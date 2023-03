Agua, aire, alimentos sanos y limpios, vitales para una mejor calidad y esperanza de vida

Independientemente de las enfermedades genéticas hereditarias, así como las anomalías congénitas, conocidas como defecto de nacimiento que se producen durante la vida intrauterina y que pueden ser identificados antes, o después de nacer (se estima que el 10 por ciento de esas malformaciones son atribuidas a factores ambientales), así como por infecciones graves o accidentes, el cuerpo humano solo puede enfermar por severas deficiencias en su desarrollo, como la inadecuada alimentación, el aire contaminado y la mala calidad del agua para beber.

Aunado a ello, el mal uso, y abuso de todos aquellos satisfactores personales elaborados con ingredientes tóxicos, como los microplásticos, que además de dañar el medio ambiente, repercuten en la salud. Asimismo, la falta de programas de salud preventiva, servicios médicos eficientes, revisiones médicas periódicas y buenos hábitos de cuidados personales, contribuyen a la gradual decadencia del buen funcionamiento del organismo. Esas son las principales causas por las que el cuerpo humano corre el riesgo de enfermar en cualquiera de sus etapas hasta la edad avanzada, que es cuando más resiente los males acumulados. En cuanto al promedio, o esperanza de vida en México, -independientemente de la pandemia-, no es más que el resultado de eso, es decir, de las deficiencias que repercuten en la salud. Cabe resaltar que, en base a una sana alimentación, exámenes médicos regulares y a cuidados extremos, la esperanza de vida de los japoneses es de 84 años.

Tengamos presente, amable lector, que el cuidado de nuestra salud no es cuestión de suerte, sino de vida o muerte si no sabemos alimentarnos sanamente y por consumir toda clase de productos tóxicos. Difícil de creer y aceptar, pero es la cruel realidad en la que, lamentablemente, los niños y mujeres son los más vulnerables. Desafortunadamente, el consumo de alimentos naturales ya no es posible porque la mayor parte, además de transgénicos, son altamente procesados y con elevado contenido de azúcares, sales y químicos; totalmente faltos de nutrientes.

En cuanto al aire, la mala calidad por exceso del uso de hidrocarburos, tampoco es posible respirarlo sin consecuencia alguna. Además de escasez, la boyante comercialización del agua embotellada sin control sanitario alguno es, sin embargo, el único recurso que puede ser mejor aprovechado todavía si se le presta la debida atención para que sea totalmente apta para el consumo humano. Y siendo el aire elemento vital, el agua y los alimentos recursos generalizados e insustituibles para la buena salud del cuerpo humano, es lógico concluir que la deficiencia, o contaminación de alguno de ellos, puede ser causa de enfermedades. De ahí que, mientras el poder político y económico siga concentrado en unas cuantas manos Y viendo solo para su propio beneficio sin tomar en cuenta a la población, el problema de escasez de agua, y de salud, seguirá agravándose.

Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) -Informe sobre la Brecha de Emisiones 2022. Esta decimotercera edición de una serie anual de informes proporciona una visión en conjunto de las diferencias en las predicciones sobre emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas para 2030 en función de los múltiples enfoques destinados a evitar las peores repercusiones del cambio climático. Mensajes clave: La ventana de oportunidad se está cerrando. El progreso insuficiente que se ha logrado en términos de acción climática ha provocado que la rápida transformación de las sociedades sea la única salida viable.

A medida que las repercusiones del cambio climático se intensifican en todo el mundo, en el informe sobre la Brecha de Emisiones 2022: la ventana se está cerrando; la crisis climática requiere de una transformación rápida de las sociedades humanas, se constata que la comunidad internacional todavía está muy lejos de lograr los objetivos del Acuerdo de París y no cuenta con una ruta creíble para contener el calentamiento global al máximo convenido de 1.5 C. Únicamente la transformación integral de nuestra sociedad puede salvarnos de la aceleración de la catástrofe climática. En el informe se examina la manera de llevar a cabo esta transformación, mediante la adopción de medidas en los sectores del suministro eléctrico, la industria, el transporte, la construcción y los sistemas alimentarios y financieros.

A pesar de que la COP 26 en Glasgow difundió el llamado a fortalecer las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) para 2030, el progreso desde entonces ha sido, lamentablemente insuficiente: 1 -Las CND presentadas desde la COP 26 representan una reducción de apenas 0.5 por gigatoneladas de CO2 equivalentes de gases de efecto invernadero (G+C02e), menos del uno por ciento de las emisiones globales proyectadas para 2030. 2 -En cuanto a todas las CND, tanto nuevas como actualizadas presentadas entre el 1 de enero de 2020 y el 23 de septiembre de 2022, el total de naciones ya asciende a 166, que representan el 91 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, frente a 152 partes en la COP 26. 3 -La mayoría de los miembros del G20 acaban de comenzar a implementar medidas para cumplir sus nuevas metas; a título colectivo, se estima que el G20 no cumplirá sus ´promesas para 2030 si no intensifican sus acciones. Por enésima ocasión la ONU advierte sobre sobre una catástrofe climática si no se toman las medidas pertinentes. ¿Qué esperamos?

Juanjosé Santibáñez: Es muy inteligente su señalamiento de la relación entre buena calidad del agua y longevidad. Me ha hecho reflexionar si eso es tan cierto para ayudarnos a entender la longevidad japonesa (ellos cuidan enormemente su calidad de agua) o la de naciones del norte europeo con parecidas prácticas en la vigilancia de la calidad del agua…Mis estudiantes se concentran ahora en este tema…Pronto comentaré sus ejercicios. Continuará…