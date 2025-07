Paseando por los Paradores de España (III)

"El beso (el beso)

El beso (el beso)

El beso en España".

EL BESO DE JUAN LEGIDO

Como máximo festejo al arribar a los primeros 60 años de vida, me concentré en la ilustrativa tarea de realizar mi primer camino de Santiago, en España, durante la primavera del 2022.

Para estos efectos recibí innumerables consejos, advertencias, guías e instrucciones de infinidad de familiares, amigos y particularmente de varios hombres de mi Dios Padre en la tierra, literalmente sacerdotes.

Todas las pláticas conducían como destino final al Parador de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela - es, insistían - todas y todos los entusiastas caminantes, una obligación casi sagrada hospedarse en este antiguo hospital que data del siglo XV.

El que teclea no conocía para esas fechas, la mágica modalidad de estos espacios tan especiales, tan únicos, tan místicos, por lo que la sola experiencia y aventura me tentó de forma monumental.

Lo primero que descubrí en esta magnífica travesía, es que el concepto para cada peregrino es tan individual como la propia existencia, trataré de explicarme a continuación, queridas amigas, apreciados amigos, distinguidos lectores.

No podría precisar con exactitud cuándo nació en mi corazón la necesidad de realizar esta excursión de tinte espiritual, más que religioso (algo que aprendí abrumadoramente en el trayecto), pero calculo que la idea anidó en mi cabeza al llegar al medio siglo de vida, pensaba francamente que algún día haría el ejercicio completamente solo, con la bendición e iluminación del Creador del Universo, como siento sinceramente que ocurrió.

"Mary, consígame transportación para que pase por mí al hotel donde estoy alojado en Sevilla, me lleve y acompañe a Santiago a lo largo de los siguientes días, que calculo serán tres, si es tan amable", le dije a mi querida jefa de oficina, que tiene un cuarto de siglo aguantándome.

Eficiente y puntual como invariablemente resulta, en menos de 2 horas tenía todo arreglado, pero a costos exorbitantes, por lo que pedí que buscara alguna otra alternativa, a los pocos minutos me llamó y me dijo textualmente: "Vuela por IBERIA el día 9 de mayo, el costo es de 120 euros, va en asiento de BUSSINES y si quiere puede caminar del aeropuerto al Parador son 25 km., más que suficientes para lo que desea y ya no me de lata por favor". Inmediatamente me colgó el teléfono, con lo cual me provoca una gran carcajada y sobre todo una mayor reflexión, que les comparto enseguida.

En ese instante comprendí enfáticamente, que tenía que rebautizar el concepto porque para el que teclea la primera majestuosa lección era tan obvia como trascendente, no es, no fue - cuando menos respetuosamente para mí - "El Camino 'DE' Santiago", es prístinamente "El Camino 'A' Santiago", porque cada ser humano la realiza de forma individualizada desde su propia fe, esperanza, posibilidad e intención.

Sí, seguramente algunas personas, con absoluta pasión me podrán tratar de explicar, detallar e informar que se trata del "supuesto" trayecto que valeroso emprendió el Apóstol Santiago al que desfalleciente a la mitad de su ruta, se le apareció la Virgen, (Dogma de Fe, como nos enseñó el catequista marista en la primaria) iluminando su destino llenándolo de fuerzas para poder continuar, nadie - con el mayor de los respetos - puede asegurar cuál fue este real camino, considerando puntualmente lo señalado líneas arriba, que para cada ser humano es completamente personal desde mi lógica y punto de vista.

Sin embargo, y para bien, finalmente llegué a El Parador de Los Reyes Católicos en Santiago de Compostela, el mediodía del día 9 de mayo deslumbrado por los acontecimiento que ya les contaré la próxima semana, si me obsequian su generosa atención...Continuaremos el sábado siguiente.

Hasta siempre, buen fin.