Oh Gloria!! (Primera Parte)

"Esto no puede ser no más que una canción

Quisiera fuera una declaración de amor

Romántica sin reparar en formas tales

Que ponga un freno a lo que siento ahora a raudales"

Pablo Milanés.

Previo a nuestra llegada para celebrar el fin de año en Cuba, particularmente en La Havana, específicamente en El Tropicana, recibimos la triste noticia de la partida hacia la eternidad del maestro Pablo Milanés. Falleció coincidentemente con nuestra propia estadía en la ciudad de Madrid, España el 22 de noviembre del pasado 2022. Don Pablo Milanés Arias, vio la primera luz el 24 de febrero de 1943 en Bayamón, Granma, Cuba. Fue fundador, junto con Noel Nicola y Silvio Rodríguez de lo que puntualmente se bautizó como la Nueva Trova Cubana. Sin embargo, esta entrega no será sobre el ya añorado poeta, seguramente tendré oportunidad de hacerlo más adelante cuando mi corazón tome otra proporción, que por lo pronto está desbordado por mi amada GEMY. Realmente esta columna versará sobre la tierra que tanto amó el monumental músico.

Este es mi viaje número diez, realmente en esta ocasión fue gracias al apoyo de nuestro esplendido Embajador don Miguel Díaz Reynoso, a la isla más rítmica del mundo, la más "guapachoza", ha recordar el periplo inicio en 1989 luego continuó en el 2000, prácticamente también del 2009 al 2012 pasando del 2014 al 2016 y ahora para despedir el 2022. Por mucho, esta estadía supera cualquier otra, aunque la mayoría ha sido de trabajo, una en particular de la mano de mi máximo mentor que resultó inolvidable. En la gira de trabajo del 2011 tuve la fortuna de ser guiado por la entonces Senadora de la Republica, mi querida amiga de toda la

vida doña Yeidckol Polevnski, hoy Diputada Federal por Morena. El propósito fundamental fue participar en la convención anual que sobre turismo se celebra en ese destino, encabezaba la comitiva, la Titular de la Secretaria de Turismo de México, doña Gloria Guevara, que una vez cumplimentada la agenda laboral, además del protocolo, se retiró, dejándonos un espacio incomparable para desarrollar nuestro propio acercamiento, con las autoridades al nivel máximo, que les comparto con un gran cariño por el trato tan majestuoso recibido, seguramente gracias a la Senadora a la que tanto quieren, me consta. La imponente figura del Comandante don Ramiro Valdez ( Los Dones I ) jamás podré borrarla de mi memoria, por su mirada penetrante, su tono de militar del más alto rango y el regaño que llevaba implícito su saludo. "Que quiere? que se le ofrece? porque yo soy la máxima autoridad en la materia y el que encabeza y manda, no negocia", me le quedé viendo directo a los ojos, sin bajar la vista, cuando solo atine a contestar .... "Sr. Comandante, usted no le puede negar a un mexicano el gran honor de estrechar la mano de un héroe que llegó en "El Granma" acompañando a los hermanos Castro, al Che Guevara y fue el artífice del triunfo de la Revolución", con esta respuesta de mi parte logré arrancarle una sonrisa deslumbrante diciéndome enseguida, "A que los mexicanos, ustedes siempre tan simpáticos", huelga decir que don Ramiro sigue siendo como en ese entonces lo era Vicepresidente de Cuba. El segundo integrante del gabinete cubano con el que conviví, nos ofreció una esplendorosa cena con espectáculo incluido, es el hoy Ministro de Comercio y en aquel entonces Titular de la cartera de inversión extranjera nos recibió con un trato personal exquisito, don Rodrigo Malmierca ( Los Dones II ), que lo primero que me dijo dándome un abrazo fue, "Le daré dos abrazos, porque el segundo quiero que se lo lleve a mi compadre el Embajador don Porfirio Muñoz Ledo", días irrepetibles, hasta hoy. Lo mejor de la isla, sin duda es su pueblo, su gente, su calidez, entrega, trato y simpatía, pero de esto platicaremos en la siguiente entrega, porque para variar ésta ya se alargó, Queridas Amigas, Apreciados Amigos, no se la pierdan se los pido por favor, porque viene lo mejor, donde les contaré el porqué de el título de la columna ...... Oh Gloria!!

Hasta siempre, buen fin