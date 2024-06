¿Quién jinetea el dinero de los premios literarios?

El escritor yucateco Yobaín Vázquez se cansó del maltrato y el pasado lunes, en X, denunció que el 25 de junio cumplirá un año de haber ganado el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2023, pero no le han dado el dinero del Premio. Los deudores son la Secretaría de Cultura federal, el Fondo de Cultura Económica, a través del Programa Tierra Adentro, y el Ayuntamiento de Durango. El escritor asegura que, tras varios meses, en diciembre pasado lo contactaron para decirle que no habría premiación en vivo y directo, sino vía Zoom. “Alegaron que no había presupuesto por cambios administrativos o qué sé yo. Les dije que estaba bien, a mí eso de viajar no me interesa. Me pidieron mi cuenta bancaria y creí que ya tenía amarrado mi aguinaldo”, comentó el autor. Sin embargo, pasaron los meses y el dinero no fue depositado a pesar de que en marzo le dijeron que ya lo estaban solucionando, pero que no había caído el presupuesto; por si fuera poco, este año no lanzaron ni la nueva convocatoria. Ni Durango ni las dependencias federales le dan respuesta y como ya se van, parece que se irán haciéndose de la vista gorda. ¿Quién estará jineteando ese dinero?

Y en el Edomex el trabajo artístico no se paga

El gobierno del Estado de México eligió la identidad gráfica que tendrá el Sistema de Movilidad Mexiquense (Movimex). En X, un usuario celebró que el diseño de su logo fue seleccionado tras participar en una convocatoria en la que los ganadores se eligieron por votos. Sin embargo, cuando se le preguntó al ganador cuánto se le iba a pagar, dijo: “Desconozco lo del pago”... En la convocatoria, lanzada en abril por la Secretaría de Movilidad del Edomex, sólo se informa que “la o el ganador cederá los derechos de los logotipos para uso de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México” y ya, ese es el reconocimiento. Que alguien le diga al gobierno del Edomex que la era de pagar con “exposición” debe quedar atrás y que el trabajo artístico debe pagarse. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com