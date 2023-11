Al coctel mortal del cambio climático se suman sismos y erupciones volcánicas

Preocupa que en medio de tantos desastres climáticos se presenten, eventualmente, eventos sísmicos o erupciones volcánicas. Pero no se trata de asustarlo o preocuparlo, amable lector, sino de que entre en pánico para aceptar esta terca realidad, como bien lo dijera la activista sueca Greta Thunberg. Y ante los sucesos de Acapulco, en el que las predicciones cambiaron de un momento a otro, no queda más que reconocer que todo es posible y no hacen falta explicaciones. ¡Estamos en código rojo!

De ahí que, no entender razones, o no aceptar las recomendaciones derivadas de las investigaciones científicas como se están llevando a cabo con el apoyo de organismos, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es la peor de las decisiones. El riesgo es latente y creciente y cada vez más será peor. Nada garantiza de que otro evento desastroso vuelva a ocurrir en el mismo lugar inclusive. Ese es el riego de los puertos principalmente.

Cambio climático y Acapulco: Autoridades y empresarios ignoraron estudios de 2014. -Everardo Martínez. -2-11-23. -Continúa: Otra acción omitida fue la de realizar las obras de construcción necesarias en laderas para evitar derrumbes en carreteras. De acuerdo al índice de vulnerabilidad costera, que consideró tres variables geológicas (geomorfología, topografía de playas y tasa de erosión) y tres variables oceanográficas (elevación del nivel del mar, altura significativa del oleaje y rango mareal), los sitios de Veracruz, Cancún y la Riviera Maya son los más vulnerables por hallarse en zonas bajas y planas, mientras que los menos vulnerables son: Huatulco, Acapulco y Nuevo Vallarta, que por estar en bahías están más protegidas, indica el documento al que accedió EL UNIVERSAL.

Probabilidad nula de huracán categoría 5. -En estos mismos estudios se exponía que Acapulco presentaba cero por ciento de probabilidad de impacto de un huracán categoría 5, como fue el caso de Otis. No obstante, para el caso de las categorías 2, 3 y 4 la probabilidad era de 4.8 por ciento; y en cuanto a un huracán 1, tormenta depresión tropical las probabilidades subían a 31.7 por ciento. Los porcentajes de probabilidad tampoco se actualizaron en los últimos nueve años.

“Es muy grave que los gobiernos locales y federal no hayan hecho nada, puede esto representarles cargos por irresponsabilidad, aunque sabemos que no admitirán ni se seguirán de oficio a los responsables, tal como sucedió con el caso del colegio Rébsamen en la Cd. de México. Ahora la reconstrucción debe pensarse con infraestructura sustentable, pues Acapulco creció desordenadamente”, opinó Miguel González, catedrático de la UNAM. “Otis” fue un fenómeno que sorprendió incluso a científicos. Esto nos enseña a no menospreciar cualquier fenómeno. Se tendrá que replantear toda la infraestructura, pues ya sucedió.

El Acapulco de antaño.

Así como el sismo de 1985 dio lugar a un nuevo reglamento de construcción y alerta sísmica, se deben crear nuevas políticas de protección civil, no solo en Acapulco, esto debe ser un parteaguas en todos los destinos. El cambio climático es real”, manifestó Manuel Valencia, catedrático del Tecnológico. de Monterrey. En esta administración los recursos de la Secretaría de Turismo se redujeron 50 por ciento en comparación con la pasada, dejando algunos programas con recortes y otros sin recursos, según la Secretaría de Hacienda.

De ahí que, de no fincar responsabilidad a quien corresponda cuando se debe, ningún programa de protección civil servirá si éste no se hace obligatorio y constitucionalmente inclusive. Ninguna autoridad deberá eludir su responsabilidad o culpar a otros por omisiones o negligencia, tal como ocurrió con los casos de la Guardería ABC y el Colegio Rébsamen, en los que hay varios culpables, pero solo se castiga a los más débiles. Aprendemos la lección desde ahora, o corremos el riego de quedarnos sin ese “filón de oro” que es el destino de playa. Acapulco es el primer aviso y todos están en grave riesgo.

Informe del PNUMA sobre la Brecha de Adaptación 2023. -Financiación y preparación deficientes: La falta de inversiones y planificación en materia de adaptación climática deja el mundo expuesto al peligro, concluye que los avances en materia de adaptación se están ralentizando -más lentos-en todos los ámbitos, pese a que deberían acelerarse para poder hacer frente a las consecuencias cada vez más graves del cambio climático.

1 -En 2023 se batieron múltiples récords de temperatura, al tiempo que se producían estragos causados por tormentas, inundaciones, sequías y olas de calor. El incremento de dichas consecuencias evidencia la necesidad urgente de redoblar los esfuerzos para proteger a las poblaciones más vulnerables, junto con una rápida reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 2 -Sin embargo, los avances en materia de adaptación se están ralentizando en los tres ámbitos evaluados: financiación, planificación y ejecución. 3 -La lentitud y la insuficiencia de las medidas de mitigación y adaptación generan cada vez más límites a la adaptación, y es posible que algunos de ellos ya se hayan alcanzado. 4 -Esta falta de adaptación agrava la crisis climática e implica enormes pérdidas y daños, en particular para las personas más vulnerables.

5 -El informe ha efectuado una profunda revisión, por lo que ahora estima unos costos de adaptación más elevados que los estudios anteriores. 6 -Los costos modelizados de la adaptación en los países en desarrollo se estiman en 215 mil millones de dólares anuales en esta década (2021-2030) y se prevé que aumenten significativamente para 2050. 7 -La financiación de la adaptación necesaria para aplicar las prioridades nacionales de adaptación, basada en la extrapolación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y los Planes Nacionales de

Adaptación a todos los países en desarrollo, se estima en 387 mil millones de dólares anuales para el período de 2021 a 2030. Continuará… diegoalcalaponce@hotmail.com