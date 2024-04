Agencia Espacial Mexicana, por los suelos

En el eclipse solar total de la década para México ¿dónde estaba la Agencia Espacial Mexicana? Ya reportamos que en este sexenio el presupuesto de la AEM se redujo casi a la mitad. Pero a través de su auditoría, esta dependencia se jactaba de sus trabajos en el campo de la divulgación; tan sólo en 2022 se concentró en la generación y difusión de información científica a través de 42 boletines y siete actividades de divulgación (como carteles e infografías). ¿Entonces qué organizó para este gran evento astronómico? Nada más y menos que compartir la transmisión en vivo del eclipse de la NASA a través de sus redes sociales. Incluso para informar sobre la medidas de seguridad para ver el eclipse, la AEM redirecciona a los sitios web de la UNAM y la NASA en español. ¿Qué se puede esperar de una agencia espacial que ya ni puede hacer difusión? Ya ni porque México fue punto clave en la trayectoria del eclipse.

Alzan la voz por falta de recursos en escuela del INAH

Contrario a los discursos gubernamentales que afirman que la educación en México va mejor que nunca, las pocas voces que se atreven a denunciar lo que realmente pasa lo hacen con firmeza. Fue el caso del director general de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”, Gerardo Ramos Olvera, quien señaló que la institución educativa que dirige tiene baja matricula, no porque lleguen pocos estudiantes, sino porque no hay recursos ni espacios para atenderlos. Su señalamiento lo hizo al lado del investigador Bolfy Cottom, en el seminario “El problema de la educación en el Sector Cultura”, en una charla que abordó los distintos retos de la educación cultural de las escuelas del INAH. Para rematar, Ramos Olvera indicó que, durante los 56 años que lleva la escuela, han tenido que batallar para obtener recursos, sobre todo en las prácticas de campo. “Los recursos nunca han sido suficientes por parte del Instituto, nos apoyamos de las comunidades para los trabajos que hacemos en campo”. Vaya, esperamos que el director del INAH, Diego Prieto, haga caso a estos señalamientos y que se dé cuenta de que el INAH tiene diversas prioridades, no sólo las obras del Tren Maya.Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com