Crece interés por el hidrógeno como alternativa energética, y va en aumento

Aunque el hidrógeno es, hasta el momento, la alternativa energética emergente más viable para la industria automotriz, existen, sin embargo, otras que podrían servir también como ese añorado combustible limpio que tanto se busca para evitar, en definitiva, los daños ocasionados por el cambio climático derivados de la emisión de gases de efecto invernadero. Y una más, además de la electricidad ya en uso, y el amoníaco inclusive, es la energía nuclear, esa que, a pesar de los altos riesgos en su proceso para generarla (fisión o fusión), de hecho, ya está a prueba en el funcionamiento de dispositivos electrónicos y, a mediano plazo, podría ser utilizada en la industria automotriz. ¿Cuestión de tiempo?

De Venezuela, para EL UNIVERSAL. -Ing. Armando Cabrera Pérez. -Sr. Diego Alcalá Ponce, ante todo un cordial saludo. -Asunto: Proyectos de Innovación cuyo objetivo es la eliminación de las energías fósiles. -El tiempo se está agotando y no se termina de darle un giro al timón para detener el avance del cambio climático y el terrible desenlace que esto traería, no solo para nuestro planeta, sino para la raza humana: ¡La extinción total!

Con una carrera de más de 40 años, donde me he preparado en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología para poder desarrollar tres de mis proyectos de innovación, los cuales comencé su investigación y desarrollo en 1980 recién graduado como Ing. Químico, y luego de hacer unas de mis primeras especialidades en las plantas de gases del aire, así como en la producción de hidrógeno por reformación catalítica, la cual tuvo lugar en Suecia. Estos son los tres proyectos: Regulación del Gas Natural, La recuperadora de Hidrógeno y El super Vapor. Estos proyectos fueron desarrollados para trabajar de forma sincronizada para combatir de manera eficiente la contaminación ambiental y el efecto invernadero.

Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF). COP 28- Dubái. 7-12-23- Continúa: Ante esta situación, cada vez son más las voces que se alzan para exigir a los gobiernos que negocien un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, un mecanismo internacional que contribuiría al objetivo de + 1.5°C del Acuerdo de París. El TNPCF propuesto tiene tres pilares fundamentales. Colombia y Samoa. En septiembre de 2022, Vanuatu se convirtió en el primer país en pedir públicamente la negociación de un tratado sobre combustibles fósiles en la asamblea de la ONU. En diciembre del mismo año se convirtió también en el primer país en pedirlo en la sesión plenaria de la CMNUCC.

Anteriormente, la propia OMS hizo un llamamiento en favor de un TNPCF y más de 75 grandes ciudades y gobiernos subnacionales de todo el mundo, entre ellos Lima, París, Londres, Sidney, Hawai y Calcuta; 101 premios Nobel, más de tres mil científicos y académicos, más de dos mil organizaciones de la sociedad civil y más de 500 parlamentos de 69 países ya han respaldado la propuesta del

Tratado. Además de los llamados a favor de un TNPCF de Vanuatu y Tuvalu, un cardenal del Vaticano, el presidente de Timor Oriental, el gobierno de Nueva Zelanda y una resolución del Parlamento Europeo también han manifestado públicamente su apoyo a la propuesta.

El papel de un Tratado Internacional sobre la Producción de Combustibles Fósiles. -El objetivo del TNPCF es complementar los aspectos del Acuerdo de París relacionados con la demanda abordando explícitamente los aspectos de la oferta de combustibles fósiles y fomentando una sólida cooperación internacional para una transición mundial justa. Para tener éxito, un tratado no necesita ser universal, como demuestran otros mecanismos internacionales que han alejado la amenaza de las armas nucleares o las minas antipersona. Basta con que un grupo de países campeones se unan para dar el impulso necesario para un cambio real. Por ejemplo, los países más vulnerables al cambio climático, los países no productores y los pequeños y medianos productores podrían fomentar la colaboración entre países consumidores y productores para reducir la producción, definir nuevas formas jurídicas internacionales y provocar cambios de comportamiento en el sector financiero y en los gobiernos subnacionales y, en última instancia, en las políticas internas de los distintos países. Corrección: Por error involuntario, escribimos Stundder en lugar de Studder, apellido correcto de la Dra. Isabel. Mil disculpas.

EL UNIVERSAL. -Ni gasolina ni electricidad, Toyota y GAC encontraron un nuevo combustible. -AUTOPISTAS. -Bruno Dagio. -7-7-23 -Continúa: -En la constante búsqueda de tecnologías y soluciones que sean más amigables con el medio ambiente destacan los autos híbridos, eléctricos y en algunos países los de hidrógeno. Pero ahora, Toyota y GAC llegaron a un nuevo motor. Para estar más familiarizados, GAC es una marca china que tiene alianza con Toyota, y de la cual se importa uno de sus modelos para venderse en México, como Dodge Journey. De manera conjunta crearon un motor que funciona a base de otro combustible. GAC es protagonista en estas líneas, con el apoyo de Toyota, pues crearon un motor a combustión que en lugar de usar gasolina o diesel, recurre al amoníaco para su funcionamiento. El amoníaco no se usa en la industria automotriz, sino que es común verlo en productos de limpieza para el hogar. El motor de GAC es un 2.0 litros con 161 caballos de fuerza que emite 90 por ciento menos de dióxido de carbono a comparación de su equivalente a gasolina.

Si bien, el amoníaco se llega a emplear en maquinaria pesada, nunca había sido visto en autos. Entre los beneficios está que no emite otros gases de efecto invernadero como un motor tradicional. Pero todo conlleva un riesgo. Hasta ahora, esto suena muy bien, pero es importante mencionar que el amoníaco puede ser tóxico en cantidades importantes, además de que, si no se utiliza en un motor con las características de compresión necesarias, puede emitir grandes cantidades de nitrógeno. A pesar de ello, se trata de un logro para la ingeniería que podría tomar forma después. Pero no existe postura oficial si se usará o no en algún modelo de la marca china más adelante. Continuará… diegoalcalaponce@hotmail.com