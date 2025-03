De 1950 a 2017, la disponibilidad de agua para cada mexicano ha disminuido hasta en un 80 por ciento

26 de marzo: “Día Mundial del Clima”. ¡El calentamiento global es irreversible!

Afortunadamente, todavía hoy, el agua, aunque no en abundancia, sigue brotando del grifo en casi todos los hogares del país, pero, lamentablemente, en algunas partes, les llega por medio de pipas, a otros por tandeo, y a los que peor les va, disponen de ella de vez en cuando. Todavía hay agua, solo esperemos que, dentro de algunas décadas, por falta de previsión, no tengamos que ir a buscarla, con cubeta en mano, hasta donde se encuentre. Desde luego que los estados más afectados son los del norte del país, donde el agua es más escasa.

No es sensacionalismo, amable lector, solo la cruel realidad de un problema largamente anunciado y que estamos a tiempo de reconocer, y aceptar, lo creamos o no. El estrés hídrico derivado del cambio climático, es real y no puede ser ignorado por nadie, Soluciones, como ya tantas veces hemos señalado, hay muchas y no nos cansaremos de repetirlas, solo es cuestión de comenzar a prepararlas para que el colapso no nos tome desprevenidos.

Correspondiendo a la atenta invitación, EL UNIVERSAL asistió a este importante evento. -Ciudad de México, 20-03-25. -En el marco del Día Mundial del Agua, organizaciones de expertos en materia hídrica, como Agua Capital, el Consejo Consultivo del Agua, el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO y la Red de Agua UNAM, reconocieron que el gobierno federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum esté dando alta prioridad a la agenda del agua, la cual se refuerza con la presentación del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, donde se concibe a este recurso como un derecho y bien de la nación.

Las organizaciones destacaron que, con base en información del Gobierno Federal, la escasez de agua afecta a 35 millones de personas, además de que la disponibilidad per cápita del líquido ha disminuido en un 80 por ciento (entre 1950 y hasta 2017), por lo que la prioridad se centra en garantizar el derecho humano a su acceso.

Eduardo Vázquez, Director Ejecutivo de Agua Capital, destacó y reconoció el trabajo realizado, tanto por el gobierno de la Presidenta Sheinbaum, así como las acciones emprendidas por la CONAGUA en favor de la agenda y señaló que los retos que impone el cambio climático y la falta de presupuesto asignado al sector, podrían afectar el desarrollo del plan propuesto por del Gobierno de México. “El país ha experimentado importantes fenómenos derivados del cambio climático, los cuales afectan significativamente los recursos hídricos y las fuentes de abastecimiento. Actualmente, con los datos de CONAGUA, alrededor del 46 por ciento del territorio nacional presenta algún grado de sequía. Además, el porcentaje del almacenamiento de las principales presas del Sistema Cutzamala es del 60.8 por ciento.

Además, para este año, el presupuesto de CONAGUA tiene una reducción de 41 por ciento, respecto al de 2024 en términos nominales ($37 mil 119 millones de pesos frente a 62 mil 675 millones), y de 43 por ciento en términos reales.

Desde luego que los problemas que ya se están presentando por el estrés hídrico, son múltiples. Pero, lo que llama la atención y preocupa, amable lector, es que, a pesar de esta situación caótica, el presupuesto de este año para afrontarla no será suficiente y puede agravarse.

De UNESCO-México para EL UNIVERSAL. -Seminario sobre el Derecho Humano al Agua y Saneamiento. -Diálogo de Saberes: Tejiendo Redes por el Agua, celebrado en el Colegio de México. Continúa: -Durante el seminario se resaltó que la gestión del agua enfrenta desafíos ambientales, productivos, higiénicos y recreativos, trascendiendo las fronteras políticas y generando enfoques divergentes sobre su uso eficiente y sostenible. En este contexto, el evento representó una oportunidad para avanzar en la creación de una agenda científica y seguir impulsando propuestas innovadoras para un manejo responsable del recurso. En el marco del día Mundial del Agua, la discusión puso en relieve la importancia de conservar los glaciares y reflexionar sobre la disponibilidad del agua dulce, actualmente en riesgo.

Entre los temas clave abordados en el evento, se destacaron la educación hídrica como pilar estratégico, la participación ciudadana en la toma de decisiones, la adaptación al cambio climático y la modernización de la infraestructura hídrica. También se subrayó la necesidad e garantizar el acceso equitativo al agua, preservar los ecosistemas acuáticos y fortalecer la gobernanza a través e políticas públicas basadas en datos confiables. El seminario reafirmó la urgencia de impulsar cambios en los hábitos de consumo, promover el saneamiento básico y fomentar la cooperación entre gobiernos, academia y sociedad. La integración de tecnologías avanzadas y enfoques sustentables se posiciona como una herramienta clave para enfrentar los desafíos hídricos del presente y el futuro.

Del Dr. Jorge Morales Montor, del Instituto de Biomédicas de la UNAM para EL UNIVERSAL. – Ecosalud y enfermedades producidas por vectores: Un enfoque de una salud en la pandemia del virus dengue en México. -Simposio dentro del Programa Académico de la Academia Nacional de Medicina. -Continúa: -Por su parte, la Dra. Valeria Vargas Ponce de León, habló sobre la contaminación por plastificantes y su efecto en el desarrollo del vector Aedes aegypti y la respuesta inmunitaria del vector al virus. La Dra. Vargas menciona que, el uso desmedido y el mal manejo de los residuos plásticos en nuestro planeta, ha permitido la liberación y exposición de plastificantes en el ambiente, e incluso, ha fomentado la disponibilidad de hábitas acuáticos artificiales (cubetas, tinacos, juguetes, garrafones, empaques de alimentos), que favorecen el desarrollo de mosquitos vectores de enfermedades virales como el mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del virus dengue, zika y chikungunya.

El incremento de la temperatura y cambios en el pH en estos nichos de desarrollo el mosquito, liberan plastificantes como el Bisfenol A (mejor conocido como “BPA” por sus siglas en inglés), lo cual favorece la exposición crónica al BPA en estadios de desarrollo temprano, como larvas y pupas del mosquito.

En este trabajo, se observó que la exposición crónica al BPA en etapas de desarrollo temprano del mosquito de Aedes aegypti, puede retrasar el desarrollo del mosquito, así como afectar su fertilidad y fecundidad. De manera interesante, también se encontró que la exposición al BPA, puede modular la respuesta inmune antiviral del mosquito adulto, lo cual nos indica que pudiera estar afectando la susceptibilidad a infecciones virales. Por lo tanto, los efectos a la exposición al BPA en estos hábitas de mosquitos, pudiera estar jugando un papel fundamental en la dinámica de las poblaciones de mosquitos, e incluso favorecer infecciones virales en comunidades vulnerables en nuestro país.

Cambio climático avanzando, plásticos, microplásticos, contaminación ambiental y de ecosistemas marinos, estrés hídrico, enfermedades epidémicas, etc., todo un coctel antropogénico, mas lo que le agreguemos… Continuará…

