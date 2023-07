AGN da el ejemplo para repatriar patrimonio robado

Hace unos días, el Archivo General de la Nación (AGN) recuperó un antiguo documento firmado por Hernán Cortés, el cual fue robado hace varias décadas. El manuscrito tiene la fecha de 1527 y hace un año estaba por subastarse en Boston, Massachusetts, con un precio de salida de 18 mil 600 dólares. ¿Cómo salió el valioso documento del AGN? Hay varias teorías, pero lo que podemos afirmar por ahora es que los investigadores del AGN se pusieron las pilas, pues ya habían ubicado el manuscrito, sin embargo, prefirieron dar el pitazo directamente con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), quien en realidad hizo todo el trabajo. La subdirectora para la Protección y Restitución del Patrimonio Documental del AGN, afirmó en la ceremonia de repatriación que informar de los hechos a las autoridades mexicanas, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, no habría detenido la subasta. Y, entonces, la campaña mediática de #Mipatrimonionosevende, ¿qué aportó en este caso?

Plácido Domingo, abucheado en Suiza

El tenor Plácido Domingo parece no salir de un escándalo para correr a meterse a otro. El problema es justo el cantante quiso dirigir la Orquesta del Festival de Verbier, una de las principales de su tipo a nivel internacional, en lugar de interpretar, que, sabemos, es lo que mejor le sale. Al parecer, el mundo no necesita un nuevo hombre con la batuta en la mano y pagado de sí mismo, porque fue embarazoso ver que el director asistente tuviera que salvar los conciertos, lo cual dejó peor parado al polémico artista, quien por ningún lado salió bien librado, pues la prensa extranjera, el público y los músicos de la orquesta se llevaron un amargo sabor de boca. Nos cuentan que abundaron los abucheos y los músicos que minutos antes lideró el cantante no pudieron hacer más que bajarse rápido del barco.