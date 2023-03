El problema de salud mental por depresión en México es creciente y preocupante

Amable lector: La depresión y el suicidio son problemas de salud graves que no podemos soslayar y mucho menos tratarlos a la ligera, o en el entorno meramente informativo sin seguimiento alguno. La depresión, que no es más que el primer escalón-acaso el último-al suicidio es alarmante, porque no solo afecta a la población adulta, sino también a los jóvenes y hasta los niños.

Según estudios realizados por los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) de la Secretaría de Salud, en México, más de tres millones y medio de personas adultas padecen depresión. Pero, lo más alarmante, es que ya no solo es por motivos emocionales que este problema esté avanzando, sino también por los plastificantes en la sangre, según los estudios llevados a cabo por el equipo de investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y dados a conocer en este mismo espacio. La depresión y el suicidio van en aumento en México. De ahí la preocupación, que, de no atenderse desde los primeros síntomas, la depresión puede llevar a muchos a quitarse la vida.

En cuanto al suicidio, que muchas veces es la culminación de un estado depresivo, la pregunta que suele hacerse es: ¿por qué? Pero, aunque la verdad casi siempre se conoce, quedan, sin embargo, interrogantes que nadie es capaz de comprender: ¿exceso de valor, miedo, cobardía o desequilibrio mental? Solo el suicida lo sabe o, nunca lo supo…

Los motivos que orillan al ser humano a privarse de la vida son múltiples y van desde enfermedades incurables, incapacidad física, conflictos familiares, insolvencia económica, soledad, incomprensión, drogadicción; hasta decepciones amorosas, quiebras financieras y fracasos profesionales o escolares inclusive. Existen también el “pasional pactado” y hasta el “familiar colectivo”, en el que los niños, sin saberlo, se convierten en víctimas de la macabra decisión del padre o la madre.

De acuerdo a datos del INEGI, en 1990 se contabilizaron dos mil 851 suicidios. Ya en este siglo, en 2017 se registraron 6 mil 494, en 2018, 6 mil 710, entre los que estuvieron niños y jóvenes de 10 y 17 años respectivamente. En 2019, 4 mil 183, ya en 2021 se presentaron 8 mil 351 casos. Como referente, el instituto asienta que en el estado de Oaxaca el número de suicidios en 2010 fue de 131, de 140 en 2018, 166 en 2019, 214 en 2020 y 189 en 2021. En lo que va del presente año, según la Fiscalía del estado suman ya 35 casos.

Ahora que ya hemos traspasado el umbral de la catástrofe climática, aunque aparentemente falten tres, cuatro o cinco décadas para que sea más devastador, debemos considerar, pensar y actuar sobre los problemas de salud, que como ya sabemos, no son nuevos y se van acumulando, al grado de que algunos ya son epidemias. La falta de prevención y atención oportuna eficaz por parte de las

autoridades sanitarias ha permitido que estos se agraven cada vez más. Así, por ejemplo, a las ya clásicas y crecientes enfermedades como el cáncer de todo tipo, diabetes, males cardiovasculares etc., se suman ahora el de la obesidad y la depresión, esa que comienza con un “simple” dejo de tristeza o falta de ánimo “pasajero”, así como el famoso bullying, los trastornos alimenticios por anorexia, gula, bulimias, etc., pero, que, si no son atendidas oportunamente, pueden terminan en tragedia familiar.

De acuerdo a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de bullying. Según el organismo, más de 18 millones de niños mexicanos, alumnos de primaria y secundaria, sobre todo, sufren de este creciente acoso del que muchos consideran un problema menor. Según el INEGI, en México cada mes se registran 52 suicidios infantiles. De 2008 a 2018 cerca de siete mil niños, niñas y jóvenes se quitaron la vida. De enero e 2020 a diciembre de 2021 se presentaron más de 180 mil casos graves de bullying. No cabe duda que el acoso escolar es un problema emocional que sufren millones de niños y es considerado ya como factor de riesgo de depresión y suicidio. Amable lector: La depresión y el suicidio no son nada nuevos, lo preocupante es que van en aumento.

Dolores Barrientos Alemán, Representante en México y Punto Focal para Guatemala del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) envía a EL UNIVERSAL esta importante información sobre su presentación en la Universidad Autónoma de Colima el 10 de junio de 2022. –La agenda 2030 para el desarrollo Sostenible: A 50 años de una Agenda Ambiental Global. –“Jornadas de Gestión ambiental”. -Universidad de Colima. - ¿Cómo llegamos después de 50 años de una Agenda Ambiental Global? Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. Estocolmo, Suecia. Estocolmo+50 -2-06-22. –El bienestar mundial está en riesgo, y se debe en gran parte a que no hemos cumplido nuestras promesas sobre el medio ambiente…Aunque a lo largo de estos 50 años ha habido avances e iniciativas de éxito en la protección del planeta, los sistemas naturales de la Tierra no pueden satisfacer nuestras demandas. ¡Sáquennos de este lío!, instó a los delegados en la cumbre, llamando a la acción contra una “crisis planetaria triple” causada por la emergencia climática “que está matando y desplazando a cada vez más personas cada año”.

La pérdida de biodiversidad que amenaza a “más de tres mil millones de personas”, o la contaminación y los desechos, ¡que están costando unos nueve millones de vidas al año! -Guterres pidió más esfuerzos a las naciones para proteger el derecho humano básico a un medio ambiente limpio y saludable para todos, centrándose en particular en las comunidades pobres, las mujeres y las niñas, los pueblos indígenas y las generaciones venideras. Continuará…