Antonio Guterres: la era del calentamiento global ha terminado; la de la ebullición ha llegado

Mientras la ignorancia y la política sigan negando y entorpeciendo los resultados de las investigaciones científicas sobre el cambio climático avaladas por la ONU, este creciente problema nunca será tomado en serio por aquellos que tampoco saben nada sobre esta crisis. Los gobiernos, por ejemplo, sobre todo los populistas, que son de posiciones políticas, más que de correcta administración y seguridad nacional, no se preocupan por informar a la población como es su deber sobre este grave problema por así convenirles, y porque eso no genera popularidad ni votos.

Pero, en el caso de la población, este asunto es más preocupante, porque muy poco, o casi nada, sabe de lo que realmente significa esta hecatombe que ya está causando estragos en casi todo el mundo. Y, tan no sabe nada, que todo lo toma como normal o algo que sucede siempre, o cada determinado tiempo. El comentario común, por ejemplo, es que, si llueve o no llueve, es lo mismo de siempre. Pero lo que ignora, porque no está enterada de las informaciones científicas al respecto, es que las prolongadas sequías, el calor extremo, los torrenciales aguaceros, etc., son consecuencias de los efectos negativos del cambio climático que van en aumento.

De Environmental Defense Fund para EL UNIVERSAL. – Las emisiones de metano en EUA son cuatro veces más altas que las estimaciones de la EPA. Ciudad de México, 1 de agosto de 2024. -Nuevas mediciones aéreas muestran que los productores de hidrocarburos en EUA emiten más de cuatro veces la cantidad de metano reportado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Los datos fueron recolectados por MethaneAIR, una aeronave equipada con tecnología avanzada que mide las emisiones de metano en las regiones que representan el 70 por ciento de la producción de petróleo y gas en tierra de EUA.

MethaneAIR utiliza una tecnología similar a la de MethaneSAT, un satélite desarrollado por el Environmental Defense Fund (EDF) y lanzado en órbita en marzo de este año para detectar y medir las emisiones de metano con una precisión inédita. “La información utilizada actualmente para rastrear las emisiones de metano se basa en extrapolaciones de mediciones muy limitadas. Ahora podemos medir directamente de forma confiable a una escala sin precedentes”, comentó el Dr. Ritesh Gautam, científico líder del equipo de MethaneSAT en EDF. Al igual que MethaneAIR, MethaneSAT es una herramienta valiosa para empresas petroleras de países como México. “Al proporcionar transparencia climática, el satélite ayudará a evitar el desperdicio de metano en el sector de hidrocarburos y avanzar en las metas de soberanía y autosuficiencia energética del país”, comentó el Dr. Daniel Zavala, científico líder del programa sobre emisiones de metano en EDF.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) Informe sobre la Brecha de Emisiones 2023. ¡Un megahit candente! Balance de un año que ha batido todas las marcas. Continúa: -Se calcula que, si las políticas vigentes se mantienen, el calentamiento global se limitará a 3°C. Hacer efectivos todos los compromisos condicionales e incondicionales de aquí a 2030 modifica a la baja este cálculo hasta los 2.5° C, un descenso que continuaría hasta los 2°C si se cumplieran los compromisos relacionados con las cero emisiones netas.

Según las estimaciones, proseguir con las labores de mitigación en el mismo grado que sugieren las políticas vigentes, limitaría el calentamiento global a 3°C (rango de 1.9 a 3.8°C) con una probabilidad del 66 por ciento a lo largo del siglo. Se espera que el calentamiento global cobre fuerza después de 2100, ya que la previsión es que no se alcanzarán todavía las cero emisiones netas de C02 Si el escenario basado en las CDN incondicionales continúa, esto se traduce una previsión inferior -2.9°C (rango de 2°C a 3.7°C)-, mientras que si además se logran y se mantienen las CDN condicionales, la temperatura prevista baja en alrededor de 0.4°C y se sitúa en 2.5°C (rango de 1.9 a 3.6°C)

En el escenario más optimista, donde se da por hecho, que todas las CDN condicionales y los compromisos de cero emisiones netas se han cumplido íntegramente-también aquellas que se enmarcan en estrategias de desarrollo a largo plazo con bajo nivel de emisiones-, está previsto que el calentamiento global se restrinja a los 2°C (rango de 1.8 a 2.5°C con una probabilidad de 66 por ciento a lo largo del siglo. No obstante, como ya se ha mencionado, seguimos sin tener ningún tipo de garantía con respecto a los compromisos de cero emisiones.

Ciertamente, amable lector, tal como lo adelanta este informe, dado que la previsión es que no se alcanzarán las cero emisiones netas de CO2, lo más seguro es que el calentamiento global aumente más después de 2100. Claro que para eso falta todavía tres cuartos de siglo, y de seguro, para entonces, muchos de nosotros ya no estaremos, pero nuestros nietos y bisnietos…Y justamente eso es lo que señala y advierte el propio Secretario General de la ONU, Antonio Guterres: “La era del calentamiento global ha terminado y ha llegado la de la ebullición”. ¡No está vociferando! Si no le creemos, pues…

De Red del Agua-UNAM para EL UNIVERSAL. -PREMIO NOBEL JUVENIL DEL AGUA. -Shanni y Rosa, de Teotitlán del Valle Oaxaca, representarán a México en la competencia internacional más importante en materia de agua destinada a las juventudes, el Stocholm Junior Water Prize, con el proyecto denominado Reutilización de agua entintada con filtración casera para producir hortalizas. La iniciativa busca transitar hacia una economía circular a través del uso del agua tratada, provenientes de telares familiares en la producción de hortalizas. El innovador proyecto no solo tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de la comunidad, sino que también es un ejemplo inspirador de cómo las soluciones locales pueden contribuir a los desafíos globales. Cómo votar: https://siwi.org/stockholm-junior-water-prize/vote -Palabras clave: Homemade, Fitration, Veggie, Gardens. - -Identifica la fotografía de Shanni y Rosa, representantes de México en el SJWP. Tienes hasta el jueves 15 de agosto.

