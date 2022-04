Al Igual que la crisis del agua, el calentamiento global puede llegar a ser irreversible

Los datos duros no mienten y advierten sobre lo peor que vendrá, si antes, no pensamos y actuamos racionalmente para tratar de detener esta apocalíptica tragedia que nosotros mismos estamos provocando. Si la ONU, como máxima autoridad, está informando desde hace años lo que está sucediendo con el problema del agua y el calentamiento global, y todavía no lo reconocemos, quiere decir que no nos damos cuenta de la realidad o, de plano, no entendemos nada.

EL UNIVERSAL. -Agua, el oro que cada día escasea más. -20-03-22. -Continúa: En América Latina algunos ríos y acuíferos fronterizos son también materia permanente de litigio. Mientras Bolivia y Chile se disputan el río Silala, la reserva de Guaraní, considerada el mayor manantial de agua dulce del mundo, constituye un potencial foco de colisión entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que compiten sus lindes. Las llanuras del norte de la India, que representan una de las áreas más fértiles del mundo, son escenarios de enfrentamientos frecuentes entre agricultores por la falta de agua.

En Medio Oriente, el control de los acuíferos sirve para explicar algunas claves del conflicto con el agua, adquiriendo dimensiones geoestratégicas. Por su parte, Turquía, Siria e Irak, mantienen disputas en torno a las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, en una región que está perdiendo agua subterránea rápidamente. En África la cuenca del Zambeze también genera alta tensión entre Zambia, El Congo, Angola, Namibia y Zimbabue, que compiten por la administración del río.

De acuerdo al informe de Actualización de Disponibilidad Media Anual de Agua de la CONAGUA, de diciembre de 2020, de los 11 acuíferos del estado de Querétaro, ocho no disponen del vital líquido para otorgar nuevas concesiones, por el contrario, tienen déficit y se continúa extrayendo más agua. En el acuífero Valle de San Juan del Río, por ejemplo, -el más sobreexplotado-el volumen de extracción fue de 327, 762 m³ anuales (327 millones 762 mil) En cuanto a la disponibilidad, este acuífero no cuenta con un volumen de agua subterránea disponible para otorgar nuevas concesiones, por el contrario, su déficit es de 136, 262, m³ anuales (136 millones 262 mil)

Este acuífero tiene una extensión de 2264 km² y abarca parte de los municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan, Colón, Pedro Escobedo, Huimilpan, Amealco y El Marqués. El crecimiento acelerado de la población, el desarrollo industrial, el aumento de servicios y la agricultura ubicados en el valle, han provocado una competencia en el uso del recurso agua subterránea, lo que ha ocasionado sobreexplotación en dicho acuífero.

EL HERALDO DE MÉXICO. – ¿Se puede evitar el fin del mundo? Esto dice la ONU. -05-04-22 -Continúa: El mundo debe acelerar la implementación de tecnologías para absorber el CO2 de la atmósfera, que apenas han sido exploradas y que nunca han sido utilizadas de forma masiva, aseguran los climatólogos. “Disponer se políticas públicas, infraestructuras y tecnología para poder cambiar nuestro estilo de vida y nuestros comportamientos” es esencial, explica el grupo de expertos. El planeta ya ha llegado a + 1.1° C, lo que, según los expertos de IPCC, ha provocado episodios climáticos extremos en el mundo.

Según la OMS, casi todo el mundo respira aire contaminado y malo para la salud, a lo que instó a reducir el uso de combustibles fósiles. Estas conclusiones son el resultado de una combinación de datos recolectados por miles de ciudades, expresó a la prensa la Dra. Sophie Gumy, del Departamento Medioambiental, Cambio Climático y Salud de la OMS. Un informe de la OMS indica que una cifra récord de más de seis mil zonas urbanas en 117 países, vigilan ahora la calidad del aire. Ello representa “alrededor del 80 por ciento de la población urbana”, indica Gumy. Sin embargo, estos habitantes respiran niveles peligrosos de partículas finas y de dióxido de nitrógeno, y las más expuestas son las poblaciones que viven en países de ingresos bajos y medios.

Esta es la parte primera del escrito enviado por José Quintero Flores, que por un equívoco de transcripción se omitió en la publicación anterior. -El que le escribe y un grupo de científicos mexicanos, poseemos una NANOTECNOLOGÍA, que probadamente, ha demostrado ser una solución para abatir la contaminación en calderas, hornos a fuego directo y desde luego en motores de combustión interna. Son muchas las puertas que hemos tocado a nivel nacional, y el resultado, usted lo menciona en su artículo, les importa un bledo. Comentaristas, científicos y mucha gente interesada, como usted, comentan y magnifican la problemática. Hay un gran escepticismo y a todos los niveles de gobierno y grandes consumidores de hidrocarburos, NO LES IMPORTA PARA NADA.

La tercera, continúa el escrito anterior, importantísima; hicimos una demostración en una planta Central Termoeléctrica ubicada en el estado de Morelos, con resultados documentados extraordinariamente buenos. ¿resultados?, jamás dieron la cara para una explicación del porqué NO. ¿Cómo llamarle a esto? Le ruego saque sus conclusiones; y muy conscientes del grave problema que tenemos y que se va a recrudecer, con el agua en la Ciudad de México y en el resto del país, por lo que, ante la apatía, falta de interés y no saber cómo llamarle a este conjunto de respuestas, optamos por dejar en paz el tema del agua. Cómo le decía en mi nota anterior, hemos andado el camino sobre los temas ambientales con tecnologías de punta y muy propositivas, pero…En la práctica, nulos resultados. Espero que mis comentarios le sean de utilidad y mucho éxito. José Quintero Flores. Continuará…