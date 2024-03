“La ciudad de México es de las ciudades del mundo que más oferta de libros gratuitos y de libro de bajo precio tiene en el planeta, qué me digan cuál, porque últimamente no he visto en los últimos cinco años ninguna otra ciudad en el planeta con un impulso por el fomento a la lectura de este tamaño, no sólo diez escuelas visitadas diarias con librobuses, programas especiales, regalos de libros en barrios hipermarginales, sino cosas como éstas, el Fondo ha hecho su granito de arena”, dijo el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II durante la inauguración del 17º Gran Remate de Libros y Películas en el Monumento a la Revolución, evento en el que más de 300 sellos, distribuidos en 197 stands, ofertan, hasta el 31 de marzo, de 11:00 a 20:00 horas, material cuyo costo máximo es de 150 pesos.

Asistentes al Gran remate de libros y discos en el Monumento a la Revolución. Foto: Carlos Mejía/El Universal.

No se preocupen tanto por la excelente labor que ha hecho Claudia en Cultura en esta ciudad, notable, de romper trabas, facilitar, el trabajo que ha hecho Argel en Grandes Festivales para que lleguemos a lugares inusitados en barrios donde ni papelería hay en la Ciudad de México o el trabajo formidable de la brigada para leer en libertad, que es conjuntar a regañadientes unos, muy voluntarios otros que saquen sus bodegas", continuó el también escritor, mientras que en el presídium lo acompañaron la secretaria de Cultura capitalina, Claudia Curiel de Icaza, el director general de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez y la directora de la Brigada para Leer en Libertad A.C, Paloma Sáiz Tejero.

En su momento, Curiel de Icaza mencionó que, debido a la convocatoria alcanzada por el Gran Remate, en agosto se llevará a cabo la edición 18. Taibo también dijo que las ofertas del FCE y Educal fueron puestas en librería virtual, por lo que podrán conseguirse al interior del país, mientras que Sáiz mencionó que el destino de muchos de los libros que ofertan los sellos es ser destruidos y que se estima que serán salvados alrededor de medio millón de títulos.

Entre los sellos que participan en el Gran Remate están el ya mencionado Fondo de Cultura Económica, Algarabía, Penguin Random House, Línea de Letras Panini, Instituto Mora, Educal, El Chamuco, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Nell Kimball y Santillana, entre otros.

