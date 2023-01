En el entendido de que gran parte de las enfermedades desarrolladas en el organismo humano, independientemente de los males congénitos, se debe principalmente a la mala alimentación y consumo de bebidas con ingredientes energizantes, sobre todo azúcares, incluso alcohol moderado y en exceso, así como todo tipo de saborizantes y conservadores artificiales a base de químicos dañinos, debemos reconocer, y aceptar, que muchos de estos desequilibrios se pueden evitar, o al menos moderar, si le prestamos la debida atención a nuestra alimentación diaria.

Desde luego que, en esto, como ya en otras ocasiones hemos señalado, mucho tiene que ver la información y la educación que se tengan, tanto de la escuela como de la misma familia. Las investigaciones científicas de las instituciones académicas, respecto de los beneficios y recomendaciones para la sana alimentación son de suma importancia y deben formar parte de la enseñanza de todos los escolares del nivel básico. La comprensión, la voluntad y la aceptación de cada quién, es vital para una buena salud y libre de enfermedades que pueden ser evitadas en base al conocimiento de la ingesta diaria de alimentos sanos y naturales, no procesados.

GACETA UNAM. -ACADEMIA. Fernando Guzmán Aguilar. Nov. 18-2020. -Continúa: En este proyecto de la UNAM a nivel interinstitucional colaboraron el Hospital 20 de noviembre del ISSSTE de la Cd. de México, dos clínicas del IMSS y una del Sistema de Salud del estado de México ubicados en Toluca. Bajo el título de “La medicina ambiental y sus implicaciones en la solución de problemas nacionales de salud: efectos de los compuestos aromáticos policíclicos y ftalatos presentes en la fase particulada del aerosol atmosférico de la ciudad México sobre el sistema inmune y la susceptibilidad al cáncer de mama”, el estudio se realizó con financiamiento del CONACyT 2125, Fronteras en la Ciencia. También cuenta con apoyo la UNAM a través de DGAPA, para determinar los mecanismos moleculares en el desarrollo de cáncer de mana asociado a este tipo de contaminación.

Estudio previo. -Pruebas en diversos laboratorios han mostrado que los bisfenoles, ftalatos y otros contaminantes causan mutaciones en líneas celulares que afectan después el desarrollo normal de la célula. Sin embargo, “aun no sabemos cuál sería el o los blancos moleculares”. Como inmunólogo, Morales Montor postula que esos compuestos, ya en un organismo humano, al afectar a las células y denotar su división anormal, modifican la respuesta del sistema inmune que “ya no es adecuada”. A una ratoncita, a los tres días de nacida, Morales Montor le administró una dosis de bisfenol A. Ya adulta se le inoculó una célula tumoral de ratón y desarrolló “el doble el doble del tamaño del tumor”, en comparación con ratones sin BPA. Eso, sin embargo, no es tan importante en la clínica del cáncer, como sí lo es la metástasis, que el BPA incrementó impresionantemente y, por ende, lo convierte en un compuesto muy peligroso.

Todas las investigaciones relacionadas con nuestra salud, llevadas a cabo por la UNAM y otras universidades, deben ser aprovechadas para que no queden como un trabajo académico más que se desperdician inútilmente. Es lamentable que estudios tan valiosos como los del agua, los alimentos, el medio ambiente, lo dañino del plástico y muchos más, no sean tomados en cuenta por las autoridades para actuar en consecuencia. Todo se debe, desde luego, a que los cargos públicos en materia de salud son administrados o dirigidos por políticos que solo esperan escalar posiciones personales sin importarles el desarrollo y la seguridad de la población. Mientras todo siga girando en torno a la política que tanto daño le ha hecho al país, jamás habrá desarrollo sustentable.

Sin embargo, a pesar de todo, la nueva ley antitabaco que prohíbe fumar en determinados lugares, aunque limitada, es de aplaudirse; ojalá también así se procediera contra todo aquello que daña nuestra salud, principalmente la de los niños y mujeres. Solo esperamos que esta iniciativa no corra la misma suerte que la intención de suprimir o limitar el uso de bolsas de plástico que tuvo buen inicio, pero poco a poco se fue olvidando. De ahí la importancia y la urgente necesidad que la población sepa que el bisfenol y el ftalato, son químicos muy dañinos que se añaden a algunos plásticos y se filtran en el envase de alimentos y bebidas. El uso desmedido de este material en el agua embotellada, empaques de comida, envolturas de medicamentos y muchos más es ya alarmante.

Hay mucho por hacer todavía al respecto, a menos que, como ya hemos señalado, primero estén el lucro de las empresas y los vicios de unos cuantos que la salud y la vida de todos. Aquello que “de algo habremos de morir”, solo es de insensibles que no valoran la vida propia y mucho menos la de los suyos. Morir como se quiera es derecho y voluntad de cada quién, claro, pero hay que tener presente que un pensamiento pesimista así, afecta la vida de los demás.

Saber que, más que por causas naturales, el rompimiento de la capa de ozono fue provocado por la excesiva emisión de contaminantes, principalmente de las industrias, es preocupante, y aunque ahora se diga que ya se está recuperando, aun así, persiste la preocupación, porque según la ONU, esto sería hasta 2040-dentro de 17 años- y no del todo, porque habrá partes del planeta que llevará un tiempo más, como el Ártico, por ejemplo, que tardaría cinco años más y en la región antártica sería hasta 2066, es decir, 43 años después. Pero, si como señalan también otros investigadores, puede ser que algunas partes se estén recuperando, pero mientras sigamos emitiendo gases tóxicos como el de los equipos de refrigeración, aerosoles y hasta de pinturas, por ejemplo, y sin control alguno, el daño persistirá por largos períodos. Una o dos décadas más de calentamiento global puede ser desastroso e irreversible. Cuestión de tiempo. Continuará…