europa, se puede encontrar rondando los 10 dólares (172 pesos) por libra de hidrógeno. Un precio que puede aumentar o disminuir con relación al país donde se encuentre su venta. Este elemento que se encuentra en más del 70 por ciento de la tierra, pinta para convertirse en la energía sustentable perfecta para el medio ambiente, siempre y cuando exista otro factor que no llegue a consumirlo por completo. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Stanford y la Universidad de Munich, es necesario equilibrar la quema de suministro de electricidad para que el hidrógeno logre rendir lo suficiente.

Desde luego que ese añorado energético limpio que se busca demorará todavía un tiempo más en encontrarlo. Y no solamente porque así sea, sino también porque no faltan situaciones sociopolíticas y económicas que, en esta gran empresa, por su naturaleza, necesariamente conllevan y hacen que en un momento dado repercutan en el proceso. Así, por ejemplo, a pesar de que la ciencia está demostrando que el avance del cambio climático es creciente, incluso cobrando altas facturas con miles de víctimas, hay quienes todavía, por su ignorancia al respecto, o porque de alguna manera están relacionados con la explotación de la industria petrolera, no aceptarán nunca la transición energética que se busca.

Afortunadamente, el abanico de posibilidades de encontrar ese energético innovador es amplio y solo se espera encontrar el adecuado. Tengamos presente, amable lector, y no olvidemos, que la contaminación de algunos recursos, como el agua y el aire ya es alarmante. Continuará…

