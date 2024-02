¿Y el orgullo politécnico de Canal Once dónde quedó?

Qué resbalón se dio Canal Once con su nuevo programa “Respondes o Resbalas”. La vibra entre los conductores Edy Smol, Daniela Cordero, Yazmín Jalil y monero Rapé es extraña y el timing no es bueno, quizás son gajes del primer programa. El show consiste en realizar una trivia de cultura general a un invitado en especial y que cada vez que éste se equivoque debe realizar un reto. Para el primer episodio fue la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien se lució con su baile del Jarabe Tapatío y entonando su canción preferida, La Patita. La cuestión es que las preguntas eran absurdamente fáciles, como “¿Cuál es el precio de un viaje en el metro?”, entrelazadas por una improvisada entrevista al invitado. Definitivamente no es el plan ideal para una noche de domingo.

Las promesas que Zúñiga no cumplió

Nos cuentan que en el Sindicato de la Secretaría de Cultura hay gran inconformidad porque Antonio Zúñiga, director del Cenart, se comprometió a separar de su cargo a funcionarios que estuvieron implicados en situaciones bastante polémicas; el problema es que a Zúñiga le rastrearon un oficio en el que pide el regreso de una de ellas: Melina Bernal, directora de Administración. Se espera, nos adelantan, una semana de protestas.

