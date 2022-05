La estrategia para erradicar la pobreza, espejismo sexenal

No cabe duda de que el anhelo más importante de todos los mexicanos es erradicar la pobreza, tan inmersa en la mayoría de nuestros hermanos y hermanas, acentuándose aún mas con las grandes desigualdades existentes a lo largo del territorio nacional.

La pregunta obligada es ¿Cómo alcanzar ese deseo colectivo cada vez más denso con el transcurrir del tiempo…?

Todos los pronósticos habidos y por haber, indican que es prácticamente imposible, no existe solución a tal fenómeno social, económico, cultural y político, tan nuestro, tan arraigado.

No obstante, tenemos la obligación moral de intentar siempre alcanzar ese anhelo, una y otra vez. Cada sexenio se abre una nueva oportunidad de al menos intentar reducir el número de pobres, pero al final, nos damos cuenta de que no únicamente disminuyeron, sino todo lo contrario, aumentaron en número, y por difícil que parezca, en su mayoría, empeoraron sus condiciones de hábitat.

Parece difícil y complejo, no obstante, debemos establecer una estrategia, es decir, la secuencia de acciones que nos permitan alcanzar este objetivo; erradicar la pobreza o al menos, reducirla sustancialmente.

Esta Estrategia Nacional deberá estar enfocada al territorio, finalmente es ahí donde suceden las cosas, donde se da este fenómeno de pobreza y de desigualdad. Y paradójicamente, es en el territorio donde a la vez, se tiene una enorme riqueza… el territorio nacional es nuestro gran activo, el cual, debemos ordenar, preservar y administrar racional e inteligentemente.

La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT), deberá tener como fin único, reducir la pobreza y desigualdades en las distintas regiones de nuestro país.

La Ley General de Asentamientos Humanos, actualizada en el 2016, establece la obligatoriedad del Ejecutivo Federal de aprobar y publicar la ENOT, misma que tendrá como base la Regionalización Funcional del país.

No obstante, en la administración anterior, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), define por primera vez la Regionalización Funcional, como un instrumento fundamental para la elaboración de la Estrategia Nacional, dicha Regionalización actualmente se puede consultar en el Portal del INEGI.

Es importante mencionar que la ENOT, no fue concluida en la administración anterior y finalmente los trabajos fueron retomados por la presente administración.

No es de extrañarse que la presente administración con el tradicional discurso de que todo lo realizado en administraciones anteriores no sirve, y como ya es tradición reinventarnos cada seis años, -¿por qué no?-, encarga la realización de una “nueva” Regionalización Funcional, la cual, únicamente representa un buen trabajo académico, desvirtuando completamente su propósito fundamental.

En breve, el pasado nueve de abril de 2021 se publica en el DOF la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, únicamente para cumplir con el precepto de Ley y dejarla reposar en el jardín de los olvidos, perdiendo así toda oportunidad de dar un fuerte golpe de timón a nuestra triste realidad.



Director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas, AC

[email protected] Carlos Corral SerranoDirector Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas, AC