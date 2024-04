Movimiento Ciudadano no da una en cultura

En estas elecciones, quien no ha dado la batalla en el sector cultural es Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano. En una visita a la Universidad Autónoma de Durango anunció que dará vales para que los jóvenes tengan acceso gratuito a eventos culturales. Un proyecto que alguna legislatura pasada aprobó y sólo se quedó en papel. Y nada más... Así que por lo visto la cultura no forma parte del panorama del candidato ni de ese partido, pues en el documento de propuestas de campaña en su sitio web oficial (https://maynez.com.mx/propuestas/) no hay una sección dedicada al sector; es más, en las 39 páginas que conforman el archivo, la palabra cultura sólo se menciona una vez y se usa para hablar sobre educación en la infancia. Así que de cultura na, na, na, na, na... da en este partido.

La revista Science abre espacio a la preocupación por la Conabio

La revista estadunidense Science publicó recientemente un artículo donde expresa preocupación por la desaparición de la Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad (Conabio), firmado por los investigadores Rodrigo Medellín y Jorge Soberón, quienes apuntan que la Conabio, fundada por José Sarukhán, será una herramienta necesaria para enfrentar los cambios climáticos que están por venir. Lo más alarmante, apuntan los firmantes del texto, es que el gobierno actual ha buscado desaparecer a la Conabio desde 2018, sin conocer a profundidad las tareas sustanciales que ésta desempeña para el cuidado del ecosistema, no sólo nacional, sino mundial. Sin reparos, Medellín y Soberón hacen un llamado a la sociedad a evitar la destrucción de esta institución. “Es hora nuevamente de que los científicos, la población y el mundo se pronuncien en contra de la destrucción de esta valiosa institución”. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com