Al coctel de crisis climática se suman enfermedades infecciosas con resistencia a los antimicrobianos

Amable lector: El propósito no es asustarlos, sino que se horroricen ante el lúgubre panorama de salud y desastres naturales que ya es alarmante. Ya no es tiempo de señalar culpables, porque de alguna manera lo somos todos al no actuar responsablemente desde que se nos advirtió, que, de no cuidar del medio ambiente, las afectaciones derivadas del cambio climático serían catastróficas.

Al coctel de la crisis climática de lluvias torrenciales, sequías, calor extremo, contaminación, etc., como ya tanto hemos señalado, y ahora recordamos una vez más, se suman algunas enfermedades con riesgo de convertirse en pandemia como el Covid-19, tal es el caso del Mpox o viruela del mono, que, de minimizarla, o ignorarla, insistimos, puede llegar a ser una verdadera calamidad. Y algo que apenas asoma, pero que ya preocupa, es la hambruna. No es todavía mundial...

En la próxima reunión de alto nivel de la ONU-26-09-24-se tratará, por segunda ocasión, el tema sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM). De acuerdo a la ONU, las infecciones resistentes a los medicamentos no conocen fronteras, lo que significa que ningún país puede enfrentarlas por sí solo. Esta reunión es una gran oportunidad para que los líderes mundiales aborden en conjunto la amenaza inminente que esto representa para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible 2030.

Del Instituto de Ingeniería y Red del Agua UNAM para EL UNIVERSAL. - “Agua para la Paz. El Papel de la Hidrodiplomacia. – Día a día, en las universidades y centros de investigación se genera conocimiento de gran importancia, y generalmente, este saber permanece limitado al ámbito académico, lo que resulta en una gran pérdida para la sociedad debido a su escasa integración a la vida diaria. Sin embargo, ante las severas problemáticas que enfrentamos en lo referente a los recursos hídricos, es crucial promover el intercambio de conocimientos entre académicos, profesionales y tomadores de decisiones.

Y uno de los espacios que facilita este intercambio es Impluvium, una publicación de Red del Agua UNAM, programa universitario dirigido por el Dr. Fernando González Villarreal, que, con el Instituto de Ingeniería, el pasado 20 de agosto convocó a académicos, investigadores, prensa y público en general a la presentación de su reciente número titulado “Agua para la Paz. El Papel de la Hidrodiplomacia”. En el evento se destacó la relevancia del tema al afirmar que “pone al agua en su papel más noble: ser el vehículo para la paz mediante el ejercicio de la hidrodiplomacia.

Dado que el agua es un recurso vital, su distribución y uso pueden generar tensiones, especialmente en áreas con escasez o en cuencas que cruzan fronteras. Por ello, la hidrodiplomacia juega un papel crucial en la gestión y resolución de conflictos relacionados con los recursos hídricos compartidos entre diferentes regiones, países o grupos.

En su participación, la Lcda. Silvia Chávez Cereceda, Gerente de Cooperación Internacional de Conagua y editora invitada, subrayó este contexto al señalar que “153 países comparten recursos hídricos en cuencas transfronterizas y alrededor del 40 por ciento de la población mundial vive en estas cuencas. Las aguas transfronterizas representan el 60 por ciento del total de los flujos de agua dulce en el planeta, y para 2020, solo el 58 por ciento de estas cuencas tenían o estaban sujetas a arreglos operacionales para su cooperación.

Amable lector: Este es, sin duda, un asunto que no se le ha dado la debida importancia a pesar de los altos riesgos de seguridad que esto conlleva. Si compartir fronteras territoriales ya es de por sí un problema, depender del mismo flujo hídrico es todavía más preocupante, porque se trata de la seguridad y supervivencia de quienes lo comparten. Ojalá se le ponga atención antes de que, derivado del cambio climático u otros motivos, el agua no llegue, dentro de poco, a ser un pretexto para confrontaciones entre grupos, o naciones inclusive.

Y por si los estragos causados por el cambio climático hasta ahora fuera poco, ya está en puerta la apocalíptica hambruna. No es sensacionalismo, sino una terrible realidad que ya comienza a azotar a los más necesitados. Según la ONU, el 84 por ciento de los recursos alimentarios de Namibia se han agotado y hay 1.4 millones de personas en crisis de hambre a causa de la sequía, por lo que se tendrá que sacrificar una determinada cantidad de animales salvajes previamente seleccionados, entre ellos a más de 80 elefantes. Este plan es necesario para alimentar a la población, pues todo, es de acuerdo al mandato constitucional que señala que los recursos naturales deben ser utilizados para la ciudadanía”, según refirió el Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y Turismo de Namibia. Y como también señala Rose Mwebaza, directora del Programa de la ONU para el Medio Ambiente en África, que esta estrategia no es inaudita, porque es una fuente de alimentos para la comunidad. Al respecto, ¿cuál es su opinión, amable lector?

EL UNIVERSAL-NACIÓN. -Brote de Mpox: ¿Cuándo llegó la viruela del mono a México y cuántos contagios ha sumado? -14-08-24. -Marco Hernández Cazares. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el actual brote de Mpox-antes conocida como viruela del mono- en la República Democrática del Congo (RDC) como emergencia de salud pública de alcance internacional. El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, este miércoles 14 de agosto, que las medidas se toman debido al número creciente de casos, así como la posibilidad de contagio a zonas fuera de la RDC. DE acuerdo con la Secretaría de Salud en México, desde el 24 de agosto de 2022, la instancia gubernamental emitió el primer aviso epidemiológico sobre viruela símica con las subsecuentes actualizaciones; posterior a ello, se confirmó el primer caso importado el 28-05-24, llevando a cabo la primera reunión de trabajo de viruela símica el 28 de junio.

Amable lector: Dada la importancia y preocupación de este nuevo brote infeccioso que ya está traspasando fronteras, y para dejar constancia, de que por nuestra parte no fue ignorada, a partir de esta nota le daremos el debido seguimiento periodístico. Continuará…

