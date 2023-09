Al abrir las puertas del infierno, cavamos también nuestra propia tumba

A EL UNIVERSAL, por un año más de éxitos. ¡Adelante!

Sí amable lector, lamentablemente, no solo hemos abierto las puertas del infierno, sino también cavada nuestra propia tumba, incluidas las de nuestra descendencia. Y no es una imaginación macabra, sino algo que, aunque no lo aceptemos, consciente o inconscientemente, es lo que hemos hecho contra nuestra propia existencia. Sin embargo, a pesar de ya estar padeciendo las inclemencias del cambio climático, muchos se resisten a aceptarlo y lo toman como si nada.

Si ya la máxima autoridad de la ONU ha señalado, una vez más, sobre la grave problemática que se vive por los efectos del cambio climático, así como de las múltiples advertencias y recomendaciones para remediarlos, en base a conclusiones científicas, y todavía no las valoramos, y mucho menos aceptamos, quiere decir que seguimos arando en el desierto. Ya en otras ocasiones hemos mencionado el término infierno para referirnos a la catástrofe climática que se vivirá en unas décadas más, pero ahora, pronunciada por el Secretario General de la ONU con tal vehemencia, adquiere mayor relevancia situándolo en su justa dimensión. Pero, si se quiere considerar solo como parte de un encendido discurso, pues…

De la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para EL UNIVERSAL. En el marco del 50 aniversario de esta Casa Abierta al Tiempo, el pasado 21 y 22 de septiembre en la Unidad Iztapalapa, se llevó a cabo un importante Foro sobre el Cambio Climático, en el que se expusieron temas como Antropoceno, Consumo Energético y sustentabilidad, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y vulnerabilidad Social. En dicho foro participaron destacados académicos impartiendo conferencias magistrales y también se organizaron conversatorios, así como la muestra de una gran variedad de carteles alusivos.

Devastación en Bahamas causada por un huracán categoría 5. CORTESÍA ONU

Cartel Salud y Vida. -Determinación de la Bioacumulación de los metales pesados en la Orina y Sangre a través de ICP-MS (técnica con alta resolución para determinar metales en agua, alimentos, suelos etc.) (Dra. Judith Cardoso Martínez, Dra. Esther A. Ruiz Huerta I. Q. Israel Márquez Quiñónez. – 1- Problemática de la Salud ambiental en la alcaldía Iztapalapa. -El consumo frecuente de agua de mala calidad está relacionado con el incremento en la aparición de enfermedades de tipo metabólico, lo que se suma a los cuadros gastrointestinales que comúnmente se presentan de forma aguda. Han sido reportados diversos contaminantes presentes en agua potable y purificada, donde se encuentra la presencia de microorganismos patógenos, como coliformes fecales y metales pesados como hierro, manganeso, cromo arsénico, plomo, selenio y mercurio entre otros. Todos son fuentes de enfermedades para los seres vivos cuando se encuentran en mayor cantidad que lo indicado en las normas mexicanas (Flores-Díaz, et al, 2019; NOM-127-SSA 1-2021)

2 -Bioacumulación. -De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la bioacumulación es el proceso que ocurre dentro de un organismo, donde la concentración de una sustancia se acumula en los tejidos y se absorbe más rápido de lo que se elimina. La bioacumulación a menudo ocurre de dos maneras, simultáneamente: comiendo alimentos contaminados y absorbiendo directamente del agua. Este segundo caso se denomina específicamente bioconcentración.

La población está expuesta a diversos problemas de salud debido al tipo de agua que se consume, aunado a alimentos contaminados con metales pesados como el pescado y los productos enlatados.

Fachada de El Universal, en la década de los 20 del siglo pasado

Palabras de Antonio Guterres, Secretario General de la ONU en la apertura de la Cumbre de Acción Climática. -20-09-23. –(parte 2) Continúa: El camino a seguir es claro. Ha sido forjado por luchadores y pioneros, algunos de los cuales están con nosotros hoy. Activistas que se niegan a ser silenciados, pueblos indígenas que defienden sus tierras de los extremos climáticos. Directores ejecutivos transformando sus modelos de negocios y financiadores financiando una transición justa; alcaldes avanzando hacia un futuro sin carbono. Y los gobiernos que trabajan para erradicar los combustibles fósiles y proteger a las comunidades vulnerables. Pero si queremos cumplir con el límite de 1.5° y protegernos de los extremos climáticos, los defensores del clima, particularmente en el mundo en desarrollo, necesitan solidaridad y apoyo; y que los líderes mundiales tomen medidas.

Acciones para reducir las emisiones: El paso de los combustibles fósiles a las energías renovables está sucediendo, pero estamos retrasados en décadas. Debemos recuperar el tiempo perdido en el arrastre de pies, la presión del brazo y la codicia desnuda de intereses arraigados que recaudan miles de millones de combustibles fósiles. El Pacto de Solidaridad climática propuesto pide a los principales emisores que se han beneficiado más de los combustibles fósiles, que hagan esfuerzos adicionales para reducirlas; y a los países ricos que apoyen a las economías emergentes para que lo hagan.

Y la Agenda de Aceleración que propuse, pide a los gobiernos que avancen rápidamente para que los países desarrollados alcancen cero netos lo más cerca posible de 2040, y las economías emergentes lo más cerca de 2050 de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. También insta a los países a implementar una transición energética, justa, equitativa, al tiempo que proporcionan electricidad asequible para todos: asegurando planes creíbles para abandonar el carbón en 2030 para los países de la OCDE y en 2040 para el resto del mundo, al poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles que, según el FMI, alcanzaron la increíble cantidad de SIETE BILLONES DE DÓLARES EN 2022, así como estableciendo ambiciosos objetivos de energía renovable en línea con el límite de 1.5°. Continuará…

