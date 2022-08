Arsénico, fluoruro y otros minerales continúa fluyendo de pozos en Guanajuato

Con la aclaración y el recordatorio-una vez más-de que estamos retomando, además de los “datos duros” de las publicaciones en EL UNIVERSAL en diciembre de 2015 sobre los resultados del estudio de la problemática del agua contaminada con fluoruro y arsénico en la Cuenca Lerma-Chapala, llevado a cabo por la UNAM, así como la información relevante de otros medios y las investigaciones académicas tomadas de manera sintetizada de los libros enviados de las diferentes universidades, en los que se aborda el preocupante asunto del agua, damos continuidad a este seguimiento periodístico. El propósito es tratar llevar a cabo un congreso sobre este grave problema que ya es de seguridad nacional.

Agua en el bajío guanajuatense. -Universidad Autónoma de Guanajuato. Campus División de Ciencias Sociales y Humanidades. Primera edición 2020. Coordinadores: Alex Ricardo Caldera Ortega y Daniel Tagle Zamora. Conflictos subnacionales por agua en México. Una aproximación a los marcos de acción de la población en la cuenca del Río Laja. -Alejandra García Loera, Luis Alejandro Esparza Cruz, Raúl Pacheco-Vega e Hime del Carmen Redin Morales. Continúa: para contextualización del estudio del caso es menester mencionar los principales procesos históricos y socioeconómicos de Guanajuato, como demografía, economía, agricultura, producción industrial, sector comercial y minería.

Como se dijo en un principio, en este caso de estudio se analiza el conflicto de la Cuenca del Río Laja, Gto. Conflicto que tiene origen por la contaminación y escasez de agua extraída de la cuenca debido, principalmente, a la agroindustria de exportación de la zona, pues cerca del 85 por ciento se destina a ese sector (atenciónsanmiguel.org 2018) Esta región comprende los municipios de San José Iturbide. Doctor Mora, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, San Felipe, Dolores Hidalgo y San Miguel Allende.

“El uso irracional del agua ha llegado al agotamiento de los recursos hídricos en la zona. En efecto, la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la cuenca del Río Laja, no solo ha generado escasez de agua en la zona, sino ha generado problemas de salud en la población” (Proceso.com.mx 2018) ya que el agua de consumo humano generalmente contiene diversos elementos nocivos para la salud. Por ejemplo, el agua contiene altos niveles de flúor y arsénico, causantes de males renales en la población.

Agua, el futuro ineludible. -Universidad de Guadalajara. -El Colegio de México, UCLA Program on México, Profmex / Word y Juan Pablos Editor. -Edición 2019, Coordinadores: Boris Graizbord y Jesús Arroyo Alejandre. -El destino de Chapala. -Cambio climático, economía regional y política de aguas. -Salvador Peniche Camps y Monserrat Sánchez González. Continúa: Surgen dos preguntas importantes: 1 -¿Cuál es el efecto del cambio climático en la situación actual del Lago de Chapala? 2 - ¿Hasta qué punto el deterioro de la condición del lago se debe a los factores históricos arriba considerados? Partimos de la hipótesis de que el factor clima no es determinante. Sin embargo, la política de aguas no es sensible a los posibles efectos del cambio climático, por lo que es probable que sus efectos se magnifiquen.

Según Hulme et al. (2003), para el Lago de Chapala se esperan cambios en las precipitaciones y un incremento en la evaporación, lo cual ocasionaría la disminución sustancial de los flujos de entrada y la reducción en su superficie y sus volúmenes. Sin embargo, los datos históricos muestran una correlación débil entre los cambios en la temperatura media, los volúmenes y la superficie promedio del lago.

Si bien es cierto que los datos sugieren una relación inversa entre los incrementos de la temperatura y la baja en los niveles del lago, (la cota o elevación con respecto al nivel del mar, el volumen y la superficie del lago), en un período tan corto y sin ponderar los factores antropogénicos no es posible sacar conclusiones serias sobre la naturaleza de la relación entre los dos fenómenos. Es más, la evidencia indica que, como sucedió en el siglo pasado, las fuertes fluctuaciones en los niveles del Lago de Chapala han dependido más bien de la gestión y de otro tipo de factores antropogénicos relacionados con la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

De acuerdo al informe de Actualización de Disponibilidad Media Anual de Agua de CONAGUA de diciembre de 2020, de los 22 acuíferos del estado de Michoacán ocho no disponen del vital líquido para otorgar nuevas concesiones, por el contrario, presentan déficit y se continúa extrayendo agua a costa del almacenamiento de los acuíferos.

De nuestros lectores. -Jerjes Arango: Pésima redacción. El “artículo”, que es un decir, es una suma de retazos con información de cierto interés tan solo al 15-22 %. El autor da demasiados saltos sin transición de la información local a la global y viceversa, y refiere situaciones regionales sin ton ni son. Un engendro. Que, por su relevancia de la información debería mejorarse en un mil por ciento. Tiene usted razón don Jerjes, pero como ya hemos señalado, y reiteramos, estamos tratando de dar a conocer toda la información relevante sobre esta problemática; y, más que un artículo debidamente estructurado, como debe ser, lo que publicamos son, aun a base de párrafos y sin más requerimientos, datos duros y precisos que, como toda noticia, no requieren de ningún estilo periodístico, adornos o lisonjas porque le restan importancia y credibilidad al asunto, y se publican tal cual son.

Ojalá que, como usted, todo el mundo nos enviara sus valiosos comentarios para saber que ya están, al menos, enterados de esta grave problemática. De las críticas sanas se aprende mucho. Continuará…