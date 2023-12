A tres semanas de que acabe el año y se cumpla el plazo prometido, el avance revela que será imposible acabar las obras en tiempo y forma, según se manejó a nivel oficial, de la Bodega Nacional de Arte y la Cineteca Chapultepec; la primera resguardará y exhibirá parte del acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); la segunda es una nueva sede de sus homólogas en la avenida México-Coyoacán y en el Centro Nacional de las Artes (Cenart); ambas, piezas clave de infraestructura, grandes apuestas del proyecto Chapultepec. Naturaleza y Cultura; además, tampoco estará lista la conectividad a la Cuarta Sección del Bosque. En la tercera visita que hace EL UNIVERSAL a esas obras (el texto sobre la primera visita se publicó el 16 de junio de 2022 y registró un breve avance; el segundo, el 6 de septiembre de 2023) puede constatarse su estado.

En un principio se manejó que la Bodega y la Cineteca Chapultepec se inaugurarían en noviembre; luego la fecha se recorrió a diciembre. Pero, entrada la recta final del año, los discursos oficiales contrastan con los hechos. Hay que recordar que en julio, en el recorrido donde participaron funcionarios como el jefe de gobierno, Martí Batres, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, se anunció que las obras tenían un 75% de avance; incluso, casi medio año después, resulta difícil coincidir con esa cifra.

Un video que el canal OBRAS CDMX lanzó, a través de la plataforma de YouTube, 20 días después de la publicación de la segunda visita que EL UNIVERSAL hizo, da cuenta de que la Bodega contará con talleres de fotografía, museo, mediateca, auditorio, cafetería y estacionamiento, y puntualiza ciertos trabajos: por ejemplo, el ensamble de láminas en la Bodega Principal de Arte y la colocación de conductos de aire; en otros casos, como en las oficinas de la galería y la mediateca, se menciona la instalación de luminarias y colocación de lambrín de madera y mármol. En diferentes áreas se enlista el pulido de pisos, colocación de herrerías, cancelería y paneles, colado de escaleras e instalaciones eléctricas. El video, por último, recalca que la principal vía de acceso de ambos espacios será la Línea 3 del Cablebús.

Leer también: Proyecto Chapultepec da 337 mdp a contratista con irregularidades que sirvió a Sheinbaum

BODEGA NACIONAL. En tres meses, la construcción del recinto no presenta avances considerables, luce prácticamente igual.

Dos meses después de ese anuncio, lo que se ve en el recorrido son, por ejemplo, algunas naves de la Bodega Nacional llenas de escombro, madera y cascarón; fosas profundas sin pavimentar o sin cimientos; incontables montículos de tierra que hacen difícil cuantificar avances. Por todos lados hay varilla suelta o zonas que sólo consisten en los cimientos; ciertos muros ya hechos y salones vacíos sin acabados. Sobre el suelo de otros pasillos aún no camina la aplanadora y los tramos se vuelven sinuosos entre la maquinaria y el material regado: escombro de ladrillo, tierra, grava y varilla. Andamios, vigas y salones en obra negra también confirman que lo más probable es que en tres semanas no se concluya la obra: en medio de lodo, tierra y escombro, el camino no está habilitado. Una imagen, la del suelo removido o sin pavimentar es común, y en algún salón, una puerta de madera sustituye la que después se colocará. Al fondo, decenas de ventanales, vidrios sin marco, están apilados.

Pero la promesa va más allá de la mera infraestructura, puesto que debe pensarse en los traslados, y el trabajo de inventario, catalogación y cuidado museo gráfico.

Es importante recordar que en la comparecencia de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, ante las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía, y de Radio y Televisión de los diputados (31 de octubre), se celebró que en la cuarta sección del bosque abrirá sus puertas la nueva Cineteca y que la población del poniente accederá a la cultura. Medio kilómetro adelante, quizá, se ubican las obras de la Cineteca. Lo que se anunció para ésta es, el día de hoy, tal como con la Bodega, mera promesa: el foro para 400 personas, videoteca, áreas de talleres y tiendas; librería, terrazas, taquillas y estacionamiento.

BODEGA NACIONAL. En tres meses, la construcción del recinto no presenta avances considerables, luce prácticamente igual.

Sobre la ruta, hoy, lo primero que se ve, en una de las caras del estacionamiento, es una aplanadora rodeada de más escombros. Un esqueleto de cemento al que le sigue otra zona casi terminada, aunque la historia no es tan diferente a la de la Bodega: tramos de suelo escarbado llenos de materiales, vehículos de carga en la banqueta, maderas y bloques de piedra por doquier. Sí, será un recinto atractivo y es loable la voluntad, pero hay que vislumbrarlo a largo plazo porque el acceso y la conectividad son por ahora inhóspitos.

Muchas rejillas metálicas delinean futuros salones, y los suelos sin acabados, el aserrín y cientos de tablas de madera, apiladas, son constantes. En los pasillos, el material se amontona: hule espuma, más madera. Entre lo caótico llaman la atención detalles particulares: una escalera roja y metálica que no da a ninguna parte; una sala de cine a la que aún no le instalan la pantalla; casi en la esquina derecha, un bloque entero en obra negra.

De cumplirse la entrega de obras en las próximas tres semanas, la conectividad sería imposible: la única entrada razonable está en el complejo de viviendas militares, al que los uniformados no permiten el acceso sin identificación. Sólo habrá dos vías de acceso: las estaciones Cineteca Nacional y Vasco de Quiroga del Cablebús, cuya entrega está contemplada para febrero de 2024; de hecho, en la estación Cineteca, la más cercana a los recintos citados, sólo se ven las bases de la obra. La operatividad de la Bodega y la Cineteca está, en otras palabras, supeditada a que se terminen los trabajos del Cablebús, el cual irá de Observatorio a Santa Fe, a lo largo de 5.5 kilómetros de longitud y seis estaciones: Parcur/ Colegio de Arquitectos, Charrería, Panteón de Dolores y Los Pinos Constituyentes, además de las dos ya citadas, y su altura tendrá de cinco a 46 metros, según informó el enlace de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX.

La estación Cineteca Nacional del Cablebús, que será la principal vía de acceso a los recintos, sólo tiene las bases

Mientras no sea así, el camino a pie, rodeando edificios, subiendo y bajando escaleras o tramos carreteros, es arriesgado y difícil para muchas personas. Una visita imposible.

Leer también: Buscan a responsables de dañar pantalla de la Cineteca Nacional