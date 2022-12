Cambio climático prepara coctel mortal de exceso de lluvias, huracanes, sequías y tornados

Desde luego que es la ciencia la que predice los fatales acontecimientos climáticos por el acelerado calentamiento global. No son suposiciones ni amarillismo, sino eventos que, lamentablemente, ya se están viviendo, pero que, al parecer, para muchos estos no han sido “tan catastróficos” como para preocuparse tanto. Posiblemente, para quienes todavía no aceptan esta realidad, no sepan lo que esto significa para la humanidad-incluido ellos-y lo toman como algo “normal”. Sin embargo, las predicciones científicas no son nada alentadoras y ya se habla de huracanes de categoría 6 con vientos de más de 300 k/h. en unas décadas.

Los huracanes más desastrosos, como el Harvey y el Irma, por ejemplo, de categoría 4 y 5 respectivamente y con vientos de 215 km/h el primero y de 285 el segundo en la temporada de huracanes de 2017 en Estados unidos principalmente, pero afectando también gran parte del caribe, algunos países de Centroamérica y México incluso, es apenas, una muestra de lo terrible que pueden llegar a ser en pocas décadas si no se busca cómo mitigar el acelerado calentamiento global. Si la pérdida de glaciares, las sequías y la intensidad de los huracanes y tornados inclusive, que va escalando, no son de llamar la atención, pues, de nada sirve el trabajo de los científicos si las autoridades negligentes no lo ven así y mucho menos entienden. Pero, desde luego que no toda la culpa es de ellos, sino de todos. ¿No lo cree así, amable lector?

Esta es la respuesta a la décima pregunta del cuestionario respondido por la embajada del Estado de Israel en México. 10 - ¿Qué daños ecológicos puede causar la salmuera al ser devuelta al mar, o qué procesos de tratamiento se llevan a cabo para evitarlos?

--Las plantas producen alrededor de 1.5 litros de salmuera por cada litro de agua dulce, de manera que descargan globalmente 142 millones de metros cúbicos de salmuera hipersalina. Los métodos de eliminación de salmuera dependen en gran medida por la geografía, pero tradicionalmente incluyen la descarga directa en océanos, aguas superficiales o alcantarillas, inyección en pozos profundos y estanques de evaporación de salmuera. Las plantas de desalinización cercanas al océano descargan con mayor frecuencia la salmuera residual sin tratar directamente al medio ambiente marino.

Los investigadores indican que ello supone riesgos para la vida oceánica y los eco sistemas marinos, ya que la salmuera aumenta considerablemente la salinidad del agua marina y contamina los océanos con productos químicos tóxicos empleados en el proceso de desalinización a partir del cobre y el cloro. Por otro lado, los expertos destacan las oportunidades económicas de utilizar la salmuera en la acuicultura para irrigar especies tolerantes a la sal, generar electricidad y recuperar la sal y metales contenidos en la salmuera, como el magnesio, el yeso, el cloruro de sodio, el calcio, el potasio, el cloro, el bromo y el litio.

Ante esta respuesta sobre la salmuera como resultante de la desalinización del agua del mar en Israel, no queda más que reconocer, y aceptar, que la solución a la problemática del agua no es todavía definitiva; Sin embargo, el hecho de disponer de agua potable suficiente y confiable para el consumo humano es un gran avance. Empero, corresponde a la ciencia, a los gobiernos y empresas industriales continuar con la búsqueda de esa añorada solución definitiva que garantice la salud y la preservación de las especies en base a la cantidad y calidad del agua como principal elemento para preservar la vida, no solo la del humano, sino de todos los seres vivos, pues, sin flora y fauna, ¿cómo podríamos subsistir? Y esto, amable lector, no es más que una advertencia, un reto para todos. Tal como señalan los expertos en Israel, no queda más que aprovechar la salmuera en otros usos.

Análisis del Régimen Jurídico del Agua en México. -Víctor Amaury Simental Franco. -Universidad del Valle de México. -Tirant Lo Blanch. Problemas sociales vinculados al agua. -Continúa: Problemática vinculada a la calidad. El agua puede ser clasificada en dos grandes ámbitos dependiendo de la concentración de sales. Al agua que supere la concentración que permita el consumo humano directo por sus propios procesos vitales le denominaremos marina (clara alusión al agua de mar), mientras que el agua que tenga una concentración de sales que permita el consumo humano directo le llamaremos continental.

La calidad del agua puede definirse como la composición físico-químico-biológica que la caracteriza, teniendo presente que el agua pura no existe en la naturaleza. Se habla que un agua es de calidad, cuando sus características la hacen aceptables para un cierto uso, siendo, por lo tanto, una característica de vital trascendencia en el consumo humano y uso doméstico; de ahí que su preservación y manejo debe ser una constante preocupación de usuarios y autoridades.

Atentos a la distinción entre aguas marinas y continentales, tenemos dos tipos de contaminación diferentes con efectos en el ambiente también distintos. Sin embargo, es oportuno también advertir, que la contaminación que inicialmente afecta a las aguas continentales, tarde o temprano termina por afectar a las aguas marinas, dado el principio de que las aguas continentales, salvo casos excepcionales, terminan por ser contenidas en los océanos.

La contaminación de las aguas continentales afecta de manera directa al hombre, toda vez que, al ser consumidas, ocasionarían daños a la salud que pueden ser mortales, generando desde las típicas enfermedades gastrointestinales que pueden acarrear la muerte en pocos días (principal causa de muerte en los países subsaharianos) hasta cáncer por la in gesta de metales pesados o compuestos químicos derivados tanto de procesos industriales como de actividades agropecuarias. Continuará…