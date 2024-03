Conahcyt tropieza con la misma piedra

La historia se repite cuando no se aprenden las lecciones, eso fue lo que le ocurrió a Conahcyt, que por segundo año consecutivo tuvo que extender la convocatoria al Sistema Nacional de Investigadores. El año pasado se publicó en un comunicado que el motivo eran las fallas de su recién estrenada plataforma Rizoma. En esta ocasión, tras las críticas al proyecto defectuoso que costó casi 90 millones de pesos y la insistencia por parte del gobierno de que funciona bien, el Consejo no dio mayor explicación de por qué la convocatoria se extendió hasta el pasado lunes por la noche. Eso sí, los científicos se encargaron de hacerle saber a la dependencia las fallas que continuaba presentando el sistema el mismo día de la clausura.

En el INBAL sólo resuelven bajo presión

Las cosas en el Cepromusic no han estado bien en días recientes. Desde la semana pasada circula un comunicado dirigido a Lucina Jiménez, directora del INBAL, y firmado por los residentes del Cepromusic en el que se denuncia que desde febrero de 2024 percibieron su último estímulo económico, por no hablar de que en más de 10 años éste no ha aumentado. Al 20 de marzo, los residentes no sabían cuál era el estatus de su pago, por lo que le pidieron a la funcionaria atender las irregularidades y darle una manita de gato a una de las tantas instituciones que se han desmoronado en los últimos años. Ahora sabemos que ya les pagaron, pero para ello fue necesario levantar la voz. Parece que en el INBAL sólo entienden por las malas, ya que los problemas salieron a la luz. Si no se trata de la cancelación de la gala de sir Bryn Terfel por la falta de pago de prestaciones a los concertistas, son los residentes del Cepromusic quienes nos vienen a recordar lo grave que es la precarización del sector cultural.

Escríbanos al correo crimenycastigo@gmail.com