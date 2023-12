Conahcyt no deposita para becas

Hasta ayer iban cinco días de atraso en el pago de la beca Conahcyt. Podría parecer poca cosa tardar unos cuantos días, pero los becarios han manifestado cómo les afecta el incumplimiento del pago: no hay dinero para renta, necesitan pagar intereses y comer. Aquí lo importante, como muchos han señalado, es la poca seriedad que hay hacia la remuneración del trabajo de investigación: “La investigación académica es trabajo, aunque sea hecha por estudiantes de posgrado”, escribió una usuaria en la red social X. “El trabajo académico y la producción de conocimiento es un trabajo que merece respeto, reconocimiento y dignidad. No hay nada de eso en su @Conahcyt_Mex con H”, escribió otra de las afectadas. Mientras tanto, Conahcyt se echó un hilo de 22 puntos para celebrar el quinto año de gobierno del Presidente, donde no hizo más que autoelogiarse. Tan consciente está de su mala gestión que bloqueó los comentarios en la publicación que celebra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Mensaje de @Conahcyt_Mex en la red social X.. Foto: @Conahcyt_Mex

Y el INAH no paga sueldos a sus trabajadores

Mientras que algunos presupuestos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se elevaron hasta el cielo, entre los que destacan los destinados a comprar terrenos en zonas arqueológicas aleñadas a la megaobra del Tren Maya, los pagos para investigadores y trabajadores contratados por honorarios no llegan, incluso algunos desde hace unas semanas. Y es que diciembre es el calvario para estos trabajadores culturales, ya que, como es una costumbre en la institución que encabeza el antropólogo Diego Prieto, el fin de año representa incertidumbre en sueldos y renovaciones de contratos. Las quejas de impagos ya comenzaron a circular, seguiremos atentos a las respuestas que el INAH tenga que dar a sus trabajadores.

