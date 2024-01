El INAI mete presión al director del CIDE...

Entre los viejos casos del Conahcyt está el del director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, a quien se le demostró haber plagiado su tesis y llegó al CIDE arrastrando una serie de irregularidades que en esta sección le informamos. Pues bien, aunque la historia del director quedó varios meses en el silencio, parece que aún no llega a su fin. El 16 de enero pasado, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información le ordenó entregar sus correos institucionales, tras casi un año de negarse a hacerlo. Alumnos del Centro pidieron vía transparencia la información para tener evidencia de las irregularidades. Pero si no hay nada que esconder, ¿por qué no dar la información? Esperamos que acate la orden del INAI; le informaremos.

...Y la comunidad de becarios presiona al Conahcyt

Conahcyt no se inmutó ante el hecho de que sus investigadores de posdoctorado empezaban a cuestionarle por qué no se les había pagado su estímulo mensual. Las respuestas vagas y la actitud desinteresada de Conahcyt cambiaron cuando se anunció una protesta. Al final, el Consejo logró desalentar la participación con el anuncio de que el pago se haría dentro de las siguientes 48 horas y la marcha se canceló. Pero el asunto no termina ahí, pues investigadores comentan que más allá de la deuda, hay muchas condiciones precarias en su labor que deben ser eliminadas. Dependerá de la comunidad científica para resolverlo, junto a la pila de deficiencias que se ha acumulado en la administración de María Elena Álvarez-Buylla. Lo bueno es que ahora se sabe la fórmula: a Conahcyt no le gustan las manifestaciones.

