De la escasez hídrica, Israel pasa a la abundancia desalinizando el agua de mar

Ante la gravedad de la situación climática y la escasez de agua, no queda más que enfrentar el reto de tener que buscar, hasta encontrar, la solución para no sufrir después y lamentarnos por no decidirnos a proceder cuando hubo recursos y esperanzas. Pero, además de eso, amable lector, debemos estar conscientes que el problema ya no es solo la escasez, sino que, la poca que aún nos queda, se está contaminando de muchas maneras. De ahí que la única solución a la vista, como ya lo hemos señalado en otras ocasiones, es aprovechar la inacabable fuente que significa el mar, pero, sobre todo, para que los acuíferos se recarguen en, por lo menos, unos 100 años…

El día 4 de abril, en el marco del “Día Internacional del Agua”, la Embajada de Israel en México, presidida por Einat Kranz Neiger, convocó al Hidro-Taller -Explorando el Futuro del Agua-dirigido a los medios, en el que se abordó sobre la experiencia israelí en materia hídrica y las soluciones que puede ofrecer. Correspondiendo a la invitación, EL UNIVERSAL, estuvo presente. Los temas a tratar fueron: 1 -Autoridad encargada del agua en Israel. 2 -Innovación y tecnologías del agua. 3 -Separación de agua y política. 4 -Control de fugas. 5 -Riego por goteo. 6 -Desalinización.

En el entendido de que, en su oportunidad, en base a una entrevista, abordamos este importante tema del agua en Israel, creemos que es de vital importancia considerar los logros que se están obteniendo en esa desértica región del mundo al desalinizar el agua del mar para su consumo en todos los sectores. Desde luego que no ha sido nada fácil, pero los resultados son alentadores y este valioso y maravilloso logro bien puede ser imitado para solucionar en gran medida el problema de escasez de agua en el planeta. Y, más que de los gobiernos, depende de la voluntad de todos para lograrlo. Pero, sin lugar a dudas, la otra gran tarea sería, tal como lo hace todo Israel, luego de lograr solucionar ese gran problema, crear y afianzar la cultura del agua para su preservación en base a la educación desde la niñez, porque, de no ser así, las próximas generaciones estarán condenadas a sufrir por falta de previsión en el cuidado del vital líquido por sus predecesores, o, mejor dicho: ¡Sus propios padres!

La Dra. Miriam Brusilovsky, una de los expositores, es Presidenta de la Sociedad de Desalinización Israelí (IDS), experta en la industria del agua y la desalinización, en proyectos tecnológicos y en desarrollo de negocios internacionales, así como Directora Técnica de IDE Water Assets, donde ha liderado proyectos innovadores como la mega planta Sorek 1 en Israel. En su amplia exposición, directa desde Israel, señaló todas las medidas que se toman para lograr lo propuesto. -Israel como ejemplo de desalinización responsable. Enfoque circular en la gestión del agua: 1 -Reducción de consumo: Campañas de concientización sobre el uso eficiente del agua. 2 -Ahorros en el sector agrícola: Riego por goteo. 3 -Reutilización del agua: 90 por ciento de las aguas residuales reutilizadas. 4 -recolección de agua de lluvia e inundaciones. 5 -Minimización de fugas de agua en tuberías de distribución. 6 - Creación de nuevas fuentes de agua.

Abundando en su exposición, la Dra. Brusilovsky precisó que La Sociedad de Desalinización y Tratamiento de Agua de Israel, establecida en 1998 para promover la desalinización en Israel y en el mundo, y sin fines de lucro, tiene como objetivo primordial presentar y compartir las soluciones innovadoras que son la esencia de la industria del agua israelí; así como educar e inspirar a generaciones venideras para asegurar que los futuros líderes mejorarán los logros obtenidos.

Asimismo, dijo que, para su independencia hídrica, en 1999 el gobierno israelí inició su plan de desalinización de agua de mar a gran escala y a largo plazo. La construcción de la primera planta desaladora a gran escala de todo el mundo, la de Ashkelon. Se inició en 2003 mediante una licitación de APP. Hoy en día hay cinco plantas desalinizadoras más en funcionamiento que suministran 600 Mm3/año, lo que representa 80 por ciento del consumo doméstico del país.

No cabe duda, amable lector que, cuando en un asunto de interés general participamos todos, el propósito a lograr, o el problema a solucionar, se facilita de manera más expedita y satisfecha. Y, en este caso del agua, que sin distingo compete a todos, con mayor razón, porque es vital para nuestra supervivencia. De ahí la importancia y admiración de cómo Israel está logrando lo que para muchos es todavía como una ilusión o algo imposible de lograr con el pretexto del alto costo, comenzando por los políticos populistas. Pero, más que por ese motivo, lo que no les parece, es que, al solucionarse el problema del agua, se les acabaría el pretexto para seguir sometiendo al pueblo valiéndose de sus necesidades.

Club Rotario Azcapotzalco. -Distrito 4170. – Tratado de no Proliferación de combustibles fósiles (TNPCF) Ing. Julio Valdivieso. Continúa: Sabemos que más de dos mil 400 millones de personas viven en países dependientes de combustibles fósiles y son vulnerables a las dramáticas consecuencias que la pérdida de ingresos públicos tendría en la economía, el desarrollo y la sociedad por los activos varados que se ocasionarían en estos países. Si queremos enfrentar el reto de eliminar los combustibles fósiles para reducir la amenaza climática, es necesaria una planificación metódica y coordinación internacional garantizando una transición mundial justa y equitativa. La firma del tratado por parte de los gobiernos tiene este objetivo.

En México, como una medida concreta el Comité del TNPCF está impulsando la firma para que el gobierno se comprometa a una transición energética justa al 2030, con el objetivo de lograr un consenso entre los diversos sectores de la población, para programar medidas para alejarnos de los combustibles fósiles. De acuerdo con

datos del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, de 1985 a 2020, la temperatura promedio en México ha aumentado 2° C, incremento que se ha agudizado en los últimos 15 años. Continuará…

diegoalcalaponce@hotmail.com

Diego Alcala Ponce