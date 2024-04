Como a Judas, le gritan "traidor" a Taibo

Nos cuentan que el pasado miércoles de Semana Santa, a punto estuvieron de crucificar al flamante director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien, como Judas, fue acusado de traidor. Cuentan que trinaba de rabia cuando un ciudadano lo increpó durante la inauguración del Gran Remate de Libros y le “escupió” en su cara que era “aliado de un gobierno militarista” y que estaba siendo “participe, junto con los militares, de un proyecto de destrucción” como era el Tren Maya. El hombre de unos 40 años de edad le cuestiono en todo momento que no renunciara a un gobierno militarista que está destruyendo los cenotes y la selva. “¿Por qué no renuncias a un gobierno que está apoyando a los militares, que traicionó a los padres (de los 43) y que está destruyendo los cenotes?” Encorajinado, Taibo trataba de contener el reclamo ante lo que le decían: “He escuchado cómo apoyas el Tren Maya, he escuchado cómo apoyas a los militares, has ido a hablar con ellos”, le dijo el hombre mientras a Taibo se le saltaban las venas y se defendía como podía: “Les parece un pecado que haya librerías”, argumentaba. Taibo no pudo contener la embestida y que el hombre dijera que si estuvieran Zapata y Villa con vida irían a tirar balazos a Palacio Nacional. Al final, aunque pidió al hombre que se disculpara por llamarlo traidor, el enojado ciudadano le dijo: “No me disculpo, eres un traidor, aliado de un gobierno militarista”. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com

