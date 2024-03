Museo Dolores Olmedo Chapultepec, en la incertidumbre

Inauguró Aztlán Parque Urbano con un gran ausente: la “extensión” del Museo Dolores Olmedo. En la ceremonia de inauguración no se hizo mención sobre el opaco y polémico proyecto, del que por cierto aún no hay progreso en su construcción. Lo único que pervive del proyecto son unas vallas en el parque donde se lee “Museo Dolores Olmedo muy pronto”. Sin embargo, el director de Aztlán, Sergio Haua, no suena muy seguro de dicha afirmación. En entrevista con este diario, declaró dubitativo: “sí, pensamos que se va a hacer”, y luego: “estamos en proyecto para iniciar las obras próximamente”, pero cuando se le pidió confirmar que el Museo Dolores Olmedo estará ahí en el futuro, respondió con un dudoso “esperemos que sí, esperemos que sí”. Al parecer lo único seguro hasta ahora es que este tema de la mudanza del Dolores Olmedo va para largo y será parte del segundo piso de la Cuarta Transformación, en caso de triunfo.

