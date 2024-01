El artista favorito de Claudia Sheinbaum

Aunque ha iniciado lo que ahora llaman la “intercampaña”, cuando las suspirantes a la Presidencia de México deben parar de hacer promesas de gobierno, etc, etc, hay otros suspirantes que están a todo lo que dan para asegurarse un lugarcito en el futuro gobierno y, de paso, no vivir en el error de quedar fuera del presupuesto, es decir, del Movimiento. Es el caso del secretario de Cultura de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, alias Marvel, que de entre los miles de artistas plásticos que hay en este largo y ancho país de más de 130 millones de habitantes, eligió justo en estos momentos de definiciones a Rodrigo Imaz, para que exponga, a partir del 23 de enero y hasta el 14 de marzo, en el Museo de Arte de Tlaxcala. El artista, que montará una muestra de inspiración futbolera e indigenista, presentará “una serie de tortillas ceremoniales estampadas con sellos en forma de balones”. La curaduría corrió a cargo de Fernando Gálvez. Nos cuentan que el secretario tlaxcalteca anda megasuperaplicadísimo, como pocas veces se le ha visto, para que todo salga impecable en el museo y que todo quede justo en su punto en el nixtamal de las relaciones públicas. ¿Será que por fin se volvió cuidadoso y muy responsable el compañero Marvel? ¿O será que no quiere que nada salga mal en la muestra del hijo de la precandidata de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum? Vaya usted a saber... Por ahí dicen que son diferentes, pero, uf, sus obvios usos y costumbres se parecen tanto a los de ciertos viejos conocidos de la era mesozoica. El que entendió, entendió…

Ochoa Sandy aclara que no es parte del equipo de Sáizar

A esta sección escribe el periodista y gestor cultural Gerardo Ochoa Sandy a propósito de la entrevista que publicamos con Consuelo Sáizar, coordinadora del proyecto cultural de Xóchitl Gálvez. Ochoa Sandy nos explica que, a partir de la entrevista, se podría entender que está en el equipo de asesores de Sáizar, pero no, que ella sólo se ha reunido con él para conocer sus opiniones. “Aclaro que no formo parte del equipo de especialistas en la materia de ninguno de los institutos políticos que contenderán por la presidencia de México este 2024”, nos comenta el periodista, y añade: “Mis puntos de vista acerca de la política cultural en nuestro país pueden ser consultados por los lectores en la revista Letras Libres y el suplemento cultural Confabulario, de El Universal, 'El gran diario de México'.” Enterados.

